陳凱詠Jace被掟入雪櫃 環球絕情回應冇彎轉？ AGA鞏固一姐地位

近日有傳陳凱詠Jace傳被唱片公司環球雪藏，而本來下年年中約滿的陳凱詠Jace自今年四月推出單曲《Long D》後便未有新歌。而陳凱詠Jace的工作量也下跌，環球回應其他傳媒查詢時承認因為雙方理念不同等她約滿離開，變相承認把陳凱詠Jace雪藏。