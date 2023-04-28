苗條人妻陳凱琳身形Fit爆 出鏡砌低發福姊妹龔嘉欣　

33歲嘅龔嘉欣向來同陳凱琳都係好姊妹，經常孖公仔示人，不時都會約會整吓girl talks。據消息指，龔嘉欣同男朋友撻着，全因陳凱琳做媒人介紹，可見兩位姊妹情深，就連介紹男人呢啲工作，作為好姊妹都在所不辭！雖然兩位糖黐豆咁款，但係網民經常將陳凱琳與龔嘉欣嘅身形作出比較，已為人母生咗幾件嘅陳凱琳，依然身形fit爆，兩人最近曬出合拍嘅影片，龔嘉欣身形明顯走晒形，明顯地晉身另一個碼數，同纖瘦苗條嘅陳凱琳比較，完全係兩碼子嘅事…