30歲Ian陳卓賢運動員變唱作男歌手 失落新人獎終憑實力奪叱咤「雙銅」
陳卓賢出道失落叱咤新人獎 無氣餒後勁凌勵
不少MIRROR成員都曾在單飛發展時，獲得叱咤新人獎項殊榮，包括姜濤（19年生力軍銅）、柳應廷（20年生力軍金）、盧瀚霆（20年生力軍銅）、呂爵安（21年生力軍銀）以及李駿傑 Jeremy（22年生力軍銀）；偏偏唱功和創作力非凡的陳卓賢，原來未曾獲 「生力軍」獎項。不過這無阻沉著應戰的Ian，結果在22年憑《留一天與你喘息》等四首創作歌曲奪「創作人」銅獎，23年就憑《抱抱無尾熊》、《再見 寧靜海》等五首作品冧莊得到「創作人」銅獎及男歌手銅獎，成績絕對亮麗！
叱咤男歌手陳卓賢專心創作終獲認同
出道初期Fans難免熱切期望偶像能奪得新人金獎，但原來Ian從關心的從來都是要做一個作專業而成熟的唱作型歌手，結果用5年時間證明，Ian是MIRROR成軍5年多以來，首位成員躋身「叱咤男歌手」，有陳卓賢粉絲用一句歸納他的發展軌道，與做運動員時的經歷同樣勵志：
小時候失落了港青，後來加入港隊；
長大失落了新人獎，後來得到男歌手獎
感謝你沒有放棄
堅持才有希望
Ian陳卓賢曾是排球港隊 返母校送波鞋、球衣給師弟
曾是排球隊成員的Ian性格比較內斂，但一切在心中不忘本，畢業後的他去年曾返母校探老師，更帶了一批波鞋和球衣，送給排球隊的師弟們。原來當年身高181CM的陳卓賢中一時參加排球隊選拔落敗，苦練一年後在中二終能加入校隊，校內排球隊在學界比賽多次奪冠，成績非常優異。中學畢業後，他入選香港男子排球代表隊隊員，以及南華排球隊甲一隊員。
2018年，他因為參加《全民造星》奪得亞軍，決心專注發展演藝事業而退出排球港隊，入行第一套劇《男排女將》都是飾演一名排球員。他曾感嘆：「以為入行後都唔會再掂排球，可能係緣份，第一套拍嘅劇就係打番排球，拍嘅時候勾起好多以前打波嘅回憶，選拔被淘汰，輸比賽後無心機練波，隊友開始忙工作要退隊，我諗《#男排女將》都真係我打咗十幾年排球嘅一個小總結。」
Ian陳卓賢畢業於長沙灣天主教英文中學
Ian陳卓賢曾就讀的長沙灣天主教英文中學是一間政府資助的英文男子中學，一向是區內Band 1名校，因為很多中一生本身就是來自第一組別小學！所以在深水埗區中都是頭十的常客，今年就排第十名。而學校亦是獲政府選為八間資訊科技增潤計劃學校之一，故此學校的STEM發展已十分成熟，在不同的機械人公開賽都獲獎不少。學校的老師更是獲得不少榮譽，因為多名老師曾受頒行政長官卓越教學獎，是香港教育界中的最高榮譽，可見學校師資優良。該校體育成績非常卓越，而校內有一個傳統，就是長跑文化，結合STEM發展，學校就有植入電子晶片計時器系統的泰坦跑道，所以不少學生都是長跑高手。
Ian陳卓賢勁唱得
Ian陳卓賢算是MIRROR中比較唱得之人，出道至今有多首單曲，包括很受樂迷歡迎的《二期大樓》、《另一個諾貝爾》、《背伴》和《DWBF》等。另外，Ian陳卓賢也有參與作曲部份，其中MIRROR隊員Anson Kong的《蝸牛》也是出自Ian陳卓賢手筆，獲不少網友大讚「才華洋溢」。而Anson Kong和Ian陳卓賢《蝸牛》合唱版也取得Chill Club年度十大歌曲之一。2021年是MIRROR輝煌的一年，在多個頒獎典禮內奪得組合獎，成員們又各領風騷音樂成績亮眼。即將是叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，除了MIRROR是最佳組合獎大熱，當中Ian陳卓賢、三子更與軒公同爭「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。
早於情人節﹐Ian陳卓賢推出歌曲《留一天與你喘息》，MV在YouTube的點擊率上架半日，更已累積超過30萬，截至今日已逾1200萬萬點擊，先後成為在新城勁爆本地榜﹑ViuTV的CHILL CLUB推介榜的冠軍歌，日前亦成為叱咤903專業推介的冠軍歌，相當厲害。同時他亦成為MIRROR第五位打入美國網站TC Candler「全球百大俊男」提名的成員。
相隔不足三個月，Ian陳卓賢在MIRROR YouTube Channel上架第二首派台作品《Got U》。他在社交平台宣布出新歌，留言：「Cuz I got U」。MIRROR隊友AK江爗生鬼馬地留言：「明明係GOT II」
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