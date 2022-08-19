31歲陳善渝曬清涼相惹浪蝶直接「問價」 自揭「被鹹豬手專業戶」勁多陰影

31歲陳善渝（Odilia）（前名：陳康琪）早前在社交平台上載了幾張應時夏日泳裝相，不料竟招惹狂蜂浪蝶向透過她的經理人索取「不道德服務」，令兩人大感無奈。事實上Odilia過去幾年都頗為傳奇，早年在 Viu TV以「談性」成名，然後參加《全民造星3》又於30強止步，之後轉戰TVB，並於節目《盛．舞者》中表現出色引起關注，然後頻頻現身無綫劇集。
因清涼相被問價
Odilia日前在自己的社交平台如常地上載自己的照片後，但漸漸就有「奇怪」的人根據Odilia社交平台上的電話號碼來尋找Odilia，更向Odilia的經理人阿Mi「問價」，其經理人接招幾句後斷然拒絕，並大嘆對方唔清醒。
受訪自稱「被鹹豬手專業戶」
Odilia早前她本地傳媒採訪時，就自爆是「被鹹豬手專業戶」，聲稱被曾非禮達10次，臀部及大髀最常受害；她表示每次「被鹹豬手」時，多數發生喺人多擠迫嘅地方，她憶述有一次和朋友去去飲嘢，就Feel到有人刻意用手指刮她臀部，力度是刻意到讓自己知道，又試過被人刻意摸大腿，惟她馬上推開，更試過嬲到轉身追對方，並表示不會啞忍色狼。但由於避無可避，惟有勸自己小心。而問到圈中有沒有遇上無恥之徒？她則說未見過，更指特別欣賞泰臣，對女藝人保持禮儀。
敗走Viu TV 轉戰TVB
陳善渝曾經客串TVB劇集《逆天奇案》，更參加無綫舉辦的舞蹈比賽真人騷《盛・舞者》，原來她本來就參加過《全民造星3》，更是女子組合Bingo成員；她當時的名字是陳康琪，但因參加《造星3》犯眾憎而被網民瘋狂狙擊後，網民更揚言要成立「反Odi大聯盟」，而Odi就改名為陳善渝重新出發。
學過13年芭蕾舞
Odi現時在社交網的自我介紹中，仍寫著自己是《全民造星3》30強，以及參加過ViuTV節目《鬼同妳上位》、《啪啪Partner》和《對不起標籤你2》，其後才是她所屬的女子組合BINGO的名字。不過原來Odi近日除了客串TVB劇外，更跟隨隊友關嘉敏的腳步，參加了TVB近日推出的舞蹈比賽真人騷《盛・舞者》，原來她早在入行前已學過13年芭蕾舞，擁有紮實的舞功根底，因此成為專業舞蹈員，曾擔任過鄭伊健、譚詠麟、徐小鳳等人的伴舞。
Odi有份拍《法證先鋒IV》、《逆天奇案》
其實Odi早已在去年播映的無綫劇《法證先鋒IV》中，已和她的Bingo隊友關嘉敏一同客串演出過婚紗模特兒的角色，早前在另一部無綫劇《逆天奇案》中，她又有份客串飾演電競隊員，不過其實《逆天奇案》是在2019年9月至2020年1月期間拍攝，當時仍是Bingo成員的夏子涓都有份客串這部劇集。
《造星3》埋怨前成員退團 被網民鬧爆態度惡劣
《全民造星3》播出Odi第一輪的表演時，雖然表現獲得兩盞藍燈，卻未獲導師選擇。Odi是香港跳唱女子組合Bingo成員，而《全民造星3》則有一名已退出Bingo的成員夏子涓參賽，並成功入圍。當日Odi表演後疑似埋怨每年有成員退團，茅頭被指向夏子涓，因而被網民指「畀說話人聽」，網民更聲言要狙擊她。
Odi 靠《啪啪Partner》講性上位
已出道6年的Odi是香港跳唱女子組合Bingo成員，擅長跳舞和彈鋼琴，除了鋼琴考獲專業演奏級資格外，更在英國皇家舞蹈學院考獲古典芭蕾舞公開試中級。Odi在《 啪啪Partner》中積極發言，大講性愛話題，曾直言試過錯用凹凸紋避孕套，令自己在整個過程中猶如經歷攪拌機洗禮，痛苦難當。
曾扮「Double May」卸裝後繼續騷長腿
本身只有32A上圍的Odi曾在節目《對不起標籤你II》中狂加四個墊谷出36D上圍，扮成假豐滿女郎到街頭測試途人反應，被網民封為「DoubleMay」，她自己亦笑稱這是「鬼形變幻球」。Odi笑指變身「Double May」後，的確比平日受歡迎得多：「我平胸時啲男性朋友只會當我係兄弟，但變咗大波妹後，佢哋啲態度即刻唔同晒，對我好咗好多！」