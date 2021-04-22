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學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗

東方新地 - 娛聞

《學神出沒注意》播出後，P牌仔陳嘉倩的駕車技術及態度被網民洗版鬧爆兼大數六宗罪。日前播出一集，ViuTV最強主持強尼被安排坐陳嘉倩車，強尼全程緊張睇實路面情況兼雙手捉緊兩旁，裝作輕鬆但身體最誠實，最後強尼出言相勸：「希望佢以後唔好再揸車﹗」道出馬路之友心聲﹗
文：東方新地 ｜圖：《學神出沒注意》截圖

學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗
陳嘉倩開車技術差還要輸埋車品，被網民插到「掉粉」，陳嘉倩到各大討論區親自道歉圖平息風波﹗呢集安排人緣人氣俱佳的強尼傍實嘉倩BB出車。

強尼陪陳嘉倩出車提醒安全至上

P牌仔陳嘉倩在《學神出沒注意》最新一集中，節目組安排強尼陪嘉倩BB出車，由觀塘開車到屯門，強尼一直狀甚輕鬆，但未停過溫馨提示：「慢唔緊要﹗揸車最緊要安全﹗」陳嘉倩反駁：「Alex成日叫我開快啲㗎喎﹗」強尼耐心解釋：「Alex呢啲老手，已經忘記咗揸車嘅初心，就係最婜要安全﹗」

學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗
陳嘉倩問強尼自己係咪要揸快啲？一臉緊張的強尼雙手捉緊兩旁勸阻，並連講了十次「唔好」。

陳嘉倩開車期間，強尼表現輕鬆希望令司機陳嘉倩唔好緊張，不過強尼卻被自己的肢體動作出賣，全程強尼緊張望實窗外的路面情況，不停提醒嘉倩BB要小心，要安全至上，而強尼就算同陳嘉倩傾偈，但雙眼都是望到實路面情況，絕不鬆懈。

學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗
強尼一邊氹嘉倩BB令對方心情輕鬆，同時間望到實路面情況，仲緊張過自己做司機。

陳嘉倩想砵車 強尼大力勸阻

陳嘉倩對被後車司機響咹頗為不滿，即問強尼：「佢係咪砵我呀？咁我可唔可以砵番佢？」強尼即阻止：「千祈唔好﹗冤冤相報何時了？揸車至忌心浮氣躁﹗」陳嘉倩被網民大數其中一宗罪是駕駛常識欠奉，期間一度無知問強尼：「點解我唔可以cut線過對面？」強尼即話：「因為中間係有路𡒊﹗唔係你話想過就直接駛過去！」

學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗
陳嘉倩這次挑戰成功，安全到達屯門，強尼如釋重負笑言可以經營一門新生意，提供所有唔敢獨自開車的太太們陪出車服務，陳嘉倩即大讚強尼：「你真係好有鼓勵性，咁多次呢次揸得最好都係靠你﹗」強尼笑言可以時鐘計算為嘉倩BB服務，嘉倩BB笑問：「可唔可以收平啲？」點知強尼語重心長話：「希望佢以後唔好再揸車﹗」嘉倩BB即反眼話：「原來講咁多嘢，呢句先係重點﹗」其實強尼只係代表馬路之友講出心聲啫﹗

學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗
強尼讚完一輪嘉倩BB開車開得不錯後，重點原來係叫佢以後唔好揸車，高招﹗
學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗
嘉倩BB對強尼勸她好再揸車，立即手指指。

強尼要陳嘉倩學換車軚

強尼坐完陳嘉倩車仲有後續，不過今次唔使再坐嘉倩BB車，強尼明顯輕鬆，更要嘉倩BB學換車軚，嘉倩BB在強尼威迫下，唯有順從，踎地又搞到雙手黑晒都唔敢出半句聲，強尼果然有辦法﹗

強尼要陳嘉倩學換車軚，陳嘉倩咬唇一臉驚訝，不過強尼不為所動，硬要佢落手落腳去做。
強尼要陳嘉倩學換車軚，陳嘉倩咬唇一臉驚訝，不過強尼不為所動，硬要佢落手落腳去做。
嘉倩跪地學換車軚。
嘉倩跪地學換車軚。
強尼望實，冇得偷雞。
強尼望實，冇得偷雞。
強尼監督陳嘉倩換車軚。
強尼監督陳嘉倩換車軚。

