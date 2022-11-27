MIRROR陳卓賢盧慧敏兩年情玩完認回復朋友關係 一文重溫兩人低調相愛經過
陳卓賢盧慧敏兩年情玩完 女方透過經理人公司回應
今天（27日）傳出MIRROR成員陳卓賢與交往兩年的模特兒女友盧慧敏和平分手，結束兩年感情。兩人自大方認愛之後，一直收到外界和粉絲們的看好。兩人分手的消息傳出後，令不少網民都表示感到非常可惜。而女方透過經理人公司承認這件事：「二人已轉為朋友關係，希望給予空間。公司不會干涉藝人私事。之後亦不會對此事再作出回應。謝謝關心。」
陳卓賢認分手「Amy係一位好好好好嘅女仔」
今天（27日）舉行了《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》，陳卓賢以MIRROR成員身份出席，活動結束過後，陳卓賢少不免受到傳媒追問到感情的事，他說：「大家以朋友身份互相扶持，兩個人嘅相處係好高深嘅學問，同埋係兩個人嘅事亦都係私人事，唔太識…都唔太想講太多畀公眾聽。唯一一樣嘢想講係，Amy係一位好好好好嘅女仔，希望大家畀多啲空間佢，唔好畀咁大壓力佢。」在旁的江𤒹生也立即幫兄弟擋刀，他說：「愛情從來都係X+Y，我哋呢啲ABCDE就唔好咁多參與。」
拍劇一吻定情
陳卓賢和盧慧敏在2020年因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》認識，Ian更指被盧慧敏奪去螢幕初吻，他曾透露因拍攝時太緊張，一幕親熱戲NG多次，拍了六、七次才warm up，之後再拍了十多次，導演才收貨，咀出戀火。盧慧敏又在《男排女將》中客串，在最後一幕亮麗現身，連續合作兩劇，有指二人拍劇時公然打情罵俏，最後更因有網民影到兩人手牽手遊中環，所以才令戀情曝光。
大方情侶檔出席活動
陳卓賢與盧慧敏在《無限斜棟有限公司》播出前，曾經大方以情侶身份一齊出席公開活動，陳卓賢表示不抗拒以情侶檔身份工作，但亦無話特別想，他說：「我同Amy工作範疇有好大分別，我哋有共識要以自己嘅工作為先。」當被問到如何抱得美人歸的時候，陳卓賢直言：「我冇做啲乜，只係嗰陣我哋每日都要拍好多個鐘，覺得大家幾夾，相處得好真實，好自然咁就喺埋咗一齊。」
曾在IG隔空放閃
兩人公開認愛之後，一直都愛得低調，鮮有於社交平台放閃，但每次放閃都令網民非常羨慕。其中有一次，盧慧敏在社交平台上傳兩人受訪的照片，再引用陳卓賢在演唱會上的說話寫到：「世界很複雜，希望我們都能用吃奶的力去保持無邪、保持善良」，閃死一班網民！
陳卓賢亦曾經在社交平台隔空放閃，當時陳卓賢剛推出新歌《留一天與你喘息》，盧慧敏第二日就發文表示：「願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人」。陳卓賢馬上在底下留言：「I think Ive found one」，再次大放閃光彈！
盧慧敏被封 「嫩版廖碧兒」哥斯達黎加混血兒
現年29歲的盧慧敏在哥斯達黎加出世，父親是香港人，母親是哥斯達黎加人，她自五歲時便隨家人移居香港，因此能講流利的西班牙話、廣東話和英語。盧慧敏自出道以來就有 「嫩版廖碧兒」 之稱，因此她在首部客串演出的ViuTV劇集 《瑪嘉烈與大衛系列- 前度》 中，就飾演了廖碧兒角色的少女版，之後在劇集《身後事務所》中，更與廖碧兒演母女。
更自言表演慾旺盛願望做演員
盧慧敏在2013年入讀浸會大學食物安全及環境健康系期間，就被模特兒公司老闆睇中，開始簽約做兼職模特兒，但她說自己中學時原來是肥妹仔一名：「 我中學時代比依家重廿磅，極度包包面，好似我媽咪一樣咁豐滿，性格又勁 Man，所以好少男仔追我，不過兄弟就有好多！」盧慧敏更自言表演慾旺盛，比起做模特兒，更適合做藝人：「 我第一次接觸表演，係喺小學時幫同學仔拍短片，嗰時我覺得演戲好好玩，一班人合作又好開心。到升上中學，參加歌唱比賽同話劇表演，就發現自己好享受上台表演嘅滿足感。」
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快