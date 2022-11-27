MIRROR陳卓賢盧慧敏兩年情玩完認回復朋友關係　一文重溫兩人低調相愛經過

今天（27日）有消息傳出MIRROR成員陳卓賢與交往兩年的模特兒女友盧慧敏和平分手，兩人一直受外界和粉絲們看好，兩人分手的消息傳出，都令不少支持他們的粉絲感到可惜。兩人在交往期間一直保持低調，鮮有在社交平台放閃，但每次放閃都必定閃盲一眾粉絲！