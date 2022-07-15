Ian陳卓賢打尖出歌破雪藏傳聞 Jeremy第二胎被押後 花姐被質疑「大細超」
Ian出歌打破雪藏傳聞 花姐出post撐
Ian陳卓賢早前被力數四宗罪，指他人品差得罪高層將被雪藏，兼且埋怨公司冇落力宣傳自己單飛作品。不過他今日（15日）出新歌，更趕及紅館演唱會前推出，睇嚟又可以造勢。Ian出歌花姐都有出post撐，她寫道：「這段距離曾經令人感到沮喪，但相信大家肯一起踏前，很快就會將二人拉近。」
Ian出歌疑搶Jeremy檔期 花姐被質疑
MIRROR 12位成員被網民以人氣劃分成上弦、下弦，Ian一直處於上弦，而下弦成員Jeremy李駿傑本身計劃今個月出歌，事前亦出post宣布，據知MV已一早完成，更曾透露過於6月會推出。如今Ian出歌令鏡粉聯想到「打尖」搶期，Jeremy的fans紛紛到花姐IG留言，問：「首先，恭喜Ian出歌。然後花姐我想問Jeremy 2胎九尾bb去咗邊？」、「真係好過份」。據消息指花姐為平息民怨，將會安排Jeremy盡快出歌，但有Jeremy則埋怨，若然短時間內兩首成員的歌互相競爭，到時又變成自己人打自己人互相傷害。
重溫Ian被數格衰4宗罪
1.拍MV小事化大躁隊友
有指MIRROR去年拍攝《WARRIOR》MV時，Ian到場後發現有隊友攞錯其歌衫並著上身，他即時大發脾氣；到拍攝完成後，仲嬲到即刻除衫掉落地，結果要工作人員執手尾。
2.累花姐孭鑊
承接上述MV發火事件，Ian格衰驚動公司高層，有指經理人花姐要出面代Ian向公司道歉。
3.公私不分同女友片場鬧交
Ian臭脾氣現場發火不止一次，有消息人士指，他與女友盧慧敏拍攝定情作《無限斜棟有限公司》時，二人撻著冇耐就喺片場鬧交，當時Ian同女友趕晒所有人出門口，二人衝入化妝間隨即傳出激烈的爭吵聲，在場演員及工作人員都聽到。
4.冇歌出冇宣傳埋怨公司偏心
消息指公司MakerVille一直不滿Ian的態度，同樣Ian亦不甘心被公司冷待，多次向身邊人埋怨公司唔幫佢出歌；及後推出歌曲《留一天與你喘息》及《Got U》後，Ian又怨公司宣傳唔夠落力，覺得公司偏心姜濤與Anson Lo身上。
舊同學翻出更多Ian黑面舊帳
Ian格衰消息傳出後，隨即引起網民討論，有網民翻出更多他黑面舊帳。年頭舉行的2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中，不論在觀眾席或者在台上表演，Ian表情呆滯毫不投入，與其他成員形成強烈對比。又有網民重提Ian在綜藝節目《MIRROR GO》中，因不滿Anson Lo出矛招憤然掉衫離場。亦有網民表示自己是Ian同學，指對方鏡頭前、後兩個樣，並指他私下性格一樣臭脾氣。
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