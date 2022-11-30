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金像獎陣容賀陳可辛登六 吳君如著透視裝 邱淑貞一家五口同框贈興

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導演陳可辛於11月28日踏入60歲，太太吳君如日前為他大搞生日派對慶祝，過百電影界好友都紛紛到賀，從吳君如在社交網分享的片段中，可以見到首次公開同框的邱淑貞一家五口，仲有任達華、甄子丹、古天樂、劉嘉玲、鄭秀文等巨星，以及新一代人氣偶像Edan呂爵安和ERROR四子等，令現場星光熠熠！

吳君如著透視裝為陳可辛賀壽

在陳可辛Peter的60歲生日會上，吳君如真空上陣，著上一件前後都只有白色透視薄紗的上衫登場，非常性感，笑指要：「Free the nipple」擔心她走光的陳可辛即上前仔細檢查，並笑言：「返到屋企慢慢嗒啦！」君如也在陳可辛的生日蛋糕上，印上了有他六嚿腹肌的相片，君如笑謂：「這個生日蛋糕上的照片真係搵咗好耐，見証咗佢六十年嘅成長，這張腹肌照絕對係一個經典。」

陳可辛 吳君如著上性感透視裝為老公陳可辛賀壽。
吳君如著上性感透視裝為老公陳可辛賀壽。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 搞到陳可辛都好擔心佢走光。
搞到陳可辛都好擔心佢走光。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 吳君如在生日蛋糕上亦印上了陳可辛的半裸照，搞笑話要一齊Free the nipple！
吳君如在生日蛋糕上亦印上了陳可辛的半裸照，搞笑話要一齊Free the nipple！（圖片來源：[email protected]
陳可辛 蛋糕頂上仲有陳可辛的英文名Peter首字母，以及他們一家三口的家庭照、陳可辛的工作照等，充滿紀念意義。
蛋糕頂上仲有陳可辛的英文名Peter首字母，以及他們一家三口的家庭照、陳可辛的工作照等，充滿紀念意義。（圖片來源：[email protected]

巨星雲集媲美金像奬頒獎

出席生日派對的嘉賓全部是陳可辛60年以來，跟他成長和相識多年的圈中友好、知己良朋，包括：甄子丹夫婦、鄭秀文、古天樂、劉嘉玲、任達華、楊諾思、張叔平、鮑起靜、曾華倩母子、邱淑貞和柏安妮一家，連幼稚園同學許誠毅（電影《捉妖記》導演），及新生代組合ERROR 4子、呂爵安（[email protected]）、神奇小子梁仲恆、谷德昭、張同祖、曾國祥、黃進、鍾珍、Winnie Tsang、錢小蕙、盧覓雪、高世章、江美儀、劉偉強、陳果、陳嘉上、陳慶嘉、岑建勳、尹志文、文念中、鄒凱光、泰迪羅賓等，陣容可媲美金像奬頒獎，而劉德華、李嘉欣也貼心送上花藍祝賀。

陳可辛 過百人一齊大合照。
過百人一齊大合照。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 傳婚變的王敏奕和曾國祥在影大合照時頭貼頭合影。
傳婚變的王敏奕和曾國祥在影大合照時頭貼頭合影。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 陳可辛與楊諾思。
陳可辛與楊諾思。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 甄子丹夫婦、谷德昭、ERROR四子與陳可辛一家三口合照。
甄子丹夫婦、谷德昭、ERROR四子與陳可辛一家三口合照。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 曾華倩、吳君如、陳可辛、邱淑貞。
曾華倩、吳君如、陳可辛、邱淑貞。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 劉偉強、文念中、陳可辛、吳君如、劉嘉玲、張叔平。
劉偉強、文念中、陳可辛、吳君如、劉嘉玲、張叔平。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 盧覓雪、陳可辛女兒Jillian、吳君如姪女、江美儀。
盧覓雪、陳可辛女兒Jillian、吳君如姪女、江美儀。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 古天樂。
古天樂。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 任達華、 許恩怡柏安妮女兒）、林浩然曾華倩兒子 ）、曾華倩、柏安妮。
久未露面的柏安妮，亦有與女兒許恩怡一同現身影合照，相中左起任達華、許恩怡、林浩然（曾華倩兒子）、曾華倩、柏安妮。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 陳可辛、鄭秀文、吳君如。
陳可辛、鄭秀文、吳君如。（圖片來源：官方提供）

吳君如亦有在社交網曬出不少與好友們的集郵照。

陳可辛 任達華。
任達華。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 劉嘉玲。
劉嘉玲。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 甄子丹。
甄子丹。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 鄭秀文。
鄭秀文。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 古天樂。
古天樂。（圖片來源：[email protected]

