香港電影金像獎2025｜最佳新演員造型照曝光 陳卓賢大蝴蝶結上陣搶鏡！

香港電影金像獎協會（大會）每年為誌國際華語影壇盛事「香港電影金像獎」頒獎典禮盛大舉行，特別編印紀念特刊，今年於二月中旬公布「第四十三屆香港電影金像獎」提名名單後，隨即邀請應屆「最佳導演」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「新晉導演」候選人為特刊拍攝造型照。在今天(27日)為4月27日舉行的頒獎典禮倒數一個月之際，大會率先發放榮獲「最佳新演員」提名的劉偉明、陳卓賢、蘇文濤、吳祉昊及邱彥筒（按大會提名名單排序）的獨立造型照。