P牌陳嘉倩被網民冠「公路炸彈」兼狠批六宗罪

陳嘉倩近日在ViuTV真人騷《學神出沒注意》接受駕駛大挑戰，成功考獲車牌半年的陳嘉倩不諱言實際行車經驗僅三次，《學神出沒注意》安排她接連串大考驗，包括荃灣駛去屯門、深水灣赤柱遊車河、戶外戶內泊車，期間險象環生，不但在停車場內撞欄、彎路險撞巴士、在公路左搖右擺等，最後不但要搵師傅補鐘，更被網民洗版鬧爆「公路炸彈」，大數陳嘉倩六大宗罪，包括態度差、無行車常識等，更呼籲吊銷其牌照﹗

陳嘉倩在《學神出沒注意》接受駕駛大考驗前信心滿滿，揚言希望盡快甩走P牌。
陳嘉倩在《學神出沒注意》接受駕駛大考驗前信心滿滿，揚言希望盡快甩走P牌。

《學神出沒注意》陳嘉倩被插公路炸彈險象環生

陳嘉倩在節目《學神出沒注意》中透露取得駕駛牌照後，只揸過三次車，而且未曾上過公路，絕對是初哥，在節目中嘉倩BB接受多個大考驗，包括由荃灣到屯門、港島多彎路的山路遊車河，以及在戶外及在停車場泊車，行車經驗尚淺的嘉倩BB，期間險象環生，發生不少驚險事件，睇到網民又驚又嬲 ，節目出街後成功吸嬲，洗版留言鬧爆嘉倩BB罔顧道路安全，揸車態度好有問題﹗

陳嘉倩一開始便將水潑及指揮燈掣搞錯。
陳嘉倩一開始便將水潑及指揮燈掣搞錯。

第一宗罪：公路上左搖右擺

嘉倩BB接受第一個考驗是由荃灣到屯門，並安排了專業駕駛拍檔Alex在旁指導，Alex一上車問嘉倩BB的基本常識，嘉倩BB自信爆棚答：「梗係識﹗」點知指揮燈掣卻錯開了水潑。正式道路測試，上到公路，Alex不斷提醒，但嘉倩BB還是左搖右擺，更妙問：「上咗公路喇？」駕駛常識欠奉。

陳嘉倩一直認叻指朋友坐過佢車都讚夠安全及穩陣，她表示行車經驗只有三次，今次是首次上公路。
陳嘉倩一直認叻指朋友坐過佢車都讚夠安全及穩陣，她表示行車經驗只有三次，今次是首次上公路。
陳嘉倩在公路上不是偏右便是偏左，Alex不斷提醒嘉倩BB仍然唔知自己錯乜。
陳嘉倩在公路上不是偏右便是偏左，Alex不斷提醒嘉倩BB仍然唔知自己錯乜。

第二宗罪：行車態度差唔聽指令

陳嘉倩在公路上的車速一直維持時速三十多，嘉倩BB還一臉得意問：「點解啲車不停都回頭望嘅？」坐後座的同事笑指因為見到靚女，嘉倩BB天真嬌開心笑了出來，Alex更正指她車速太慢，嘉倩BB唔服氣：「吓？慢，我開到七十喇喎﹗」Alex指她只有一下試過七十時速，嘉倩BB即晦氣話：「咁我加速囉﹗我要加油囉﹗」又不自量力指好想試吓爬人車頭﹗

網民講出重點，指過頭車的司機只是因為嘉倩BB揸車揸到出晒線，又左搖右擺，才回頭怒睥，絕對非望靚女﹗
網民講出重點，指過頭車的司機只是因為嘉倩BB揸車揸到出晒線，又左搖右擺，才回頭怒睥，絕對非望靚女﹗

第三宗罪：唔專心搞到撞欄仲姓賴

嘉倩BB完成公路及戶外泊車考驗後，被安排到闊落的室內停車場泊車，陳嘉倩表現信心滿滿，Alex落車讓她獨力接受挑戰，但Alex不放心一直在旁跟車睇實，嘉倩BB見Alex一直跟住自己㗎車，忘形興奮大叫：「嘩Alex追星呀，嘩瘋狂粉絲追星呀﹗」事後撞欄仍然唔知錯更怪責節目組安排這個考驗。

