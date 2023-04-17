陳加玲

55歲陳加玲轉行27年被指靚樣不再 曾做小三現身家逾億 原來已重返電影圈

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曾是80年代「開心少女組」一員的陳加玲，早在1996年淡出了娛樂圈，轉行做金融，久未露面的她近日難得出席一個慈善素宴，同好友開心合照，令其近況曝光，卻被指昔日靚樣不再！

陳加玲 當年陳加玲中）與羅美薇左）及袁潔瑩都是第一代「開心少女組」的成員。
當年陳加玲（中）與羅美薇（左）及袁潔瑩都是第一代「開心少女組」的成員。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳加玲 陳加玲憑在《開心鬼》系列電影中飾演姚瓊一角，而開始為人熟悉。
陳加玲憑在《開心鬼》系列電影中飾演姚瓊一角，而開始為人熟悉。（圖片來源：《開心鬼放暑假》截圖）

陳加玲 激罕現身網民嗌唔認得

現年55歲的陳加玲，日前現身「寺同道合2023慈善素宴」，被資深傳媒人汪曼玲爆出合照，其近況令不少網民大感驚訝。相中陳加玲只化著淡妝，被網民指身形發福兼皺紋盡現，加上頭髮顯得頗為稀疏，和以前的甜美相貌判若兩人，令人難以認出。

陳加玲 陳加玲左）罕有公開現身，但被網民指幾乎認唔出係佢。
陳加玲（左）罕有公開現身，但被網民指幾乎認唔出係佢。（圖片來源：[email protected]汪曼玲）
陳加玲 當晚的慈善素宴，除了陳加玲外，還有不少久未露面的藝人出席，包括葉童、白茵、夏雨、陳敏兒、戚美珍等。
當晚的慈善素宴，除了陳加玲外，還有不少久未露面的藝人出席，包括葉童、白茵、夏雨、陳敏兒、戚美珍等。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

「開心少女組」中電影產量最多

陳加玲自1985年約18歲時被黃百鳴發掘出演《開心鬼放暑假》，後來與李麗珍、羅美薇及袁潔瑩等，組成第一代「開心少女組」，之後接拍過多部電影，因樣貌甜美而大受歡迎，當年電影產量為第一代「開心少女組」中最多。

陳加玲 「開心少女組」成員左起有羅明珠、羅美薇、袁潔瑩、李麗蕊、陳加玲、李麗珍、柏安妮。
「開心少女組」成員（後排左起）有羅美薇、袁潔瑩、羅明珠、李麗蕊、陳加玲、李麗珍、柏安妮。（圖片來源：新傳媒照片庫）

《聊齋豔譚續集：五通神》忽然露股

不過到1991年，陳加玲忽然接拍三級片《聊齋艷譚續集：五通神》，更露股演出。1990年三級片《聊齋豔譚》勁收千一萬，翌年續集找來黃秋生飾演邪氣十足的五通神，全裸露雀露蛋演出，與忽然露股的陳加玲，同樣哄動一時。

陳加玲 陳加玲91年在電影《聊齋豔譚續集：五通神》中忽然露股演出，當年曾引起哄動，影片亦好收得。
陳加玲91年在電影《聊齋豔譚續集：五通神》中忽然露股演出，當年曾引起哄動，影片亦好收得。（圖片來源：新傳媒照片庫）

拍電影撻著人夫 七年後反目

同樣係1991年，陳加玲因拍電影《黃飛鴻笑傳》與電影公司老闆兼人夫羅傑承撻著。94年，羅決意與太太Evan離婚，並公開與陳加玲的戀情，陳加玲更在96年宣布退出娛樂圈。可惜兩人相戀7年，最終在98年分手收場，之後二人更因金錢糾紛而反目，一度鬧上法庭。

陳加玲 羅傑承曾與黃百鳴合給電影公司，後因意見不合而退出。與陳加玲分手後，羅傑承與才女梁芷珊圖左）於2002年結婚，並育有一女，但到2017年離婚。
羅傑承曾與黃百鳴合組電影公司，後因意見不合退出。與陳加玲分手後，羅傑承與才女梁芷珊（圖左）於2002年結婚，並育有一女，但到2017年離婚。（圖片來源：新傳媒照片庫）

自認年少無知錯戀人夫

2014年，陳加玲突然發聲明指自己曾在年約20歲時，年少無知，不懂分辨好人壞人，在對方瘋狂追求2年後，開始與對方拍拖，事後才發現對方已婚，但為時已晚，事後她更曾向對方前妻道歉。她說這件憾事滋擾了自己20多年，是時候說明以正視聽。據知現時陳加玲已有一名拍拖多年的法籍男友，但兩人並未有結婚打算。

