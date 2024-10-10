「細細粒」新片賀國慶疑翻脹 外貌再發福惹關注 曾深情剖白：我想胖回去

陳嘉佳（細細粒）在近年轉往內地發展，成為一名成功的「吃播主」，並在帶貨領域取得顯著成就。在事業高峰期，她一晚能賺得高達800萬元，但同時她的體重也達到了287磅的高峰。去年，她決心減肥成功減至148磅，成果令人矚目，然而最近竟出現「翻脹」情況？！

