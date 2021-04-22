學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗
文：東方新地 ｜圖：《學神出沒注意》截圖
強尼陪陳嘉倩出車提醒安全至上
P牌仔陳嘉倩在《學神出沒注意》最新一集中，節目組安排強尼陪嘉倩BB出車，由觀塘開車到屯門，強尼一直狀甚輕鬆，但未停過溫馨提示：「慢唔緊要﹗揸車最緊要安全﹗」陳嘉倩反駁：「Alex成日叫我開快啲㗎喎﹗」強尼耐心解釋：「Alex呢啲老手，已經忘記咗揸車嘅初心，就係最婜要安全﹗」
陳嘉倩開車期間，強尼表現輕鬆希望令司機陳嘉倩唔好緊張，不過強尼卻被自己的肢體動作出賣，全程強尼緊張望實窗外的路面情況，不停提醒嘉倩BB要小心，要安全至上，而強尼就算同陳嘉倩傾偈，但雙眼都是望到實路面情況，絕不鬆懈。
陳嘉倩想砵車 強尼大力勸阻
陳嘉倩對被後車司機響咹頗為不滿，即問強尼：「佢係咪砵我呀？咁我可唔可以砵番佢？」強尼即阻止：「千祈唔好﹗冤冤相報何時了？揸車至忌心浮氣躁﹗」陳嘉倩被網民大數其中一宗罪是駕駛常識欠奉，期間一度無知問強尼：「點解我唔可以cut線過對面？」強尼即話：「因為中間係有路𡒊﹗唔係你話想過就直接駛過去！」
陳嘉倩這次挑戰成功，安全到達屯門，強尼如釋重負笑言可以經營一門新生意，提供所有唔敢獨自開車的太太們陪出車服務，陳嘉倩即大讚強尼：「你真係好有鼓勵性，咁多次呢次揸得最好都係靠你﹗」強尼笑言可以時鐘計算為嘉倩BB服務，嘉倩BB笑問：「可唔可以收平啲？」點知強尼語重心長話：「希望佢以後唔好再揸車﹗」嘉倩BB即反眼話：「原來講咁多嘢，呢句先係重點﹗」其實強尼只係代表馬路之友講出心聲啫﹗
強尼要陳嘉倩學換車軚
強尼坐完陳嘉倩車仲有後續，不過今次唔使再坐嘉倩BB車，強尼明顯輕鬆，更要嘉倩BB學換車軚，嘉倩BB在強尼威迫下，唯有順從，踎地又搞到雙手黑晒都唔敢出半句聲，強尼果然有辦法﹗
P牌陳嘉倩被網民冠「公路炸彈」兼狠批六宗罪
陳嘉倩近日在ViuTV真人騷《學神出沒注意》接受駕駛大挑戰，成功考獲車牌半年的陳嘉倩不諱言實際行車經驗僅三次，《學神出沒注意》安排她接連串大考驗，包括荃灣駛去屯門、深水灣赤柱遊車河、戶外戶內泊車，期間險象環生，不但在停車場內撞欄、彎路險撞巴士、在公路左搖右擺等，最後不但要搵師傅補鐘，更被網民洗版鬧爆「公路炸彈」，大數陳嘉倩六大宗罪，包括態度差、無行車常識等，更呼籲吊銷其牌照﹗
《學神出沒注意》陳嘉倩被插公路炸彈險象環生
陳嘉倩在節目《學神出沒注意》中透露取得駕駛牌照後，只揸過三次車，而且未曾上過公路，絕對是初哥，在節目中嘉倩BB接受多個大考驗，包括由荃灣到屯門、港島多彎路的山路遊車河，以及在戶外及在停車場泊車，行車經驗尚淺的嘉倩BB，期間險象環生，發生不少驚險事件，睇到網民又驚又嬲 ，節目出街後成功吸嬲，洗版留言鬧爆嘉倩BB罔顧道路安全，揸車態度好有問題﹗
第一宗罪：公路上左搖右擺
嘉倩BB接受第一個考驗是由荃灣到屯門，並安排了專業駕駛拍檔Alex在旁指導，Alex一上車問嘉倩BB的基本常識，嘉倩BB自信爆棚答：「梗係識﹗」點知指揮燈掣卻錯開了水潑。正式道路測試，上到公路，Alex不斷提醒，但嘉倩BB還是左搖右擺，更妙問：「上咗公路喇？」駕駛常識欠奉。