見到Alex追車，陳嘉倩好興奮不停大叫「追星呀﹗」
見到Alex追車，陳嘉倩好興奮不停大叫「追星呀﹗」

嘉倩BB只顧望住左面Alex追車，最後撞向右邊的鐵欄，闖禍後的陳嘉倩在車上一臉惘然：「咩事呀？做咩呀？乜事呀？冇事㗎麻﹗」Alex及工作人員好頭痛，唯獨嘉倩BB還抵賴指睇唔到右邊欄杆，是因望住Alex追車。

完全無睇路面情況，轉頭撞欄。
完全無睇路面情況，轉頭撞欄。
Alex問佢：「你睇唔到右邊個欄杆？」陳嘉倩聲大大答：「見唔到喎﹗」
Alex問佢：「你睇唔到右邊個欄杆？」陳嘉倩聲大大答：「見唔到喎﹗」
陳嘉倩撞車後完全無落車睇睇發生咩事﹗
陳嘉倩撞車後完全無落車睇睇發生咩事﹗
網民鬧爆陳嘉倩得個賴字。
網民鬧爆陳嘉倩得個賴字。

第四宗罪：補鐘只顧電師傅

陳嘉倩最後被安排搵教車師傅補鐘，一見師傅即拉住人隻手問師傅有冇信心「我得得唔得？」然後又九唔搭八話：「師傅，我專登著條短裙嚟﹗」師傅答：「呢樣冇乜幫助﹗」師傅先在駕駛學院內熱身並示意在需要時會使用他的手掣協助，問嘉倩BB會否介意？嘉倩BB：「我諗用唔到吓話？」師傅解釋在場外才有機會用到，嘉倩BB還不服氣：「場外都唔想用到啦﹗」學神出沒注意｜陳嘉倩P牌接受大挑戰如「公路炸彈」 網民狠批六宗罪

嘉倩BB對住師傅話：「我今日專登著咗條短裙嚟﹗」搞到師傅一頭霧水答：「呢樣對改善駕駛技巧冇乜幫助﹗」

在紅燈停車時，嘉倩BB一直翹手，師傅即驚訝問：「你做乜翹手呀？任何時候都要揸住軚盤。」
在紅燈停車時，嘉倩BB一直翹手，師傅即驚訝問：「你做乜翹手呀？任何時候都要揸住軚盤。」
網民不滿陳嘉倩對師傅表示自己著短裙。
網民不滿陳嘉倩對師傅表示自己著短裙。

第五宗罪：不滿要讓車龍

陳嘉倩補鐘後，再接受Alex的挑戰，今次到多彎路的淺水灣、深水灣、赤柱遊車河，陳嘉倩一上司機位再次自信爆棚，駛到迴旋處並冇留意路面情況直接駛出去，當場被Alex指：「家庭觀眾唔好學，呢啲係老司機先敢咁做﹗大家千祈唔好學，係錯誤示範﹗」陳嘉倩反駁自己唔知道﹗期間由於行車太慢形成後面一大條車龍，Alex請嘉倩BB先到避車處，先讓車龍超前，嘉倩BB最初話：「我唔會望㗎﹗」其後Alex堅持她先到避車處，她寸嘴反問：「咁其實一條龍冇咗，都有另一條龍㗎啦﹗」似不滿要讓車龍﹗

陳嘉倩對於要到避車處讓車龍先過持不同意見﹗Alex解釋唔想她被後面車龍司機咒罵，才請她讓車。
陳嘉倩對於要到避車處讓車龍先過持不同意見﹗Alex解釋唔想她被後面車龍司機咒罵，才請她讓車。
Alex為了鼓勵嘉倩BB，親餵對方食朱古力，嘉倩BB笑晒口大叫：「我充滿力量喇﹗」
Alex為了鼓勵嘉倩BB，親餵對方食朱古力，嘉倩BB笑晒口大叫：「我充滿力量喇﹗」
網民直指陳嘉倩自私，唔想讓車龍。
網民直指陳嘉倩自私，唔想讓車龍。
指她是馬路炸彈。
指她是馬路炸彈。

第六宗：險撞巴士仲唔知衰

Alex不停提點嘉倩BB之外，為了令她心情輕鬆親自餵她食朱古力，嘉倩BB立即分心大叫：「我充滿力量﹗」就在這時由於駛得太接近對面迎面的車輛，對面的巴士瘋狂響咹，嚇得Alex出手為嘉倩BB扭軚，並不停大叫「嚇死寶寶」，嘉倩BB反問：「冇事㗎嘛？我見後面三個電單車停咗喺度望，不過冇事㗎呵？」扮無辜想過骨！

