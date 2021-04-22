學神出沒注意｜強尼坐「公路炸彈」陳嘉倩車 全程緊張望實路面情況：希望佢以後唔好再揸車﹗

《學神出沒注意》播出後，P牌仔陳嘉倩的駕車技術及態度被網民洗版鬧爆兼大數六宗罪。日前播出一集，ViuTV最強主持強尼被安排坐陳嘉倩車，強尼全程緊張睇實路面情況兼雙手捉緊兩旁，裝作輕鬆但身體最誠實，最後強尼出言相勸：「希望佢以後唔好再揸車﹗」道出馬路之友心聲﹗

文：東方新地 ｜圖：《學神出沒注意》截圖