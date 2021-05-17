《全民造星》竟然有陳凱詠JACE份？被強尼爆曾幫Edan Stanley挽鞋

出道已有三年的歌手陳凱詠（Jace）近日推出首張專輯《PROCESSING》取得金唱片銷量（1萬張）成績，人氣急升，日前她上ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》做嘉賓，被主持強尼爆料指她原來在三年前《全民造星》時，曾經幫過Edan、Stanley等MIRROR成員挽鞋！

文：東方新地｜圖：陳凱詠IG、ONE PROMISE鼓手Anton IG、ViuTV影片截圖