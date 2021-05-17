《全民造星》竟然有陳凱詠JACE份？被強尼爆曾幫Edan Stanley挽鞋
出道已有三年的歌手陳凱詠（Jace）近日推出首張專輯《PROCESSING》取得金唱片銷量（1萬張）成績，人氣急升，日前她上ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》做嘉賓，被主持強尼爆料指她原來在三年前《全民造星》時，曾經幫過Edan、Stanley等MIRROR成員挽鞋！
文：東方新地｜圖：陳凱詠IG、ONE PROMISE鼓手Anton IG、ViuTV影片截圖
陳凱詠 獲強尼大讚好搏命
陳凱詠（Jace）日前上強尼（許博文）和練美娟主持的ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》做嘉賓，強尼提到兩人在三年前拍攝《全民造星》時認識，大家都知首輯《全民造星》參賽者係全男班，娟姐就好奇問點解兩人會在《全民造星》時認識？強尼竟然拋番個波畀Jace話：「你自己講喇！」
不過Jace毫不介意，笑住答：「我嗰陣係做《全民造星I》嘅Styling，係幫馬天佑手，當時因為佢係負責A Team，即係有Edan、Stanley嗰啲，我咪全部幫佢哋挽鞋囉！」聽到娟姐嘩嘩聲！
強尼指自己曾在Jace做《全民造星》Styling前看過她做戲，因此突然發現她在後台負責Styling令他非常驚訝，所以當時他便主動上前和Jace打招呼說：「我好鍾意睇你做戲！」
強尼認為Jace接觸好多不同範疇，無論做演員或者Styling都好搏命，能夠和其他Styling一齊幾晚都不眠不休去為《全民造星》決賽做準備，做足幾十套衫，因此大讚她好勁！而Jace亦讚強尼作為前輩主動和她招呼，令她覺得非常好，不過強尼就強調自己係2023年的樂壇新人！
出道三年的Jace拍過不少Viu劇集，包括《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《身後事務所》及《娛樂風雲》等。
2019年陳凱詠加入樂壇，獲得「新城勁爆新人獎」，去年尾又以歌曲〈隔離〉獲得「新城勁爆歌曲獎」，人氣逐步高升。
秘撻陳健朗多年
Jace與電影《手捲煙》導演陳健朗有傳秘撻多年，但兩人戀情有指在去年生變，更一度被Jace好友顧定軒欲乘虛而入，不過Jace回應時就將兩男都「降呢」為「好朋友」，表示：「其實我哋三位都係好朋友，依家都係好朋友階段。」