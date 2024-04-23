「細細粒」陳嘉佳瘦到輪廓大變 近照嚇親網民：大佬你塊面做乜

陳嘉佳（細細粒）在離開TVB後轉戰內地成為人氣吃播主。在直播界打滾多年，體重一度飆升至287磅，引起粉絲對其健康關注。自去年起，細細粒開始了她的減肥之旅，至今已成功減去超過100磅，身材變化巨大，經常展示自己的鎖骨和瘦削的肩膀。不過越減越厲害的陳嘉佳近日上傳最新近照，惹來熱議！

