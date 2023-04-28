苗條人妻陳凱琳身形Fit爆 出鏡砌低發福姊妹龔嘉欣
苗條陳凱琳砌低發福姊妹龔嘉欣
索爆人妻陳凱琳向來活躍於社交網絡，最近就大方公開自己同姊妹龔嘉欣在地鐵站外行Cat Walk嘅影片，可以見到兩人重裝上陣，分別穿上具有桃紅色及銀色元素嘅誘人衣着，完全將身形表露無遺，點知33歲嘅龔嘉欣即刻見光死…
網民話龔嘉欣今次自曝其短，重裝甲衣着完全炒晒車，同以往四肢修長身材比例極好嘅形象，完全有出入！影片中龔嘉欣嘅服飾令其身形望上去極為雄厚，以前嘅腰線只知道失了蹤，頸部仲有烏龜頸，當拍住以苗條身材見稱嘅陳凱琳，龔嘉欣顯得非常大份，等於兩個陳凱琳嘅size。搞到網民驚訝言道：「係陳凱琳太瘦定係龔嘉欣太肥？」、「誰說生了孩子會顯老」、「嘉欣的造型好壯」等等。
身形差距無阻姊妹情深
雖然兩人嘅身形明顯出現差距，網民幾乎一面倒撐人妻陳凱琳索過發福龔嘉欣，但作為好姊妹又點會畀外界因素影響感情，陳凱琳在貼文中寫道：「我們除了有聊不完的話題，還有共同的愛好，你們不覺得有一個可以陪你一起吃甜品、聊心事的閨蜜，是一件很幸福的事情嗎？」
一齊回顧激索人妻陳凱琳嘅苗條Body:
31歲的陳凱琳（Grace）向來以「索女」見稱，至今身材依然火辣成美女媽媽。陳凱琳在2018年與鄭嘉穎結婚，婚後誕下兩名兒子鄭承悅（Rafael）和鄭承亮（Yannick），其後今年1月再接再厲誕下三子Carlos。陳凱琳早前藉著「38婦女節」，大曬性感孕照，網民指睇完噴晒血！
陳凱琳公開孕照 吊帶滑落險走光
Grace為慶祝「38婦女節」，於社交平台公開懷著Carlos時的孕照。從相中可見Grace穿著低胸透視吊帶上衣。由於懷孕的關係，Grace的上圍疑似連升幾級，吊帶上衣亦有滑落跡象。不過依然無阻Grace擺出性感迷人的姿勢和表情。
Grace感觸分享懷孕感覺
Grace亦有抒發再次懷孕的感受：「The first beat of his heart, The first kick of his feet, The first turn of his body, And the first cry from his mouth…To experience this journey of growth, change and life is one of the most empowering feelings to me, and I thank God for allowing my body to do such incredible things. Happy International Women’s Day.」 Grace對於懷孕時感覺到兒子的心跳聲、第一次踢腳、第一次轉動和誕下兒子時聽見的哭聲十分感觸，並感嘆懷孕時的過程和經歷。同時，Grace感謝上帝讓她的身體做出如此不可思議的事情。
網民大讚靚媽
不少網民看到Grace的孕照露出心心眼，並留言大讚Grace「索到爆」、「Wow so nice」、「Sexy」、「One hot lady, and one hot mama!」。亦有網民以為Grace再次懷孕，表示「又有咗？」、「以為又神秘有咗」，隨後也有網民鼓勵Grace繼續生。不過亦有網民擔心Grace的照片太性感和走光。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！