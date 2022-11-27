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MIRROR陳卓賢盧慧敏兩年情玩完認回復朋友關係　一文重溫兩人低調相愛經過

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今天（27日）有消息傳出MIRROR成員陳卓賢與交往兩年的模特兒女友盧慧敏和平分手，兩人一直受外界和粉絲們看好，兩人分手的消息傳出，都令不少支持他們的粉絲感到可惜。兩人在交往期間一直保持低調，鮮有在社交平台放閃，但每次放閃都必定閃盲一眾粉絲！

陳卓賢盧慧敏兩年情玩完　女方透過經理人公司回應

今天（27日）傳出MIRROR成員陳卓賢與交往兩年的模特兒女友盧慧敏和平分手，結束兩年感情。兩人自大方認愛之後，一直收到外界和粉絲們的看好。兩人分手的消息傳出後，令不少網民都表示感到非常可惜。而女方透過經理人公司承認這件事：「二人已轉為朋友關係，希望給予空間。公司不會干涉藝人私事。之後亦不會對此事再作出回應。謝謝關心。」

陳卓賢 無限斜棟有限公司
有消息傳出MIRROR成員陳卓賢與交往兩年的模特兒女友盧慧敏和平分手，結束兩年感情。（圖片來源：ViuTV提供）

陳卓賢認分手「Amy係一位好好好好嘅女仔」

今天（27日）舉行了《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》，陳卓賢以MIRROR成員身份出席，活動結束過後，陳卓賢少不免受到傳媒追問到感情的事，他說：「大家以朋友身份互相扶持，兩個人嘅相處係好高深嘅學問，同埋係兩個人嘅事亦都係私人事，唔太識…都唔太想講太多畀公眾聽。唯一一樣嘢想講係，Amy係一位好好好好嘅女仔，希望大家畀多啲空間佢，唔好畀咁大壓力佢。」在旁的江𤒹生也立即幫兄弟擋刀，他說：「愛情從來都係X+Y，我哋呢啲ABCDE就唔好咁多參與。」

陳卓賢 分手都冇影響陳卓賢表現。
分手都冇影響陳卓賢表現。（圖片來源：YouTube）

拍劇一吻定情

陳卓賢和盧慧敏在2020年因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》認識，Ian更指被盧慧敏奪去螢幕初吻，他曾透露因拍攝時太緊張，一幕親熱戲NG多次，拍了六、七次才warm up，之後再拍了十多次，導演才收貨，咀出戀火。盧慧敏又在《男排女將》中客串，在最後一幕亮麗現身，連續合作兩劇，有指二人拍劇時公然打情罵俏，最後更因有網民影到兩人手牽手遊中環，所以才令戀情曝光。

陳卓賢 陳卓賢和盧慧敏在2020年因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》中一吻定情！
陳卓賢和盧慧敏在2020年因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》中一吻定情！（圖片來源：ViuTV《無限斜棟有限公司》劇照）

大方情侶檔出席活動

陳卓賢與盧慧敏在《無限斜棟有限公司》播出前，曾經大方以情侶身份一齊出席公開活動，陳卓賢表示不抗拒以情侶檔身份工作，但亦無話特別想，他說：「我同Amy工作範疇有好大分別，我哋有共識要以自己嘅工作為先。」當被問到如何抱得美人歸的時候，陳卓賢直言：「我冇做啲乜，只係嗰陣我哋每日都要拍好多個鐘，覺得大家幾夾，相處得好真實，好自然咁就喺埋咗一齊。」

陳卓賢 無限斜棟有限公司
Ian表示無特別追求Amy，兩個人係自自然然咁喺埋一齊。（圖片來源：ViuTV提供）

曾在IG隔空放閃

兩人公開認愛之後，一直都愛得低調，鮮有於社交平台放閃，但每次放閃都令網民非常羨慕。其中有一次，盧慧敏在社交平台上傳兩人受訪的照片，再引用陳卓賢在演唱會上的說話寫到：「世界很複雜，希望我們都能用吃奶的力去保持無邪、保持善良」，閃死一班網民！

陳卓賢 盧慧敏引用陳卓賢在演唱會上的說話寫到：「世界很複雜，希望我們都能用吃奶的力去保持無邪、保持善良」，好閃啊！
盧慧敏引用陳卓賢在演唱會上的說話寫到：「世界很複雜，希望我們都能用吃奶的力去保持無邪、保持善良」，好閃啊！（圖片來源：[email protected]

陳卓賢亦曾經在社交平台隔空放閃，當時陳卓賢剛推出新歌《留一天與你喘息》，盧慧敏第二日就發文表示：「願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人」。陳卓賢馬上在底下留言：「I think Ive found one」，再次大放閃光彈！

