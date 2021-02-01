陳嘉倩孖BenSir拍片為香港人打氣 七情上面獲讚 網民爭住課金

陳嘉倩由新聞主播轉型KOL後又加入ViuTV做主持，已經半隻腳踩咗入娛樂圈，近日她受Ben Sir(歐陽偉豪）邀請拍片，合力在疫情下為香港人打打氣，陳嘉倩在片中佔一半都是獨腳戲，被讚七情上面，演技大爆發，連導演都點名讚陳嘉債，網民大讚陳嘉倩演得放之外，紛紛用實際行動課金撐嘉倩BB。

文：東方新地 ｜圖：陳嘉倩IG、Ben Sir IG、YouTube「戲B」截圖