陳凱琳胞弟Derek 突然宣布離開香港 放棄林作1,000萬驗DNA酬勞

陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek由於貌似混血兒，日前獲「抽水王」林作邀請以用100萬利誘Derek和陳父去驗DNA，及後更獲金主林母揚言加碼至1,000萬！不過事情竟然峰迴路轉，事主林作今日（6 月24日）突然在IG公布Derek深情的離港宣言！