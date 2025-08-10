溫拿陳友罕談父子情｜驚爆與家人分隔三地多年 節目中途爆喊：「好似失去咗個仔！」
陳友節目中途眼濕濕 罕談父子關係勁心酸
在今晚播出的《今晚有歌廳》中，陳友與《中年好聲音3》的張與辰及趙浚承一同擔任嘉賓，宣傳即將合作的音樂劇。該劇改編自陳友與太太的真實故事，當被問到有否被劇情觸動時，陳友坦言「唔止一次」，說時更忍不住眼濕濕，場面令人動容。他憶述，自己曾因工作在北京生活長達十二年，而太太則留在香港，兒子更遠在美國，一家人長期分隔異地，甚至出現「佢哋一齊返嚟香港嘅時候，我又返咗北京」的無奈錯過，這種無法團聚的遺憾，成為他心中難以彌補的痛。
陳友驚爆心底遺憾：「好似失去咗個仔咁！」
談到與兒子的關係，陳友的語氣更顯沉重，道出了深埋心底的感受。他直言，由於兒子長時間在美國生活，已經完全習慣了當地的環境，甚至孫兒們也在那邊成長，讓他感覺與兒子愈來愈疏遠。陳友在節目中沉痛地說：「好似我個仔依家長時間喺美國，我好似失去咗個仔咁。」他補充道：「佢哋已經習慣咗嗰邊嘅生活，我啲孫都喺嗰度，其實心裡面好遺憾。我覺得一家人一齊成長係最幸福嘅事。」一字一句都充滿了對家庭團聚的渴望與無奈，盡顯鐵漢柔情一面。
趙浚承身同感受 疫情錯過兒子成長感愧疚
同場的趙浚承聽完前輩陳友的分享後，亦表示身同感受，大揭自己與家人分隔兩地的經歷。他透露在疫情期間，因為工作需要經常往返香港和北京，有時一隔便是四、五個月才能與家人見面，因而錯過了兒子的重要成長階段。趙浚承充滿愧疚地說：「嗰時小朋友三歲、其實係最需要爸爸嘅時候，所以我都有啲愧疚。」他更觀察到兒子現在「都會有少少脆弱」，推測可能與那段時間父子接觸太少有關，一番話道盡了為事業奔波的父親們的辛酸。
陳友張與辰一拍即合 新音樂劇重演溫拿故事
雖然節目氣氛一度感傷，但亦有輕鬆的環節。陳友此次與後輩張與辰、趙浚承合作，源於一部改編自他與太太故事的音樂劇。劇中，張與辰將飾演年輕版的鍾鎮濤，而趙浚承則一人分飾陳友兒子及譚詠麟。陳友對張與辰讚不絕口，稱讚他自彈自唱《深海》時，「我好難得喺短短兩分鐘被感動到。」更表示兩人非常有緣：「啱啱見就好多嘢傾，好有緣份。」眾人更在節目中合唱溫拿金曲《L.O.V.E.》，將現場氣氛推至高潮。