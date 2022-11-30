金像獎陣容賀陳可辛登六 吳君如著透視裝 邱淑貞一家五口同框贈興

導演陳可辛於11月28日踏入60歲，太太吳君如日前為他大搞生日派對慶祝，過百電影界好友都紛紛到賀，從吳君如在社交網分享的片段中，可以見到首次公開同框的邱淑貞一家五口，仲有任達華、甄子丹、古天樂、劉嘉玲、鄭秀文等巨星，以及新一代人氣偶像Edan呂爵安和ERROR四子等，令現場星光熠熠！