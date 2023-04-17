55歲陳加玲轉行27年被指靚樣不再 曾做小三現身家逾億 原來已重返電影圈
陳加玲 激罕現身網民嗌唔認得
現年55歲的陳加玲，日前現身「寺同道合2023慈善素宴」，被資深傳媒人汪曼玲爆出合照，其近況令不少網民大感驚訝。相中陳加玲只化著淡妝，被網民指身形發福兼皺紋盡現，加上頭髮顯得頗為稀疏，和以前的甜美相貌判若兩人，令人難以認出。
「開心少女組」中電影產量最多
陳加玲自1985年約18歲時被黃百鳴發掘出演《開心鬼放暑假》，後來與李麗珍、羅美薇及袁潔瑩等，組成第一代「開心少女組」，之後接拍過多部電影，因樣貌甜美而大受歡迎，當年電影產量為第一代「開心少女組」中最多。
《聊齋豔譚續集：五通神》忽然露股
不過到1991年，陳加玲忽然接拍三級片《聊齋艷譚續集：五通神》，更露股演出。1990年三級片《聊齋豔譚》勁收千一萬，翌年續集找來黃秋生飾演邪氣十足的五通神，全裸露雀露蛋演出，與忽然露股的陳加玲，同樣哄動一時。
拍電影撻著人夫 七年後反目
同樣係1991年，陳加玲因拍電影《黃飛鴻笑傳》與電影公司老闆兼人夫羅傑承撻著。94年，羅決意與太太Evan離婚，並公開與陳加玲的戀情，陳加玲更在96年宣布退出娛樂圈。可惜兩人相戀7年，最終在98年分手收場，之後二人更因金錢糾紛而反目，一度鬧上法庭。
自認年少無知錯戀人夫
2014年，陳加玲突然發聲明指自己曾在年約20歲時，年少無知，不懂分辨好人壞人，在對方瘋狂追求2年後，開始與對方拍拖，事後才發現對方已婚，但為時已晚，事後她更曾向對方前妻道歉。她說這件憾事滋擾了自己20多年，是時候說明以正視聽。據知現時陳加玲已有一名拍拖多年的法籍男友，但兩人並未有結婚打算。
炒股投資賺過億身家
雖然已退出幕前，但在2018年，陳加玲曾用回原名原名陳思行復出做幕後，在內地執導由BigBang勝利主演的電影《宇宙有愛浪漫同遊》，仲做埋編劇。有指她退出娛樂圈後轉行做金融，靠炒股賺到人生第一桶金，又在泰國、日本及北京等地都有投資房地產和不同生意，現時已有過億身家。
曾數臭姐夫借300萬冇回頭
陳加玲家姐係陳秀雯，87年陳秀雯與麗的小生林國雄結婚，再誕下兒子林上智。08年陳加玲自言看不過眼數臭姐夫林國雄，大爆遭對方借去3百萬冇回頭，又指他不事生産耗盡陳秀雯3千萬積蓄，有指陳秀雯當年曾爲撐老公，而與胞妹陳加玲決裂。
黎耀祥曾爆料：呢世都唔想再合作嘅女藝人係陳加玲？！
黎耀祥拍無綫旅遊節目《公公出埠》時，曾大爆有一個佢呢世都唔想再合作的女藝人，佢話多年前同鄭伊健拍一套古裝，有一位女藝人同佢哋有較多戲份，而呢位女藝人出晒名叫「蒲台島島主」，祥仔解釋：「蒲親都要(俾人)抬出嚟嘅！」
掛住去蒲，第二朝外景早班就當然拍唔到啦，祥仔指當時劇組先出發拍住先，睇吓女藝人晏晝會唔會到，結果就當然係全日無影啦。祥仔更指呢個情況係試過好多次，超過十次以上！咁就難怪佛都有火啦。
原來係呢套劇！
咁到底祥仔口中呢位「蒲台島島主」係邊位呢？大家都議論紛紛。翻查資料後，有祥仔有伊健的古裝片，相信就係1994年播出的無綫劇《射鵰英雄傳之南帝北丐》！
陳加玲 喜愛夜蒲
而劇中同祥仔及伊健都有較多對手戲的，相信就係飾演劉瑛姑的陳加玲，同時佢亦出名係個「蒲精」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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