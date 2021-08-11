陳嘉倩千字文感性講入行十年 疑似回應杜汶澤作狀指控
文：東方新地｜圖：陳嘉倩IG
陳嘉倩自小夢想做個大家喜歡的主持人
前新聞主播陳嘉倩被封為「嘉倩BB」，由主播轉為主持及KOL，人氣一直高企﹗東京奧運期間，陳嘉倩為ViuTV主持奧運，閉幕當日被司徒法正cap圖放上網，卻被杜汶澤指名道姓：「陳嘉倩真係香港電視史上最作狀嘅女人」﹗嘉倩BB趁入行十年，發表千字文感言，指自己為做主持人，一直好努力，入行十年，受到不同意見已練成強大心臟﹗
陳嘉倩十年練成強大心臟
陳嘉倩指自己為做「大家喜歡的主持人」，下苦功「練習讀稿，咬字，留意時事，幾年間不間斷。」並感激沿途幫助過自己的人，嘉倩BB指十年前，網絡世界很簡單，智能手機不發達，網上討論度不及現時的多﹗現時身處「娛樂新聞中的人物來說可算是雙面刃」令入行十年的嘉倩BB已「練成強大的心臟」。
陳嘉倩不忘初心
陳嘉倩指自己是一個怕是非、八卦的人，從不參與及反駁，只會選擇逃避﹗對於善意及建設性的批評「我會反省」，「但路過無上文下理就一兩句負評我通常都會拉入黑名單」。嘉倩BB指曾有一位前輩教導，知道不能討好全世界，所以做好自己最緊要﹗最後更「#10年小感想#原來心態真係會變#慶幸初心還在雖然披上滄桑」表明自己不忘初心﹗
網民清算嘉倩BB主持似花瓶
東京奧運成為各台收視爭奪戰，近來口碑勝無綫的ViuTV派出陳嘉倩及沈殷怡拍檔Keyman、強尼及陳安立坐陣，以對撼無綫的大堆頭人海戰﹗無綫派到東京採訪的陳約臨及吳業坤先後因採訪香港運動員唔專業而備受批評﹗ViuTV原來都唔好得幾多，網民對陳嘉倩主持東京奧運最有意見，指她毫無建樹，女神地位笈笈可危﹗
東京奧運｜陳嘉倩主持奧運似花瓶
東京奧運周日（8) 閉幕，ViuTV派出MIRROR及ERROR坐陣，並邀請到香港羽毛球混雙組合謝影雪、陳俊文任嘉賓，令直播室好熱鬧，不過卻有網民對前新聞主播陳嘉倩頗有意見，指她在十多天的東京奧運猶如花瓶，資料搜集不足，在網上引起熱議﹗
東京奧運閉幕上，司徒夾帶都是收看ViuTV，更將神陳嘉倩與坐在旁的保錡cap圖出post，並留言「彈開啦你﹗夠膽搶我陳小姐鏡，仲黐到咁埋，想死」點知網民卻留言：「最憎陳小姐」、「有佢即刻睇番TVB」、「東京奧運有碰碰車項目咩？」
杜汶澤將合照裁走陳嘉倩：咁樣順眼好多﹗
連身在台灣的杜汶澤現身並裁走陳嘉倩只剩保錡並留言「咁順眼好多」繼而留言：「至少無咁作狀」之後杜汶澤再留言「陳嘉倩真係香港電視史上最作狀嘅女人。」火速近五百人畀like﹗