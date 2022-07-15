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Ian陳卓賢打尖出歌破雪藏傳聞 Jeremy第二胎被押後 花姐被質疑「大細超」

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Ian陳卓賢早前被力數四宗罪，直指人品有問題兼得罪公司高層，導致新劇《季前賽》戲份被大減，更傳過他將被雪藏，不過事後MakerVille行政總裁魯庭暉都出面解釋，暗示Ian遭雪藏是笑話一則。事隔幾日，Ian宣布出新歌，卻又被指打尖搶隊友Jeremy檔期出歌，花姐被質疑「大細超」。

Ian陳卓賢 Ian出新歌，似乎打破雪藏傳聞。
Ian出新歌，似乎打破雪藏傳聞。（圖片來源：IG[email protected]

Ian出歌打破雪藏傳聞 花姐出post撐

Ian陳卓賢早前被力數四宗罪，指他人品差得罪高層將被雪藏，兼且埋怨公司冇落力宣傳自己單飛作品。不過他今日（15日）出新歌，更趕及紅館演唱會前推出，睇嚟又可以造勢。Ian出歌花姐都有出post撐，她寫道：「這段距離曾經令人感到沮喪，但相信大家肯一起踏前，很快就會將二人拉近。」

Ian陳卓賢 Ian有得出歌仲要花姐開聲撐，唔通逃過雪藏命運？
Ian有得出歌仲要花姐開聲撐，唔通逃過雪藏命運？（圖片來源：[email protected]
Ian陳卓賢 花姐都有出post撐Ian。
花姐都有出post撐Ian。（圖片來源：網頁截圖）

Ian出歌疑搶Jeremy檔期 花姐被質疑

MIRROR 12位成員被網民以人氣劃分成上弦、下弦，Ian一直處於上弦，而下弦成員Jeremy李駿傑本身計劃今個月出歌，事前亦出post宣布，據知MV已一早完成，更曾透露過於6月會推出。如今Ian出歌令鏡粉聯想到「打尖」搶期，Jeremy的fans紛紛到花姐IG留言，問：「首先，恭喜Ian出歌。然後花姐我想問Jeremy 2胎九尾bb去咗邊？」、「真係好過份」。據消息指花姐為平息民怨，將會安排Jeremy盡快出歌，但有Jeremy則埋怨，若然短時間內兩首成員的歌互相競爭，到時又變成自己人打自己人互相傷害。

Ian陳卓賢 Jeremy雖然身處下弦位置，但本身計劃今個月出歌，依家就俾Ian打尖搶期。
Jeremy雖然身處下弦位置，但本身計劃今個月出歌，依家就俾Ian打尖搶期。（圖片來源：[email protected]_0908）
陳卓賢
（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
Ian陳卓賢 有指花姐為平息民怨會盡快安排Jeremy出歌。
有指花姐為平息民怨會盡快安排Jeremy出歌。（圖片來源：[email protected]

重溫Ian被數格衰4宗罪

1.拍MV小事化大躁隊友

有指MIRROR去年拍攝《WARRIOR》MV時，Ian到場後發現有隊友攞錯其歌衫並著上身，他即時大發脾氣；到拍攝完成後，仲嬲到即刻除衫掉落地，結果要工作人員執手尾。

Ian陳卓賢 陳卓賢 消息指Ian拍《WARRIOR》MV時，因隊友攞錯佢套衫而即場發火，事後仲掉衫走。
消息指Ian拍《WARRIOR》MV時，因隊友攞錯佢套衫而即場發火，事後仲掉衫走。（圖片來源：[email protected]

2.累花姐孭鑊

承接上述MV發火事件，Ian格衰驚動公司高層，有指經理人花姐要出面代Ian向公司道歉。

Ian陳卓賢 陳卓賢 有指Ian拍MV發脾氣一事驚動公司高層，累到花姐要親自代Ian道歉。
有指Ian拍MV發脾氣一事驚動公司高層，累到花姐要親自代Ian道歉。（圖片來源：ViuTV）

3.公私不分同女友片場鬧交

Ian臭脾氣現場發火不止一次，有消息人士指，他與女友盧慧敏拍攝定情作《無限斜棟有限公司》時，二人撻著冇耐就喺片場鬧交，當時Ian同女友趕晒所有人出門口，二人衝入化妝間隨即傳出激烈的爭吵聲，在場演員及工作人員都聽到。

Ian陳卓賢 陳卓賢 有指Ian同女友Amy Lo撻著冇耐，喺片場突然趕晒所有人出門口鬧大交。
有指Ian同女友Amy Lo撻著冇耐，喺片場突然趕晒所有人出門口鬧大交。（圖片來源：《無限斜棟有限公司》劇照）

4.冇歌出冇宣傳埋怨公司偏心

消息指公司MakerVille一直不滿Ian的態度，同樣Ian亦不甘心被公司冷待，多次向身邊人埋怨公司唔幫佢出歌；及後推出歌曲《留一天與你喘息》及《Got U》後，Ian又怨公司宣傳唔夠落力，覺得公司偏心姜濤與Anson Lo身上。

Ian陳卓賢 陳卓賢 Ian係MIRROR隊中第一個出solo的成員，但人氣不斷下滑，有指他狂怨公司唔幫佢出歌做宣傳。
Ian係MIRROR隊中第一個出solo的成員，但人氣不斷下滑，有指他狂怨公司唔幫佢出歌做宣傳。（圖片來源：[email protected]

舊同學翻出更多Ian黑面舊帳

Ian格衰消息傳出後，隨即引起網民討論，有網民翻出更多他黑面舊帳。年頭舉行的2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中，不論在觀眾席或者在台上表演，Ian表情呆滯毫不投入，與其他成員形成強烈對比。又有網民重提Ian在綜藝節目《MIRROR GO》中，因不滿Anson Lo出矛招憤然掉衫離場。亦有網民表示自己是Ian同學，指對方鏡頭前、後兩個樣，並指他私下性格一樣臭脾氣。

Ian陳卓賢 陳卓賢
（圖片來源：連登截圖）
Ian陳卓賢 陳卓賢 有網民翻出Ian於初舉行的叱咤頒獎禮上黑面，即使在台上表演時一樣黑口黑面，與其他成員形成強烈對比。
有網民翻出Ian於初舉行的叱咤頒獎禮上黑面，即使在台上表演時一樣黑口黑面，與其他成員形成強烈對比。（圖片來源：my903直播截圖）
Ian陳卓賢 陳卓賢 Ian多次被指與隊友不和，曾經在拍攝《MIRROR GO》時動真火掉衫走人。
Ian多次被指與隊友不和，曾經在拍攝《MIRROR GO》時動真火掉衫走人。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_0908、[email protected]

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