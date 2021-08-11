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陳嘉倩千字文感性講入行十年 疑似回應杜汶澤作狀指控

東方新地 - 娛聞

陳嘉倩被網民大數主持奧運似花瓶，杜汶澤亦開口點名嘉倩BB「好作狀」，面對多方批評，嘉倩BB發千字文感想，指自小夢想是「做個大家喜歡的主持人」，她一直努力朝這個目標進發，當中下了不少苦功，但換來有鼓勵亦有批評，嘉倩BB直言對有建設性的評語會虛心接受，相反為免情緒被牽動會「拉入黑名單」，似是回應杜汶澤的「作狀」批評。

文：東方新地｜圖：陳嘉倩IG

陳嘉倩自小夢想做個大家喜歡的主持人

前新聞主播陳嘉倩被封為「嘉倩BB」，由主播轉為主持及KOL，人氣一直高企﹗東京奧運期間，陳嘉倩為ViuTV主持奧運，閉幕當日被司徒法正cap圖放上網，卻被杜汶澤指名道姓：「陳嘉倩真係香港電視史上最作狀嘅女人」﹗嘉倩BB趁入行十年，發表千字文感言，指自己為做主持人，一直好努力，入行十年，受到不同意見已練成強大心臟﹗

陳嘉倩入行十年，寫下千字文感想﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）
陳嘉倩入行十年，寫下千字文感想﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）

陳嘉倩十年練成強大心臟

陳嘉倩指自己為做「大家喜歡的主持人」，下苦功「練習讀稿，咬字，留意時事，幾年間不間斷。」並感激沿途幫助過自己的人，嘉倩BB指十年前，網絡世界很簡單，智能手機不發達，網上討論度不及現時的多﹗現時身處「娛樂新聞中的人物來說可算是雙面刃」令入行十年的嘉倩BB已「練成強大的心臟」。

（圖片來源：陳嘉倩IG）
（圖片來源：陳嘉倩IG）

陳嘉倩不忘初心

陳嘉倩指自己是一個怕是非、八卦的人，從不參與及反駁，只會選擇逃避﹗對於善意及建設性的批評「我會反省」，「但路過無上文下理就一兩句負評我通常都會拉入黑名單」。嘉倩BB指曾有一位前輩教導，知道不能討好全世界，所以做好自己最緊要﹗最後更「#10年小感想#原來心態真係會變#慶幸初心還在雖然披上滄桑」表明自己不忘初心﹗

（圖片來源：陳嘉倩IG）
（圖片來源：陳嘉倩IG）

陳嘉倩千字文足本

陳嘉倩千字文感性講入行十年 疑似回應杜汶澤作狀指控

（圖片來源：陳嘉倩）
（圖片來源：陳嘉倩）

陳嘉倩千字文感性講入行十年 疑似回應杜汶澤作狀指控

網民清算嘉倩BB主持似花瓶

東京奧運成為各台收視爭奪戰，近來口碑勝無綫的ViuTV派出陳嘉倩及沈殷怡拍檔Keyman、強尼及陳安立坐陣，以對撼無綫的大堆頭人海戰﹗無綫派到東京採訪的陳約臨及吳業坤先後因採訪香港運動員唔專業而備受批評﹗ViuTV原來都唔好得幾多，網民對陳嘉倩主持東京奧運最有意見，指她毫無建樹，女神地位笈笈可危﹗

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陳嘉倩主持ViuTV東京奧運，新聞主播出身的嘉倩BB卻被指主持不力﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）

東京奧運｜陳嘉倩主持奧運似花瓶

東京奧運周日（8) 閉幕，ViuTV派出MIRROR及ERROR坐陣，並邀請到香港羽毛球混雙組合謝影雪、陳俊文任嘉賓，令直播室好熱鬧，不過卻有網民對前新聞主播陳嘉倩頗有意見，指她在十多天的東京奧運猶如花瓶，資料搜集不足，在網上引起熱議﹗

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陳嘉倩在東京奧運閉幕當晚，在直播室自拍開心些牙，同時拍到後方的Anson [email protected]同保錡@ERROR。（圖片來源：陳嘉倩IG）

東京奧運閉幕上，司徒夾帶都是收看ViuTV，更將神陳嘉倩與坐在旁的保錡cap圖出post，並留言「彈開啦你﹗夠膽搶我陳小姐鏡，仲黐到咁埋，想死」點知網民卻留言：「最憎陳小姐」、「有佢即刻睇番TVB」、「東京奧運有碰碰車項目咩？」

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網民留言（圖片來源：司徒夾帶facebook）
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網民留言（圖片來源：司徒夾帶facebook）
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網民留言（圖片來源：司徒夾帶facebook）

杜汶澤將合照裁走陳嘉倩：咁樣順眼好多﹗

連身在台灣的杜汶澤現身並裁走陳嘉倩只剩保錡並留言「咁順眼好多」繼而留言：「至少無咁作狀」之後杜汶澤再留言「陳嘉倩真係香港電視史上最作狀嘅女人。」火速近五百人畀like﹗

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司徒夾帶出post留言叫保錡唔好黐女神陳嘉倩咁埋﹗點知卻引來一陣負評，網民紛紛留言狠批陳嘉倩﹗（圖片來源：司徒夾帶facebook）
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杜汶澤忍唔住開口指陳嘉倩好作狀﹗（圖片來源：司徒夾帶facebook）
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網民瘋狂tag杜汶澤表示認同﹗（圖片來源：司徒夾帶facebook）
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杜汶澤雖然人在台灣，但相當留意香港運動員在東京奧運的賽事﹗更將自己同空手道銅牌得主劉夢裳的相拼埋以示支持﹗（圖片來源：杜汶澤facebook）

網民狠批陳嘉倩

杜汶澤點名指陳嘉倩好作狀，更令陳嘉倩的負評不斷，不少網民認為陳嘉倩主持奧運表現差，女神地位似乎不保﹗

網民：陳嘉倩完全add唔到value畀個節目

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網民留言

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網民：寧願要七師傅

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ViuTV搵陳嘉倩主持東京奧運，擺明想吸宅男粉絲﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）

陳嘉倩分享感受惹負評

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陳嘉倩之前出post指主持東京奧運開幕禮坐了三個鐘，卻惹起網民不滿，女神一言一語都好惹火﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）

網民：咁講真係好無意義喎﹗

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其實之前直播期間，陳安立電話突然響起，幸得Keyman執生笑住問：「呢個鈴聲係咪你校定睇呢場比賽呀﹗」雖然Keyman執生技巧被大讚，不過網民亦批評陳安立犯了最低級的錯誤﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）

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