陳是知與爸爸合唱《Yesterday》

過百友好同賀陳可辛登六，連合照時也要分不同年代組合，細數由80年代入行至新生代，數到20後的代表，陳可辛16歲愛女陳是知Jillian也有份兒，對於女兒找到人生目標，遺傳父母的演藝天份下追求舞台上的夢想，他與君如也笑懷安慰，而席上也跟Jillian一同合唱一曲經典金曲《Yesterday》，輪到自己實現多年來的民歌歌手夢。

陳可辛 陳可辛與女兒合唱《Yesterday》。
陳可辛與女兒合唱《Yesterday》。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 岑建勳都有上台獻唱。
岑建勳都有上台獻唱。（圖片來源：[email protected]

吳君如上台獻花陳可辛眼泛淚光

陳可辛在台上手執木結他，笑諷自己入錯行：「我等咗60年，其實一個晤應該做導演嘅人竟然做咗導演…」接著便熟練地彈奏起自己的心愛的民歌，給大家公開獻唱，全場歡呼吶喊，囡囡也在台下閃動手機燈光打氣。全晚高潮位是陳可辛為君如深情獻唱一曲《Always on my mind》，君如拿著鮮花一朵上台為他打氣，在君如的陪伴下，陳可辛一時感觸唱至哽咽，更眼有淚光，最後兩人深情吻起來。

陳可辛 陳可辛用結他自彈自唱多首英文歌期間，一邊拿著白玫瑰，一邊拖實太太吳君如手仔放閃，非常Sweet！
陳可辛用結他自彈自唱多首英文歌期間，一邊拿著白玫瑰，一邊拖實太太吳君如手仔放閃，非常Sweet！（圖片來源：[email protected]

陳可辛分享與君如情史

陳可辛亦道出當年為許冠文執導的《搶錢夫妻》錄唱這首英文歌作主題曲，兩個小時的錄音過程，滿腦子都想著君如，一個接一個的甜蜜回憶湧現眼前。而好友劉偉強也來伴唱搞氣氛，兩人合唱時，陳可辛更與大家開心分享與君如的情史：「93年導演會上我同劉偉強、李志毅一齊唱著同樣一首歌，當晚君如擔任司儀，導演會之後我跟她落了JJ（八十年代星級DISCO），兩個講到雞啄晤斷，就咁樣我哋就一世啦！」

陳可辛 陳可辛一邊自彈自唱，一邊分享同太太吳君如的情史。
陳可辛一邊自彈自唱，一邊分享同太太吳君如的情史。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 在陳可辛開始切蛋糕時，陳是知就在另一邊引領全場獻唱生日快樂歌。
在陳可辛開始切蛋糕時，陳是知就在另一邊引領全場獻唱生日快樂歌。（圖片來源：[email protected]andrangky）
陳可辛 一家三口一齊切蛋糕。
之後一家三口一齊切蛋糕。（圖片來源：官方提供）

邱淑貞一家五口首次同框合影

現場其中一個焦點是邱淑貞一家五口首次同框合影，邱淑貞三個女兒沈月、沈日和沈星都已亭亭玉立，相中可見沈月、沈日兩姊妹高度已與母親邱淑貞相若，沈星的高度亦逐漸追上兩個家姐，沈日更著上皮褸配襯連身短裙，走型格路線，大騷美腿。

陳可辛 邱淑貞三個女兒與曾華倩兒子Martin同樣是陳可辛、吳君如的契仔契女，兩家人難得同場大合照。
邱淑貞三個女兒與曾華倩兒子Martin同樣是陳可辛、吳君如的契仔契女，兩家人難得同場大合照。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 邱淑貞一家五口首次同框合影。
邱淑貞一家五口首次同框合影。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 沈月、沈日都已亭亭玉立
沈月、沈日都已亭亭玉立（圖片來源：[email protected]
陳可辛 沈日著上皮褸配襯連身短裙，走型格路線。
沈日著上皮褸配襯連身短裙，走型格路線。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 大合照中的沈嘉偉與沈月、沈日、沈星。
大合照中的沈嘉偉與沈月、沈日、沈星。（圖片來源：官方提供）
陳可辛 吳君如與邱淑貞。
吳君如與邱淑貞。（圖片來源：官方提供）

Edan攬「姑媽」獲讚乖仔

此外Edan到場後立即向他在電影《闔家辣》中的「姑媽」吳君如送上擁抱，獲「姑媽」大讚乖仔。分批影合照時，吳君如搞笑將大家分成80後、90後、00後等，Edan及ERROR都爭住說自己是10後。

陳可辛 Edan一到場就向「姑媽」送上抱抱。
Edan一到場就向「姑媽」送上抱抱。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 Edan同ERROR都爭住認係10後。
Edan同ERROR都爭住認係10後。（圖片來源：[email protected]
陳可辛 ERROR四子、EDAN、冬嬸和陳可辛、吳君如合照。
ERROR四子、EDAN、冬嬸和陳可辛、吳君如合照。（圖片來源：官方提供）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、官方提供

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