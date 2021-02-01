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陳嘉倩孖BenSir拍片為香港人打氣 七情上面獲讚 網民爭住課金

東方新地 - 娛聞

陳嘉倩由新聞主播轉型KOL後又加入ViuTV做主持，已經半隻腳踩咗入娛樂圈，近日她受Ben Sir(歐陽偉豪）邀請拍片，合力在疫情下為香港人打打氣，陳嘉倩在片中佔一半都是獨腳戲，被讚七情上面，演技大爆發，連導演都點名讚陳嘉債，網民大讚陳嘉倩演得放之外，紛紛用實際行動課金撐嘉倩BB。
文：東方新地 ｜圖：陳嘉倩IG、Ben Sir IG、YouTube「戲B」截圖

陳嘉倩最近獲Ben Sir邀請在其YouTube頻道「戲B」拍片，為疫情下的大家打打氣，有「宅男女神」之稱的陳嘉倩驚喜現身拍片，令網民驚訝嘉倩BB原來幾好戲，在長11分半鐘的「一起隔離的日子」片段中，陳嘉倩佔了一半是一人對鏡頭演戲，好考演技。

陳嘉倩 嘉倩BB
陳嘉倩一開始以招牌甜美笑容，演繹打工仔WFH時，如同被老細透過電腦鏡頭監控一樣。
陳嘉倩 嘉倩BB
陳嘉倩由溫柔OL突然發惡咆哮：「你咪當我seven﹗」語氣及表情都好狠勁﹗

陳嘉倩為打工仔發聲

陳嘉倩演繹打工仔，在疫情下被公司安排work from home，本來以招牌甜笑對鏡頭打招呼，語調溫柔：「 以前返工就朝九晚五，依家？依家我哋每日廿四小時網上見囉﹗」其後表情及語氣都來個180度大轉變，陳嘉倩突然對鏡頭咆哮：「乜公司改咗名叫 seven咩？你唔好當我seven呀，都唔好當我係OK（便利店）呀﹗我講多次，唔OK呀﹗」

陳嘉倩 嘉倩BB
陳嘉情在片段中表情多多、情緒起伏大，對鏡哀怨問：「zoom夠未？」
陳嘉倩 嘉倩BB
陳嘉倩不滿WFH如被監控一樣，更話「依家連WhatsApp都監控大家，轉用signal、mewe囉﹗」陳嘉倩再爆seed：「熄你個爐呀，me你個we呀，點解我一定要安裝呢啲社交工具？廿四小時都要監控住我？要我廿四小時都要應機？」

瘋狂拍鏡頭發洩

陳嘉倩一輪嘴話由朝到黑都要zoom，又要透過zoom開會，老細透露鏡頭監視大家，愈講愈激動的陳嘉倩，怒氣沖沖不停拍打鏡頭發洩，道盡打工仔們心聲，WFH之苦況。

陳嘉倩 嘉倩BB
陳嘉倩瘋狂拍打鏡頭發洩，令鏡頭移位甚至跌落地，假戲真做，好入戲﹗係咪冇睇過嘉倩BB發忟憎呢？鏡頭前真係難得一見﹗

陳嘉倩鬧爆政府：「佐敦就封封封﹗關又唔見你封﹗

陳嘉倩為打工仔出完氣後，再鬧爆政府防疫政策以示不滿，嘉倩再出招牌甜美笑容問：「我係咪好似BB？所以你想好似BB咁保護我？」下一秒嘉倩BB怒打梳化發洩怒轟：「點解要困住我？我想出去呀﹗我要出去﹗做咩事？住佐敦有罪咩？我問你呀住佐敦有罪咩？佐敦幾時變咗個小區呀，答我呀，搵人答我呀，封封封﹗關你又唔封﹗封封封，我瘋畀你睇﹗」說罷陳嘉倩對天失笑，真係七情上面﹗

陳嘉倩 嘉倩BB
陳嘉倩在片中鬧爆政府在防疫政策上的不足，好激動﹗
陳嘉倩 嘉倩BB
飾演其父的Ben Sir在片段中後段出現，教阿女陳嘉倩要「換位思考」，更叫她嘟嘴錫錫，以「化悲憤為親吻」，心情自然變得輕鬆﹗

送肉嘴派福利

飾演陳嘉倩父的Ben Sir突然出現，教阿女陳嘉倩學「換位思考」，Ben Sir爆金句：「唔好為呢個位置去搞亂自己，依家疫情沒有最壞只有更壞，喺呢啲環境中，你試吓muah。」Ben Sir叫嘉倩BB跟住 一起嘟起嘴「將悲憤化為親吻」心情自然會變輕鬆。

陳嘉倩 嘉倩BB
BenSir叫阿女瞓低休息，背景出現一個黃色告示牌，相信別有用意﹗
陳嘉倩本來氣沖沖，躺下時聽住BenSir唱歌，兼眼有淚光。
陳嘉倩本來氣沖沖，躺下時聽住BenSir唱歌，眼有淚光，真係我見猶憐。
陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir
陳嘉倩最後更對鏡送肉嘴，大派福利。

導演長文讚：「嘉倩的演員之路是成功﹗」

陳嘉倩在11分半鐘片段中，演勻喜怒哀樂，獲網民激讚，又驚呼：「原來嘉倩BB咁好戲﹗」，又留言請BenSir搵埋嘉倩BB開live，不少網民更自動獻身表示為睇嘉倩BB演出爭住要課金。

原來呢段片的導演是獨立劇團好戲量創團藝術總監楊秉基，他編劇的獨立短片《1+1》先後獲得鮮浪潮最佳電影及IFVA公開組金獎，楊導演亦留言公開大讚陳嘉倩的演繹令人喜出望外。

陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir

陳嘉倩演技獲網民大讚。
陳嘉倩演技獲網民大讚。

陳嘉倩孖BenSir拍片為香港人打氣 七情上面獲讚 網民爭住課金

陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir
為了可以繼續睇嘉倩BB的演出，網民紛紛留言要課金。
陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir
該片導演楊秉基亦發長文公開大讚陳嘉倩。

陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir

中大師兄妹再合作

陳嘉倩和BenSir同是中文大學英文系畢業，二人其實不是首次合作，不過演戲拍片卻是首次，熟玩社交網的BenSir一早在網上作出預告，令一眾網民相當期待。

陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir
BenSir貼出自己身穿醫生袍，以及穿上護士服的陳嘉倩的相預告二人的合作，表示希望在疫情下為大家醫病，其實BenSir呢個look是他客串《誇世代》時的造型，在片中是不會出現的。
陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir
陳嘉倩呢個護士look亦不會在片中出現，明顯為吸引一眾網民眼球。
陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir
片中一身阿爺睡衣的BenSir啜住珍寶珠邊演戲。
陳嘉倩 嘉倩 BB BenSir
BenSir大晒和嘉倩BB合照，令宅男們羨慕不已。

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