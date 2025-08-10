溫拿陳友罕談父子情｜驚爆與家人分隔三地多年 節目中途爆喊：「好似失去咗個仔！」

溫拿樂隊成員陳友今晚（10日）現身TVB節目《今晚有歌廳》，竟罕有地在鏡頭前真情流露！他在節目中宣傳改編自其半生故事的音樂劇時，觸景傷情，大爆多年來與妻兒分隔三地，互相錯過相處時光，更一度感觸眼濕濕，語帶哽咽地表示：「我好似失去咗個仔咁！」究竟是甚麼樣的經歷，讓這位樂壇前輩在鏡頭前如此心酸？