第二宗罪：行車態度差唔聽指令
陳嘉倩在公路上的車速一直維持時速三十多，嘉倩BB還一臉得意問：「點解啲車不停都回頭望嘅？」坐後座的同事笑指因為見到靚女，嘉倩BB天真嬌開心笑了出來，Alex更正指她車速太慢，嘉倩BB唔服氣：「吓？慢，我開到七十喇喎﹗」Alex指她只有一下試過七十時速，嘉倩BB即晦氣話：「咁我加速囉﹗我要加油囉﹗」又不自量力指好想試吓爬人車頭﹗
第三宗罪：唔專心搞到撞欄仲姓賴
嘉倩BB完成公路及戶外泊車考驗後，被安排到闊落的室內停車場泊車，陳嘉倩表現信心滿滿，Alex落車讓她獨力接受挑戰，但Alex不放心一直在旁跟車睇實，嘉倩BB見Alex一直跟住自己㗎車，忘形興奮大叫：「嘩Alex追星呀，嘩瘋狂粉絲追星呀﹗」事後撞欄仍然唔知錯更怪責節目組安排這個考驗。
嘉倩BB只顧望住左面Alex追車，最後撞向右邊的鐵欄，闖禍後的陳嘉倩在車上一臉惘然：「咩事呀？做咩呀？乜事呀？冇事㗎麻﹗」Alex及工作人員好頭痛，唯獨嘉倩BB還抵賴指睇唔到右邊欄杆，是因望住Alex追車。
第四宗罪：補鐘只顧電師傅
陳嘉倩最後被安排搵教車師傅補鐘，一見師傅即拉住人隻手問師傅有冇信心「我得得唔得？」然後又九唔搭八話：「師傅，我專登著條短裙嚟﹗」師傅答：「呢樣冇乜幫助﹗」師傅先在駕駛學院內熱身並示意在需要時會使用他的手掣協助，問嘉倩BB會否介意？嘉倩BB：「我諗用唔到吓話？」師傅解釋在場外才有機會用到，嘉倩BB還不服氣：「場外都唔想用到啦﹗」
嘉倩BB對住師傅話：「我今日專登著咗條短裙嚟﹗」搞到師傅一頭霧水答：「呢樣對改善駕駛技巧冇乜幫助﹗」
第五宗罪：不滿要讓車龍
陳嘉倩補鐘後，再接受Alex的挑戰，今次到多彎路的淺水灣、深水灣、赤柱遊車河，陳嘉倩一上司機位再次自信爆棚，駛到迴旋處並冇留意路面情況直接駛出去，當場被Alex指：「家庭觀眾唔好學，呢啲係老司機先敢咁做﹗大家千祈唔好學，係錯誤示範﹗」陳嘉倩反駁自己唔知道﹗期間由於行車太慢形成後面一大條車龍，Alex請嘉倩BB先到避車處，先讓車龍超前，嘉倩BB最初話：「我唔會望㗎﹗」其後Alex堅持她先到避車處，她寸嘴反問：「咁其實一條龍冇咗，都有另一條龍㗎啦﹗」似不滿要讓車龍﹗
第六宗：險撞巴士仲唔知衰
Alex不停提點嘉倩BB之外，為了令她心情輕鬆親自餵她食朱古力，嘉倩BB立即分心大叫：「我充滿力量﹗」就在這時由於駛得太接近對面迎面的車輛，對面的巴士瘋狂響咹，嚇得Alex出手為嘉倩BB扭軚，並不停大叫「嚇死寶寶」，嘉倩BB反問：「冇事㗎嘛？我見後面三個電單車停咗喺度望，不過冇事㗎呵？」扮無辜想過骨！
陳嘉倩事後認衰
被網民大數六宗罪後，陳嘉倩亦唔敢與網民為敵，在IG即時動態回覆討論區對她的指摘，認低威指「揸二、三次車就出石澳真係好驚，仲要拍攝宜金人竹女火要揸好多個鐘，你叫我依家再揸出去都唔敢」 之後多謝節目組及師傅Alex等。
踩入各討論區親回：「以後會更加謹慎」
事件經過大半日發酵，負評愈來愈多，陳嘉倩留意各大討論區網民對她的指控，不但在IG即時動態回覆，更現身親自認衰。
被網民質疑駕照「姣返嚟」 陳嘉倩回應「可能天資有限」
嘉倩BB認錯：「以後會更加謹慎」
虛心回覆：「會認真檢討駕駛技術同心態」
「𠝹波安全帶」騷quali
陳嘉倩早前喺IG上載2張配帶「𠝹波安全帶」嘅相片騷quali，原來當日正在拍攝ViuTV真人騷《學神出沒注意》。