陳卓賢 陳卓賢在盧慧敏社交平台下留言，暗示自己已經找到對方為可以「一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人」
陳卓賢在盧慧敏社交平台下留言，暗示自己已經找到對方為可以「一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人」（圖片來源：IG截圖）

盧慧敏被封 「嫩版廖碧兒」哥斯達黎加混血兒

現年29歲的盧慧敏在哥斯達黎加出世，父親是香港人，母親是哥斯達黎加人，她自五歲時便隨家人移居香港，因此能講流利的西班牙話、廣東話和英語。盧慧敏自出道以來就有 「嫩版廖碧兒」 之稱，因此她在首部客串演出的ViuTV劇集 《瑪嘉烈與大衛系列- 前度》 中，就飾演了廖碧兒角色的少女版，之後在劇集《身後事務所》中，更與廖碧兒演母女。

陳卓賢 現年26歲的盧慧敏在哥斯達黎加出世，父親是香港人，母親是哥斯達黎加人，是標准的混血美人。
現年29歲的盧慧敏在哥斯達黎加出世，父親是香港人，母親是哥斯達黎加人，是標准的混血美人。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 盧慧敏對於被封「嫩版廖碧兒」，她笑指自己與Janice Man、薛凱琪、梁詠琪等亦有似樣的一面：「只係要視乎角度或者造型啫！」
盧慧敏對於被封「嫩版廖碧兒」，她笑指自己與Janice Man、薛凱琪、梁詠琪等亦有似樣的一面：「只係要視乎角度或者造型啫！」（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 盧慧敏在節目《 萬遊攻略 》中和拍檔強尼一齊到訪土耳其的藍色清真寺、地下水宮、綠色清真寺、希拉波理斯古城、聖索菲亞大教堂、托卡匹皇宮等地，並欣賞漫天熱氣球的美景。
盧慧敏在節目《 萬遊攻略 》中和拍檔強尼一齊到訪土耳其的藍色清真寺、地下水宮、綠色清真寺、希拉波理斯古城、聖索菲亞大教堂、托卡匹皇宮等地，並欣賞漫天熱氣球的美景。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 盧慧敏她說自己中學時原來是肥妹仔一名，現在fit爆身型完全想像不到
盧慧敏她說自己中學時原來是肥妹仔一名，現在fit爆身型完全想像不到。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 身高177cm，40吋長腿的盧慧敏天生高人一等。
身高177cm，40吋長腿的盧慧敏天生高人一等。（圖片來源：網上圖片）

更自言表演慾旺盛願望做演員

盧慧敏在2013年入讀浸會大學食物安全及環境健康系期間，就被模特兒公司老闆睇中，開始簽約做兼職模特兒，但她說自己中學時原來是肥妹仔一名：「 我中學時代比依家重廿磅，極度包包面，好似我媽咪一樣咁豐滿，性格又勁 Man，所以好少男仔追我，不過兄弟就有好多！」盧慧敏更自言表演慾旺盛，比起做模特兒，更適合做藝人：「 我第一次接觸表演，係喺小學時幫同學仔拍短片，嗰時我覺得演戲好好玩，一班人合作又好開心。到升上中學，參加歌唱比賽同話劇表演，就發現自己好享受上台表演嘅滿足感。」

陳卓賢 盧慧敏曾在由盧海鵬主演的劇集《 仇老爺爺 》中，飾演游學修無血緣關係的「 鬼妹仔 」繼妹，經常和游學修鬥嘴，盡展鬼馬本色。
盧慧敏曾在由盧海鵬主演的劇集《 仇老爺爺 》中，飾演游學修無血緣關係的「 鬼妹仔 」繼妹，經常和游學修鬥嘴，盡展鬼馬本色。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 在前年播映的網劇《 蝕日風暴 》中，盧慧敏曾與男主角張智霖做一對，仲有 Kiss 戲，因演出時表情多多而成為網友熱話。
在前年播映的網劇《 蝕日風暴 》中，盧慧敏曾與男主角張智霖做一對，仲有 Kiss 戲，因演出時表情多多而成為網友熱話。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 盧慧敏去年曾在林敏驄自編自導的電影《 如珠如寶 》中客串執達吏一角，是她的電影處女演出。
盧慧敏曾在林敏驄自編自導的電影《 如珠如寶 》中客串執達吏一角，是她的電影處女演出。（圖片來源：東方新地）

常見問題

導致意外發生的主因是有人虛報資料？

消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息

阿Mo最新康復情況？

演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV提供、ViuTV《無限斜棟有限公司》劇照

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