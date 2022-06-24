陳凱琳胞弟Derek 突然宣布離開香港 放棄林作1,000萬驗DNA酬勞
Derek拍片表達對父親的愛意 與太太移居加拿大
Derek在短短的26秒片段中表達對父親的愛意和謝意，另一方面他亦會與朋友保持聯絡。據知情人透露，Derek決定與太太移居加拿大。
事不宜遲，立即去片！
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林作表示願意收回驗DNA的邀請
林作在分享影片的同時，亦撰長文表達對Derek不捨之情：
各位，剛剛見完客，遲了一點不好意思。本人業務繁忙，生意太好沒辦法。這幾天更不知道什麼原因，生意翻了一倍。
昨晚，本人收到疑似陳家打手（無法確認，是假account），和本人分享了Derek的最新消息：
Derek, 可能因為不想面對壓力，決定要離開香港了。他拍了一段告別短片給大家。
本人在今早看到他的告白短片後，嚇了一跳。
我們沒有人想Derek離開。我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。
Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。
一家人和睦最好。昨天才拍片，不需要今日就鬧脾氣。
本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件。不是我開始這個話題的，但我承認作為廣大網民之一，我有推波助瀾。但我願意成為這個話題的終結者。
只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線，例如反攻TVB港姐，讓你們家可以齊齊整整。
各位，我們必須在不影響到別人一些底線的情況下滿足好奇心，原本我以為鄭先生說一家人心情不受影響，我才放心繼續，但原來已經影響到要道別，我就10萬個不願意了。
各位，我們一起，用最衷心的態度，向Derek呼籲：
Derek 不要走！
回顧驗DNA事件
事緣在2022年嘅父親節，Derek分享了自己與陳爸爸的「父子角色交換」合照，雖然二人的「親生」關係一直受到質疑，不過二人一向少理，繼續大方晒父子情深。但另一方面，此合照卻再度引起網絡熱話，有「抽水王」之稱的林作更加入戰團，聲稱出一百萬要求Derek父子驗DNA證實「親生」，及後再兩度加碼至1,000萬酬勞。不過似乎隨住Derek宣布離港，此事應該就此作罷了！
Derek於2021年升呢做人夫
2021年三月陳凱琳孖生細佬Derek報喜，升呢人夫，陳凱琳升呢姑奶當然開心，同時亦令全家高顏值都齊齊曝光，原來陳凱琳仲有個家姐，不過當時已經因為大家姐同陳凱琳及孖生細佬好唔似樣，細佬樣子更被指似印度人。
陳凱琳細佬Derek踏入人生新一頁，升呢姑奶的陳凱琳同老公鄭嘉穎孖住出席婚禮見證，不過未見一對寶貝囝囝，問到陳凱琳對細佬有何「訓言」？陳凱琳話冇，因為細佬同女友都拍咗拖一段日子，明言唔會催細佬生B，仲叫細佬幫忙湊自己一對囝囝取經驗，升呢姑奶的陳凱琳話送上利是作賀禮﹗