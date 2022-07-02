陳凱琳胞弟Derek八號風球下離港 送機畫面曝光！
Derek7.1深夜回加拿大 陳凱琳親自送機
7月1日除了是香港回歸25周年，亦是陳凱琳龍鳳胎弟弟Derek正式離港的日子！雖然當晩正刮著八號風球，但無阻Derek返加拿大溫哥華的決心，胞姐亦有親自到機場送機。日前陳凱琳與兩姊弟出海在船上搞派對，而陳凱琳於Instagram限時動態分享姊弟於Derek移民前最後一次合體慶生的合照，寫道：「Best night ever (有史以來最好一夜)」Derek就於社交平台上載慶祝生日的短片，寫道：「I’m gonna miss y’all so much.（我會好掛住你哋。）」
原來兩姊弟與朋友去赤柱玩，陳凱琳又再感觸說：「A night to remember(要記住的一晚)」
林作聲稱已掌握Derek DNA 證據！可以慳返1000萬
雖然事件隨住Derek 宣布離開香港後已經逐漸掉淡，但林作在6月27日突然更新IG，表示已收到Derek的DNA資料，更聲稱資料來源是「某間醫學公司」，寫道：「除非到今晚9點，這個post有兩千個like，及IG及FB Page followers到45K，本人才會考慮公開一旦獲得的任何結果。」不過最後林作亦沒有公開，「我是這麼看的。事到如今，再追究下去真的很無聊。我也看到很多網民說不關大家的事，不想知道。所以，我最多自己知道結果，自己爽就好。確實，關你地鬼事，我都廢事話你地知。本來打算與民同樂，揭開真相，令一眾同我一樣頂癮多年嘅人可以放下心頭大石。依家，唯有我自己happy。」
常見問題
陳凱琳弟離港的真正原因是什麼？
林作於社交平台留言話收到陳凱琳弟弟Derek拍片回應，惟對方於片中表示要離開香港，林作發長文道歉，並收回1,000萬挑戰，希望挽留對方。但原來…詳情請看
林作再次出Post寸爆陳凱琳與弟？
陳凱琳於Instagram限時動態分享姊弟於Derek最後一次合體慶生的合照，林作即時出Post寸爆陳凱琳與Derek…詳情請看