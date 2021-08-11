陳嘉倩千字文感性講入行十年 疑似回應杜汶澤作狀指控

陳嘉倩被網民大數主持奧運似花瓶，杜汶澤亦開口點名嘉倩BB「好作狀」，面對多方批評，嘉倩BB發千字文感想，指自小夢想是「做個大家喜歡的主持人」，她一直努力朝這個目標進發，當中下了不少苦功，但換來有鼓勵亦有批評，嘉倩BB直言對有建設性的評語會虛心接受，相反為免情緒被牽動會「拉入黑名單」，似是回應杜汶澤的「作狀」批評。

文：東方新地｜圖：陳嘉倩IG