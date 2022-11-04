陳凱詠Jace被掟入雪櫃 環球絕情回應冇彎轉？ AGA鞏固一姐地位
陳凱詠出年年中離巢
陳凱詠Jace自四月後工作量明顯下滑，除了廣告和亮相節目，只有網上音樂會《MUSICATION – Jace Chan》、舞台劇《隔離童話集》，以及為馮允謙及林家謙演唱會擔任嘉賓。而環球回應指：「就外界談論Jace被雪藏一事，環球唱片與Jace雙方理念不一致，所以就續約一事未達成共識，環球唱片現階段的情況只好等她於明年約滿離開。環球唱片在此祝福Jace未來有更好發展。」
IG po 相洩密
而雪藏消息傳出後，陳凱詠Jace在Instagram上載帖文並留言「閒逛文具店是打發時間的最佳活動。」似乎消息無阻她的心情。有網民民留言支持指「辛苦晒你啦，未來一定會更好，我哋會繼續支持你的」、「放個長假，出年再拼」、「希望你轉去一間新公司繼續努力」。
陳凱詠加入環球3年 成樂壇最期待的新人
今年28歲的陳凱詠Jace自小便喜歡唱歌跳舞，積極參與音樂創作。畢業後經選拔成為香港環球唱片的主播，後獲公司賞識成為樂壇新人。陳凱詠Jace推出多首著名歌曲如《想正常》、《講》、《隔離》等成為樂壇最期待的新人。 不過今年環球大地震並出現逃亡潮，早前江海迦（AGA）和李幸倪（Gin Lee）已傳出離巢，最後，李幸倪離巢，AGA獲加碼留下。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》