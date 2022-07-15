Ian陳卓賢打尖出歌破雪藏傳聞 Jeremy第二胎被押後 花姐被質疑「大細超」

Ian陳卓賢早前被力數四宗罪，直指人品有問題兼得罪公司高層，導致新劇《季前賽》戲份被大減，更傳過他將被雪藏，不過事後MakerVille行政總裁魯庭暉都出面解釋，暗示Ian遭雪藏是笑話一則。事隔幾日，Ian宣布出新歌，卻又被指打尖搶隊友Jeremy檔期出歌，花姐被質疑「大細超」。