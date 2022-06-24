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陳凱琳胞弟Derek 突然宣布離開香港 放棄林作1,000萬驗DNA酬勞

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陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek由於貌似混血兒，日前獲「抽水王」林作邀請以用100萬利誘Derek和陳父去驗DNA，及後更獲金主林母揚言加碼至1,000萬！不過事情竟然峰迴路轉，事主林作今日（6 月24日）突然在IG公布Derek深情的離港宣言！

林作 Derek拍片表示不捨之情。
Derek拍片表示不捨之情。（圖片來源：[email protected]

Derek拍片表達對父親的愛意 與太太移居加拿大

Derek在短短的26秒片段中表達對父親的愛意和謝意，另一方面他亦會與朋友保持聯絡。據知情人透露，Derek決定與太太移居加拿大。

事不宜遲，立即去片！

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林作表示願意收回驗DNA的邀請

林作在分享影片的同時，亦撰長文表達對Derek不捨之情：
各位，剛剛見完客，遲了一點不好意思。本人業務繁忙，生意太好沒辦法。這幾天更不知道什麼原因，生意翻了一倍。
昨晚，本人收到疑似陳家打手（無法確認，是假account），和本人分享了Derek的最新消息：
Derek, 可能因為不想面對壓力，決定要離開香港了。他拍了一段告別短片給大家。
本人在今早看到他的告白短片後，嚇了一跳。
我們沒有人想Derek離開。我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。
Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。

一家人和睦最好。昨天才拍片，不需要今日就鬧脾氣。
本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件。不是我開始這個話題的，但我承認作為廣大網民之一，我有推波助瀾。但我願意成為這個話題的終結者。
只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線，例如反攻TVB港姐，讓你們家可以齊齊整整。
各位，我們必須在不影響到別人一些底線的情況下滿足好奇心，原本我以為鄭先生說一家人心情不受影響，我才放心繼續，但原來已經影響到要道別，我就10萬個不願意了。
各位，我們一起，用最衷心的態度，向Derek呼籲：
Derek 不要走！

日前林作公布邀請Derek與其父驗DNA證血綠關。
日前林作公布邀請Derek與其父驗DNA證血綠關。（圖片來源：[email protected]

回顧驗DNA事件

事緣在2022年嘅父親節，Derek分享了自己與陳爸爸的「父子角色交換」合照，雖然二人的「親生」關係一直受到質疑，不過二人一向少理，繼續大方晒父子情深。但另一方面，此合照卻再度引起網絡熱話，有「抽水王」之稱的林作更加入戰團，聲稱出一百萬要求Derek父子驗DNA證實「親生」，及後再兩度加碼至1,000萬酬勞。不過似乎隨住Derek宣布離港，此事應該就此作罷了！

林作 陳凱琳細佬Derek日前趁著父親節，在社交網大晒與爸爸的溫馨父子合照。
陳凱琳細佬Derek日前趁著父親節，在社交網大晒與爸爸的溫馨父子合照。（圖片來源：[email protected]_hcc）

Derek於2021年升呢做人夫

2021年三月陳凱琳孖生細佬Derek報喜，升呢人夫，陳凱琳升呢姑奶當然開心，同時亦令全家高顏值都齊齊曝光，原來陳凱琳仲有個家姐，不過當時已經因為大家姐同陳凱琳及孖生細佬好唔似樣，細佬樣子更被指似印度人。

林作 陳凱琳在細佬婚後兩日出po祝賀：「Call me 二姑奶 Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」
陳凱琳在細佬婚後兩日出po祝賀：「Call me 二姑奶 Congratulations to my little brother @derek_hcc for marrying the love of his life! 由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」（圖片來源：[email protected]
林作 陳凱琳細佬Derek都成為人夫，陳家三姊弟都已結婚。 Photos: @tikitproduction
（圖片來源：[email protected]_hcc）
林作 Photos: @tikitproduction
（圖片來源：[email protected]_hcc）
林作 陳凱琳在Derek出post留言：To the most beautiful and loving couple ❤️ wish you all the best from the bottom of my heart Photos: @tikitproduction
（圖片來源：[email protected]_hcc）
林作 一家五口的全家福中，可以見到大家姐同父母最似樣，都係純正中國人樣，但陳凱琳同孖生細佬，點睇都以為佢哋係mix！
一家五口的全家福中，可以見到大家姐同父母最似樣，都係純正中國人樣，但陳凱琳同孖生細佬，點睇都以為佢哋係mix！（圖片來源：[email protected]
林作 弟婦（左）早已融入家中，之前細佬 Derek帶住她到陳凱琳家中慶祝聖誕節。
弟婦（左）早已融入家中，之前細佬 Derek帶住她到陳凱琳家中慶祝聖誕節。（圖片來源：[email protected]_hcc）

陳凱琳細佬Derek踏入人生新一頁，升呢姑奶的陳凱琳同老公鄭嘉穎孖住出席婚禮見證，不過未見一對寶貝囝囝，問到陳凱琳對細佬有何「訓言」？陳凱琳話冇，因為細佬同女友都拍咗拖一段日子，明言唔會催細佬生B，仲叫細佬幫忙湊自己一對囝囝取經驗，升呢姑奶的陳凱琳話送上利是作賀禮﹗

林作 陳凱琳表示細佬與女友拍拖一段時間。
陳凱琳表示細佬與女友拍拖一段時間。（圖片來源：[email protected]_hcc）
林作 陳凱琳唔止同細佬感情要好，跟弟婦（前排左二）一樣好friend。
陳凱琳唔止同細佬感情要好，跟弟婦（前排左二）一樣好friend。（圖片來源：[email protected]_hcc）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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