「細細粒」陳嘉佳瘦到輪廓大變 近照嚇親網民：大佬你塊面做乜
「細細粒」陳嘉佳瘦到輪廓大變
最近，細細粒遠赴澳洲悉尼，並在海邊拍攝了一系列照片後上傳至社交網站，細細粒似乎對自己的減肥成果感到非常滿意，並留言表示「瘦了就想多拍照」。不過，細細粒所上傳的照片中，可見她比之前變得越來越瘦，臉部輪廓顯得面骨凸出，雙腿亦越來越纖細，引來網民熱烈討論。
網民紛紛擔心：大佬你塊面做乜
網民對細細粒的新形象反應不一，有的人表示支持和讚賞，認為她變得更加漂亮。但同時，也有不少網民對她的面部輪廓表示擔憂，紛紛留言「想再靚啲，削麵骨，想靚就去盡啲」、「大佬你塊面做乜？」以及「是瘦了很多，但是臉還是很大」等等。
「細細粒」直播意外騷極鬆弛皮膚
38歲「細細粒」陳嘉佳近年主力北上做直播，而她以往的吃播亦深受內地網民的喜愛。不過「細細粒」早前就因為健康出現問題，從而決心開始減肥。早前「細細粒」在社交平台報喜，向網民宣布自己已成功減走超過150磅，目前體重僅為148.1磅，令不少網民都大讚「細細粒」超級勵志！不過在「細細粒」最近的直播中，她卻意外展示了減肥後的後遺症。「細細粒」在直播中以吊帶背心裙示人，減肥成功的她獲網民大讚身形比以往更為苗條不少，就連手臂以及臉龐都消瘦了很多！雖然「細細粒」獲網民齊聲激讚，不過當她舉起手或是揮動手臂時，腋下「拜拜肉」的部位卻驚現極鬆弛狀態，堆積起的皮膚部分嚇到不少網民。
38歲「細細粒」陳嘉佳公開驚人減肥成果 300磅減至148磅！
現年38歲「細細粒」陳嘉佳近年進攻內地做吃播，憑著其獨特的吃播風格而出位，但體重一度飆升至近300磅，她的健康狀況也拉響了警報。三年前，「細細粒」因急性糖尿病而入院治療，這次健康危機讓她決定開始減肥，經過半年的努力，她已成功減去踰百磅，最新體重為148.1磅，近日她自己都眼濕濕公開成績表！
「細細粒」陳嘉佳成功300磅減至148磅
「細細粒」在社交平臺上分享了她的減肥心得，並坦言自己可能是唯一一位減肥成功後公開體驗報告及飲食方法的藝人。她在帖文中寫道：
「細細粒給39歲的自己及所有支持她的所有人一個從未公開的成績表。從上年八月到現在，由接近300磅體重控制到160磅，憑著堅持及不放棄，即使減肥是難，但要公開體驗報告更難……今日，我已經高血糖沒了，高血壓沒了，三支甘油酸沒了，膽固醇沒了，脂肪肝沒了…..我健康了。」
「細細粒」公開健康數據
在分享了自己的減肥成果後，「細細粒」也公開了自己的健康數據，包括糖化血色素的正常值，這些都顯示出她的健康狀況有了顯著的改善。此外，即使在澳洲享受美食，她也能夠保持體重不增，這證明瞭她對飲食控制的成功和對健康生活方式的堅持。
「細細粒」計劃公開飲食方法
「細細粒」的健康轉變不僅體現在體重上，她的血脂數據也回到了正常範圍。她表示在短短8個月內，整個人都變得健康起來。她強調自己作為一名主播和賣貨的人，會親自試用產品並見到成果後才會推薦，這是她作為一個負責任的行為。她還透露，自己的目標是在40歲前達到60公斤的體重，並計劃將自己的飲食方法公開，以幫助更多人達到健康的生活方式。
未來計劃打造「細細粒」專屬健康網站
「細細粒」還透露了她的未來計劃，她將會開設一個專屬的健康網站，讓大家可以購買到她親自試過的健康產品。她表示希望能夠將健康帶給每一個人，並提醒大家網上有太多假廣告，她希望大家能夠購買到真正經過她試用的產品。