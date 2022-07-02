陳凱琳胞弟Derek八號風球下離港 送機畫面曝光！

陳凱琳 （Grace）的龍鳳胎弟弟Derek由於混血味濃，經常被指完全唔似爸爸而一直都被質疑是否「親生」。早前林作公開表示出一百萬希望Derek與父親驗DNA，及後有金主林媽媽加持加埋至$1,000萬酬勞，但Derek亦不為所動，更宣布離開香港，終於在7月1日晚深夜正式「回歸」加拿大，陳凱琳亦有到機場送機。