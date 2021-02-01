陳嘉倩孖BenSir拍片為香港人打氣 七情上面獲讚 網民爭住課金
陳嘉倩由新聞主播轉型KOL後又加入ViuTV做主持，已經半隻腳踩咗入娛樂圈，近日她受Ben Sir(歐陽偉豪）邀請拍片，合力在疫情下為香港人打打氣，陳嘉倩在片中佔一半都是獨腳戲，被讚七情上面，演技大爆發，連導演都點名讚陳嘉債，網民大讚陳嘉倩演得放之外，紛紛用實際行動課金撐嘉倩BB。
文：東方新地 ｜圖：陳嘉倩IG、Ben Sir IG、YouTube「戲B」截圖
文：東方新地 ｜圖：陳嘉倩IG、Ben Sir IG、YouTube「戲B」截圖
陳嘉倩最近獲Ben Sir邀請在其YouTube頻道「戲B」拍片，為疫情下的大家打打氣，有「宅男女神」之稱的陳嘉倩驚喜現身拍片，令網民驚訝嘉倩BB原來幾好戲，在長11分半鐘的「一起隔離的日子」片段中，陳嘉倩佔了一半是一人對鏡頭演戲，好考演技。
陳嘉倩為打工仔發聲
陳嘉倩演繹打工仔，在疫情下被公司安排work from home，本來以招牌甜笑對鏡頭打招呼，語調溫柔：「 以前返工就朝九晚五，依家？依家我哋每日廿四小時網上見囉﹗」其後表情及語氣都來個180度大轉變，陳嘉倩突然對鏡頭咆哮：「乜公司改咗名叫 seven咩？你唔好當我seven呀，都唔好當我係OK（便利店）呀﹗我講多次，唔OK呀﹗」
瘋狂拍鏡頭發洩
陳嘉倩一輪嘴話由朝到黑都要zoom，又要透過zoom開會，老細透露鏡頭監視大家，愈講愈激動的陳嘉倩，怒氣沖沖不停拍打鏡頭發洩，道盡打工仔們心聲，WFH之苦況。
陳嘉倩鬧爆政府：「佐敦就封封封﹗關又唔見你封﹗
陳嘉倩為打工仔出完氣後，再鬧爆政府防疫政策以示不滿，嘉倩再出招牌甜美笑容問：「我係咪好似BB？所以你想好似BB咁保護我？」下一秒嘉倩BB怒打梳化發洩怒轟：「點解要困住我？我想出去呀﹗我要出去﹗做咩事？住佐敦有罪咩？我問你呀住佐敦有罪咩？佐敦幾時變咗個小區呀，答我呀，搵人答我呀，封封封﹗關你又唔封﹗封封封，我瘋畀你睇﹗」說罷陳嘉倩對天失笑，真係七情上面﹗
送肉嘴派福利
飾演陳嘉倩父的Ben Sir突然出現，教阿女陳嘉倩學「換位思考」，Ben Sir爆金句：「唔好為呢個位置去搞亂自己，依家疫情沒有最壞只有更壞，喺呢啲環境中，你試吓muah。」Ben Sir叫嘉倩BB跟住 一起嘟起嘴「將悲憤化為親吻」心情自然會變輕鬆。
導演長文讚：「嘉倩的演員之路是成功﹗」
陳嘉倩在11分半鐘片段中，演勻喜怒哀樂，獲網民激讚，又驚呼：「原來嘉倩BB咁好戲﹗」，又留言請BenSir搵埋嘉倩BB開live，不少網民更自動獻身表示為睇嘉倩BB演出爭住要課金。
原來呢段片的導演是獨立劇團好戲量創團藝術總監楊秉基，他編劇的獨立短片《1+1》先後獲得鮮浪潮最佳電影及IFVA公開組金獎，楊導演亦留言公開大讚陳嘉倩的演繹令人喜出望外。