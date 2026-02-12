陳嘉佳復胖打回原形肥到無頸 一部位意外令人羨慕 曾認因一件事放棄減肥

前無綫藝人「細細粒」陳嘉佳近日在社交平台分享到杭州徑山寺祈福的片段，40歲的她身穿羽絨服現身寺廟，但身材明顯復胖的她引起網民熱烈討論。曾經成功減肥150磅的陳嘉佳，如今已完全打回原形，甚至被網友直指「肥到無頸」，不過她身上有一個部位卻意外成為焦點，令眾多網民大呼羨慕！