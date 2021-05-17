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《全民造星》竟然有陳凱詠JACE份？被強尼爆曾幫Edan Stanley挽鞋

東方新地 - 娛聞

出道已有三年的歌手陳凱詠（Jace）近日推出首張專輯《PROCESSING》取得金唱片銷量（1萬張）成績，人氣急升，日前她上ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》做嘉賓，被主持強尼爆料指她原來在三年前《全民造星》時，曾經幫過Edan、Stanley等MIRROR成員挽鞋！

文：東方新地｜圖：陳凱詠IG、ONE PROMISE鼓手Anton IG、ViuTV影片截圖

陳凱詠 獲強尼大讚好搏命

陳凱詠（Jace）日前上強尼（許博文）和練美娟主持的ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》做嘉賓，強尼提到兩人在三年前拍攝《全民造星》時認識，大家都知首輯《全民造星》參賽者係全男班，娟姐就好奇問點解兩人會在《全民造星》時認識？強尼竟然拋番個波畀Jace話：「你自己講喇！」

Jace同ONE PROMISE一齊為今晚播出的《晚吹-有酒今晚吹》擔任嘉賓。（圖片來源：ONE PROMISE鼓手Anton IG）
Jace同ONE PROMISE一齊為今晚播出的《晚吹-有酒今晚吹》擔任嘉賓。
現年27歲的Jace近日推出首張專輯《PROCESSING》，成功取得金唱片銷量（1萬張）佳績。
現年27歲的Jace近日推出首張專輯《PROCESSING》，成功取得金唱片銷量（1萬張）佳績。

不過Jace毫不介意，笑住答：「我嗰陣係做《全民造星I》嘅Styling，係幫馬天佑手，當時因為佢係負責A Team，即係有Edan、Stanley嗰啲，我咪全部幫佢哋挽鞋囉！」聽到娟姐嘩嘩聲！

馬天佑在《全民造星》負責的A組中，有Edan、Stanley等MIRROR成員，Jace笑指自己幫過佢哋挽鞋！
馬天佑在《全民造星》負責的A組中，有Edan、Stanley等MIRROR成員，Jace笑指自己幫過佢哋挽鞋！

強尼指自己曾在Jace做《全民造星》Styling前看過她做戲，因此突然發現她在後台負責Styling令他非常驚訝，所以當時他便主動上前和Jace打招呼說：「我好鍾意睇你做戲！」

Jace曾在2017年參演ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列：前度》，同黃定謙做一對舊情侶。
Jace曾在2017年參演ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列：前度》，同黃定謙做一對舊情侶。

強尼認為Jace接觸好多不同範疇，無論做演員或者Styling都好搏命，能夠和其他Styling一齊幾晚都不眠不休去為《全民造星》決賽做準備，做足幾十套衫，因此大讚她好勁！而Jace亦讚強尼作為前輩主動和她招呼，令她覺得非常好，不過強尼就強調自己係2023年的樂壇新人！

連有「全尼」之稱全能司儀強尼都讚Jace做嘢好搏命，又同時接觸圈中好多唔同範疇，好勁！
連有「全尼」之稱全能司儀強尼都讚Jace做嘢好搏命，又同時接觸圈中好多唔同範疇，好勁！

出道三年的Jace拍過不少Viu劇集，包括《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《身後事務所》及《娛樂風雲》等。

出道四年的陳凱詠拍過不少Viu劇集，包括《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《身後事務所》及《娛樂風雲》等。
前年Jace曾在ViuTV處境劇《娛樂風雲》中飾演「倪沛林」一角。
顧定軒與陳凱詠自四年前合作拍ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列：前度》而成為好友。
顧定軒與陳凱詠自四年前合作拍ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列：前度》而成為好友，顧定軒曾表示是因受作為歌手的好友陳凱詠影響，才會決定參加ViuTV人氣節目《全民造星III》。

2019年陳凱詠加入樂壇，獲得「新城勁爆新人獎」，去年尾又以歌曲〈隔離〉獲得「新城勁爆歌曲獎」，人氣逐步高升。

2019年陳凱詠加入樂壇，獲得「新城勁爆新人獎」，去年尾又以歌曲〈隔離〉獲得「新城勁爆歌曲獎」，人氣逐步高升。
〈隔離〉一曲大受歡迎，陳凱詠因此獲得「新城勁爆歌曲獎」。

秘撻陳健朗多年

Jace與電影《手捲煙》導演陳健朗有傳秘撻多年，但兩人戀情有指在去年生變，更一度被Jace好友顧定軒欲乘虛而入，不過Jace回應時就將兩男都「降呢」為「好朋友」，表示：「其實我哋三位都係好朋友，依家都係好朋友階段。」

陳健朗（左）、陳凱詠和顧定軒相識多年，有指陳健朗和陳凱詠的地下情在去年生變，顧定軒欲乘虛而入，卻不敵陳健朗與女方舊情復燃！
Jace指自己現時主要專注工作。

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