陳嘉倩差點撞向對面線的巴士，Alex出手扭軚。
陳嘉倩差點撞向對面線的巴士，Alex出手扭軚。
差點發生意外，真係好危險。
差點發生意外，真係好危險。
Alex好緊張，嘉倩BB仍然輕輕鬆鬆鄧梓峰，寫個服字畀佢﹗
Alex好緊張，嘉倩BB仍然輕輕鬆鬆鄧梓峰，寫個服字畀佢﹗
網民指睇電視睇到驚心動魄。
網民指睇電視睇到驚心動魄。
陳嘉倩唔知衰，唔覺得自己揸車有錯，更怪責節目組的安排她接受挑戰。
陳嘉倩唔知衰，唔覺得自己揸車有錯，更怪責節目組的工作人員安排她接受挑戰。
網民直斥陳嘉倩唔知自己錯，態度又差，不虛心還寸寸貢。
網民直斥陳嘉倩唔知自己錯，態度又差，不虛心還寸寸貢。

陳嘉倩事後認衰

被網民大數六宗罪後，陳嘉倩亦唔敢與網民為敵，在IG即時動態回覆討論區對她的指摘，認低威指「揸二、三次車就出石澳真係好驚，仲要拍攝宜金人竹女火要揸好多個鐘，你叫我依家再揸出去都唔敢」 之後多謝節目組及師傅Alex等。

陳嘉倩cap低討論區對她駕車的指控，當中網民留言有不少粗口，嘉倩BB於IG即時動態回覆，終於跪低認衰。
陳嘉倩cap低討論區對她駕車的指控，當中網民留言有不少粗口，嘉倩BB於IG即時動態回覆，終於跪低認衰。
嘉倩BB現身認衰，獲網民讚勇氣可嘉，但仍有不少網民唔收貨，繼續畀嬲。
嘉倩BB現身認衰，獲網民讚勇氣可嘉，但仍有不少網民唔收貨，繼續畀嬲。

踩入各討論區親回：「以後會更加謹慎」

事件經過大半日發酵，負評愈來愈多，陳嘉倩留意各大討論區網民對她的指控，不但在IG即時動態回覆，更現身親自認衰。

嘉倩BB㺺身認衰，有網民畀like，亦有網民仍然不滿，更追問她如何成功考獲車牌。
嘉倩BB現身認衰，有網民畀like，亦有網民仍然不滿，更追問她如何成功考獲駕駛執照。
陳嘉倩再虛心回覆網民的問題，同時話會「好好檢討」。
陳嘉倩再虛心回覆網民的問題，同時話會「好好檢討」。
仍有網民不滿，更直斥她的車牌是「姣返嚟」。
仍有網民不滿，更直斥她的駕照是「姣返嚟」。

被網民質疑駕照「姣返嚟」 陳嘉倩回應「可能天資有限」

陳嘉倩再親自回覆該網民指她車牌「姣返嚟」，直指自己「天資有限」。
陳嘉倩再親自回覆該網民指她駕照「姣返嚟」，直指自己「天資有限」。
陳嘉倩到各大討論區親自回覆網民對她的指摘，挽回不少分數。
陳嘉倩到各大討論區親自回覆網民對她的指摘，挽回不少分數。

嘉倩BB認錯：「以後會更加謹慎」

陳嘉倩選擇性回覆網民的留言。
陳嘉倩選擇性回覆網民的留言。
陳嘉倩回覆網民留言。
陳嘉倩回覆網民留言。

虛心回覆：「會認真檢討駕駛技術同心態」

嘉倩BB現身回覆，有人轉軚畀番like，都有人唔收貨。
嘉倩BB現身回覆，有人轉軚畀番like，都有人唔收貨。

「𠝹波安全帶」騷quali

陳嘉倩早前喺IG上載2張配帶「𠝹波安全帶」嘅相片騷quali，原來當日正在拍攝ViuTV真人騷《學神出沒注意》。

陳嘉倩日前喺IG上載配帶「𠝹波安全帶」嘅相。
陳嘉倩之前喺IG上載配帶「𠝹波安全帶」相。
陳嘉倩配帶嘅「𠝹波安全帶」，成功將身材表露無遺，不過可能安全帶太緊搞到個Bra出現「走位」情況。
陳嘉倩配帶嘅「𠝹波安全帶」，成功將身材表露無遺，不過可能安全帶太緊，搞到個Bra出現「走位」情況。

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