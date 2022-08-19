31歲陳善渝曬清涼相惹浪蝶直接「問價」 自揭「被鹹豬手專業戶」勁多陰影

31歲陳善渝（Odilia）（前名：陳康琪）早前在社交平台上載了幾張應時夏日泳裝相，不料竟招惹狂蜂浪蝶向透過她的經理人索取「不道德服務」，令兩人大感無奈。事實上Odilia過去幾年都頗為傳奇，早年在 Viu TV以「談性」成名，然後參加《全民造星3》又於30強止步，之後轉戰TVB，並於節目《盛．舞者》中表現出色引起關注，然後頻頻現身無綫劇集。