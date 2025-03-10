60歲陳啟泰變滄桑老伯自爆已拎樂悠卡 網民讚56歲袁文傑keep得勁好
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當年紅爆全香港的亞視遊戲節目《百萬富翁》主持60歲陳啟泰，近年都少有公開露面。最近，他在YouTube的「傳承‧前輩」節目中露面，外表滿臉白鬚略顯蒼老，搞到網民都紛紛留言感歎：「點解變咗阿伯」…
陳啟泰自爆已攞樂悠卡 轉戰YouTube平台
面對年齡的增長和演藝形式的變遷，陳啟泰並未選擇退休，反而選擇了新的平台繼續他的演藝生涯：「依家唔係我要去搵一個電視台，因為我已經唔係十八廿二，樂悠卡都攞咗嘞啱啱，都好開心，原來慳好多錢。」陳啟泰表示要自己同電視台雙方都有意思才可以合得來，但暫時就未能看到有能夠同電視台長期合作的機會。
不過，觀眾依然可以在YouTube上見到陳啟泰，陳啟泰指最近在YouTube做有關試車的節目《Open Car》，介紹年輕時沒錢買的車，或者現在的最新車種。
預告以後有機會再出唱片
陳啟泰的演藝生涯始於電視，但他的才華不僅限於此。在訪談中，他提到自己不僅在香港，還在內地發行過數張唱片。「即係類似嗰啲Hi-Fi碟，好多人唔知嘅東西，其實我咁多年，尤其《百萬富翁》多咗機會之後，都有涉足音樂方面。」陳啟泰表示在內地有唱片公司，之後有機會出翻唱Hi-Fi碟。
演藝生涯最受亞視一哥影響
在演藝生涯中，陳啟泰深受前輩何守信的影響：「我一向覺得係何守信，何B師傅，因為佢教咗我好多嘢，我做《百萬富翁》之前有請教佢點做呢個節目，點去揣摩呢個角色。」
他表示，何守信不僅是他的榜樣，也是他在主持和演出上的重要導師。「我覺得主持都係一個角色嚟，問B哥點樣喺現場會唔驚，佢話︰『我做咗30幾年，我依家出去做主持節目，選亞姐、做台慶都驚。』原來都係演一個角色，睇你演得好唔好，睇你可唔可以演俾觀眾睇，你唔驚，好氣定神閒，就係咁。」
網民留言感歎：變咗阿伯
今次陳啟泰接受訪問，引來不少網民留言討論，網民都表示當年有型有款的陳啟泰，如今變成大叔，感歎歲月不留人：「以前的陳啟泰的確有型有款。做主持穿著西裝最正。做模特兒最合適因為夠高夠大只。不過宜家好似變左60年代RTV的高亮」、「六十歲的外表正常啦，最緊要保持身心健康」、「變左阿伯」、「陳啟泰留鬚不好看」等。
重溫陳啟泰訪問片段：
圖片來源：YouTube@HKPAG 香港演藝人協會、《百萬富翁》截圖、小紅書@袁文傑、亞洲電視資料或影片來源：原文刊於新假期