陳加玲 陳加玲2014年突發聲明指責人夫「滿口謊言」，令她被騙成小三，更形容該男子是「包着人皮的獅子老虎」，但她並未有公開該男子身份。
陳加玲2014年突發聲明指責人夫「滿口謊言」，令她被騙成小三，更形容該男子是「包着人皮的獅子老虎」，但她並未有公開該男子身份。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳加玲 羅傑承則透過律師向傳媒發表聲明，指與陳加玲沒有錢銀轇轕。
羅傑承則透過律師向傳媒發表聲明，指與陳加玲沒有錢銀轇轕。（圖片來源：新傳媒照片庫）

炒股投資賺過億身家

雖然已退出幕前，但在2018年，陳加玲曾用回原名原名陳思行復出做幕後，在內地執導由BigBang勝利主演的電影《宇宙有愛浪漫同遊》，仲做埋編劇。有指她退出娛樂圈後轉行做金融，靠炒股賺到人生第一桶金，又在泰國、日本及北京等地都有投資房地產和不同生意，現時已有過億身家。

陳加玲 宣布退出娛樂圈後，陳加玲曾在2013年現身黃百鳴兒子黃子桓的婚禮，當年她的身形已開始變得圓潤。
宣布退出娛樂圈後，陳加玲曾在2013年現身黃百鳴兒子黃子桓的婚禮，當年她的身形已開始變得圓潤。（圖片來源：兒子黃子桓的婚禮）

曾數臭姐夫借300萬冇回頭

陳加玲家姐係陳秀雯，87年陳秀雯與麗的小生林國雄結婚，再誕下兒子林上智。08年陳加玲自言看不過眼數臭姐夫林國雄，大爆遭對方借去3百萬冇回頭，又指他不事生産耗盡陳秀雯3千萬積蓄，有指陳秀雯當年曾爲撐老公，而與胞妹陳加玲決裂。

陳加玲 陳秀雯近年與胞妹陳加玲一樣少有公開露面，直到2019年主演ViuTV劇《教束》，才再現身香港螢光幕前。
陳秀雯近年與胞妹陳加玲一樣少有公開露面，直到2019年主演ViuTV劇《教束》，才再現身香港螢光幕前。（圖片來源：新傳媒照片庫）

黎耀祥曾爆料：呢世都唔想再合作嘅女藝人係陳加玲？！

黎耀祥拍無綫旅遊節目《公公出埠》時，曾大爆有一個佢呢世都唔想再合作的女藝人，佢話多年前同鄭伊健拍一套古裝，有一位女藝人同佢哋有較多戲份，而呢位女藝人出晒名叫「蒲台島島主」，祥仔解釋：「蒲親都要(俾人)抬出嚟嘅！」

掛住去蒲，第二朝外景早班就當然拍唔到啦，祥仔指當時劇組先出發拍住先，睇吓女藝人晏晝會唔會到，結果就當然係全日無影啦。祥仔更指呢個情況係試過好多次，超過十次以上！咁就難怪佛都有火啦。

陳加玲 黎耀祥大呻當年要同該名女藝人分開拍對手戲。
黎耀祥大呻當年要同該名女藝人分開拍對手戲。（圖片來源：《公公出埠》截圖）

原來係呢套劇！

咁到底祥仔口中呢位「蒲台島島主」係邊位呢？大家都議論紛紛。翻查資料後，有祥仔有伊健的古裝片，相信就係1994年播出的無綫劇《射鵰英雄傳之南帝北丐》！

陳加玲 陳加玲曾在劇集《射鵰英雄傳之南帝北丐》中飾演瑛姑，而黎耀祥則飾演老頑童周伯通。
陳加玲曾在劇集《射鵰英雄傳之南帝北丐》中飾演瑛姑，而黎耀祥則飾演老頑童周伯通。（圖片來源：《射鵰英雄傳之南帝北丐》截圖）
陳加玲 劇中鄭伊健飾演年輕版一燈大師，同陳加玲亦有感情線。
劇中鄭伊健飾演年輕版一燈大師，同陳加玲亦有感情線。（圖片來源：《射鵰英雄傳之南帝北丐》截圖）

陳加玲 喜愛夜蒲

而劇中同祥仔及伊健都有較多對手戲的，相信就係飾演劉瑛姑的陳加玲，同時佢亦出名係個「蒲精」！

陳加玲 陳加玲曾經出經係蒲精。
陳加玲曾經出經係蒲精。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳加玲 當年陳加玲綠衫者）去親夜蒲都一副戰鬥格！
當年陳加玲（綠衫者）去親夜蒲都一副戰鬥格！（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、《開心鬼放暑假》截圖、[email protected]汪曼玲、[email protected]娛樂新聞台、《公公出埠》截圖、《射鵰英雄傳之南帝北丐》截圖

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