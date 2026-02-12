陳嘉佳復胖打回原形肥到無頸 一部位意外令人羨慕 曾認因一件事放棄減肥
陳嘉佳復胖打回原形 網民直指肥到無頸
陳嘉佳在片段中穿著厚重羽絨服到徑山寺拜神，她發文寫道：「新年馬上來到！一起去祈福吧！徑山寺真的好棒！大家有時間一定要來！」不過眼尖的網民立即發現，陳嘉佳的身形已經明顯比減肥成功時暴脹了幾個碼，昔日曾經出現的V臉線條已經徹底消失，臉部重新變得圓潤，甚至有網友毫不客氣地指她「肥到無頸」。這位曾經從近300磅成功減到150磅左右的前無綫藝人，如今可說是完全打回原形，把曾經努力減去的肉都重新長回來。
放棄節食減肥 寺內大快朵頤毫不避忌
儘管身材復胖，陳嘉佳似乎並沒有因此而影響心情，她在寺內誠心拜佛祈求身體健康和事業順利，又到處遊覽拍照，表現得相當開心自在。更令人印象深刻的是，她還在寺內品嚐各式素菜美食，片段中可見她毫不避忌地吃光一大碗麵條，完全沒有節制飲食的意思。這個舉動正好印證了她去年底在影片中的宣言，當時她曾經哭訴復胖暴飲暴食，並向網民致歉，表示決定放棄節食減肥的做法。
一雙纖幼美腿成焦點 網民大呼羨慕
雖然陳嘉佳的整體身形已經回復到減肥前的狀態，但細心的網民卻發現她身上有一個部位依然保持著令人羨慕的狀態。從她在寺廟內的照片可以清楚看到，陳嘉佳的一雙腿部依然相當纖幼，與她復胖的上半身形成強烈對比。這個意外的發現立即引起網民熱烈討論，不少人在留言中大表羨慕，紛紛留言「好羨慕她的腿」、「腿真的很細」、「上半身胖了但腿還是這麼細真的很神奇」。
網民反應兩極化 有人支持有人擔心
對於陳嘉佳的復胖情況，網民反應呈現兩極化。支持的網民認為她應該以健康和快樂為重，留言「開心最重要」、「不用為了別人的眼光而委屈自己」、「胖瘦都是她的選擇」。但也有關心她的粉絲表達擔憂，認為過度肥胖可能影響健康，希望她能夠找到平衡點。有網民更直言「希望她能夠適度控制體重，畢竟健康最重要」、「支持她的選擇但也希望她注意身體」。無論如何，陳嘉佳目前看起來心情愉快，似乎已經找到了屬於自己的生活方式。
細細粒親自拍片承認復胖事實
細細粒曾坦誠面對復胖現實，她表示：「對不起，我復胖了。只不過是幾個月的時間，確實不知道這段時間，怎麼樣去面對大家去講這一件事情。我也是經過了各種的考慮，我覺得還是要跟大家說一說，我復胖這個事情。」她的語氣中透露出對粉絲的歉意，同時也顯示出她內心的掙扎和壓力。這位曾經在減肥路上取得顯著成績的藝人，如今不得不面對體重反彈的現實。
媽媽親手飯菜成為復胖轉捩點
細細粒透露復胖的關鍵轉捩點發生在今年過年期間，當時她在香港品嚐了媽媽親手製作的飯菜後，便「一發不可收拾」。她開始重新思考自己的人生追求，並感嘆：「美食那麼的令我快樂，我在想我到底為什麼還要減肥。」這句話道出了她內心的真實想法，也反映出在嚴格減肥過程中被壓抑的對美食的渴望。過去兩年來，她一直處於十分適合減肥的環境中，身邊有粉絲和營養師的督促與幫助，生活重心只有減肥一件事，但這種高壓環境最終在親情和美食面前崩潰了。
陳嘉佳坦承放棄認真減肥心路歷程
陳嘉佳坦言在過去大半年時間裡，她已經放棄了認真減肥的態度。她更透露在大約9月底時，自己曾出現嚴重的內耗情況，連在香港外出用餐都會擔心被拍攝，變得十分在意別人的目光，害怕被評論身材反彈。這種心理壓力讓她意識到，過度關注體重和外界評價已經影響到她的正常生活品質。她強調最初減肥的目的是為了健康，雖然現在復胖，但身體並未出現問題，因此決定採用更為平和的方式：「所以我後面想做的是好好地生活，慢慢地瘦下來」，不再讓自己陷入對體重的焦慮之中。
網民兩極反應引發熱議
細細粒的復胖坦白引來網民不同反應，有人表示理解和支持。有網民留言：「減唔係十分難，keep到先係難關」，道出了減肥維持的困難。另有網民從健康角度勸告：「人就到中年就更係要為健康啦，想食美食都要有命有健康先食到美食架，唔係而家冇病，係d病未走出嚟，年齡開始上d病痛就慢慢浮面架喇。」不過也有網民質疑：「現實啲講佢，唔肥唔紅搵唔到錢啦，焗住，而家啲人變態架」，認為她的復胖可能與工作需要有關。