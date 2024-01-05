30歲Ian陳卓賢運動員變唱作男歌手 失落新人獎終憑實力奪叱咤「雙銅」

現年30歲的MIRROR成員Ian陳卓賢，2018年為了發展演藝事業而正式退出排球港隊，參選《全民造星》後以MIRROR成員身份出道，隨後他以創作歌手身份SOLO出道，3年前憑住唱作歌曲《鯨落》得到Yahoo認同頒發獎項，可惜在專業界別認受最強的新人獎項卻竟然落空。不過，他未因為沒有獎項而受到影響，反而更加專注自己喜愛的音樂風格和演出，去年終於得到叱咤樂壇唱作人銅獎，今年成功冧莊之餘，更一躍成為叱咤樂壇男歌手銅奬！