學神出沒注意｜P牌陳嘉倩接受駕駛大挑戰 網民冠「公路炸彈」惡名 狠批六宗罪
文：東方新地 ｜圖：《學神出沒注意》截圖、陳嘉倩IG
《學神出沒注意》陳嘉倩被插公路炸彈險象環生
陳嘉倩在節目《學神出沒注意》中透露取得駕駛牌照後，只揸過三次車，而且未曾上過公路，絕對是初哥，在節目中嘉倩BB接受多個大考驗，包括由荃灣到屯門、港島多彎路的山路遊車河，以及在戶外及在停車場泊車，行車經驗尚淺的嘉倩BB，期間險象環生，發生不少驚險事件，睇到網民又驚又嬲 ，節目出街後成功吸嬲，洗版留言鬧爆嘉倩BB罔顧道路安全，揸車態度好有問題﹗
第一宗罪：公路上左搖右擺
嘉倩BB接受第一個考驗是由荃灣到屯門，並安排了專業駕駛拍檔Alex在旁指導，Alex一上車問嘉倩BB的基本常識，嘉倩BB自信爆棚答：「梗係識﹗」點知指揮燈掣卻錯開了水潑。正式道路測試，上到公路，Alex不斷提醒，但嘉倩BB還是左搖右擺，更妙問：「上咗公路喇？」駕駛常識欠奉。
第二宗罪：行車態度差唔聽指令
陳嘉倩在公路上的車速一直維持時速三十多，嘉倩BB還一臉得意問：「點解啲車不停都回頭望嘅？」坐後座的同事笑指因為見到靚女，嘉倩BB天真嬌開心笑了出來，Alex更正指她車速太慢，嘉倩BB唔服氣：「吓？慢，我開到七十喇喎﹗」Alex指她只有一下試過七十時速，嘉倩BB即晦氣話：「咁我加速囉﹗我要加油囉﹗」又不自量力指好想試吓爬人車頭﹗
第三宗罪：唔專心搞到撞欄仲姓賴
嘉倩BB完成公路及戶外泊車考驗後，被安排到闊落的室內停車場泊車，陳嘉倩表現信心滿滿，Alex落車讓她獨力接受挑戰，但Alex不放心一直在旁跟車睇實，嘉倩BB見Alex一直跟住自己㗎車，忘形興奮大叫：「嘩Alex追星呀，嘩瘋狂粉絲追星呀﹗」事後撞欄仍然唔知錯更怪責節目組安排這個考驗。
嘉倩BB只顧望住左面Alex追車，最後撞向右邊的鐵欄，闖禍後的陳嘉倩在車上一臉惘然：「咩事呀？做咩呀？乜事呀？冇事㗎麻﹗」Alex及工作人員好頭痛，唯獨嘉倩BB還抵賴指睇唔到右邊欄杆，是因望住Alex追車。
第四宗罪：補鐘只顧電師傅
陳嘉倩最後被安排搵教車師傅補鐘，一見師傅即拉住人隻手問師傅有冇信心「我得得唔得？」然後又九唔搭八話：「師傅，我專登著條短裙嚟﹗」師傅答：「呢樣冇乜幫助﹗」師傅先在駕駛學院內熱身並示意在需要時會使用他的手掣協助，問嘉倩BB會否介意？嘉倩BB：「我諗用唔到吓話？」師傅解釋在場外才有機會用到，嘉倩BB還不服氣：「場外都唔想用到啦﹗」
嘉倩BB對住師傅話：「我今日專登著咗條短裙嚟﹗」搞到師傅一頭霧水答：「呢樣對改善駕駛技巧冇乜幫助﹗」
第五宗罪：不滿要讓車龍
陳嘉倩補鐘後，再接受Alex的挑戰，今次到多彎路的淺水灣、深水灣、赤柱遊車河，陳嘉倩一上司機位再次自信爆棚，駛到迴旋處並冇留意路面情況直接駛出去，當場被Alex指：「家庭觀眾唔好學，呢啲係老司機先敢咁做﹗大家千祈唔好學，係錯誤示範﹗」陳嘉倩反駁自己唔知道﹗期間由於行車太慢形成後面一大條車龍，Alex請嘉倩BB先到避車處，先讓車龍超前，嘉倩BB最初話：「我唔會望㗎﹗」其後Alex堅持她先到避車處，她寸嘴反問：「咁其實一條龍冇咗，都有另一條龍㗎啦﹗」似不滿要讓車龍﹗
第六宗：險撞巴士仲唔知衰
Alex不停提點嘉倩BB之外，為了令她心情輕鬆親自餵她食朱古力，嘉倩BB立即分心大叫：「我充滿力量﹗」就在這時由於駛得太接近對面迎面的車輛，對面的巴士瘋狂響咹，嚇得Alex出手為嘉倩BB扭軚，並不停大叫「嚇死寶寶」，嘉倩BB反問：「冇事㗎嘛？我見後面三個電單車停咗喺度望，不過冇事㗎呵？」扮無辜想過骨！
陳嘉倩事後認衰
被網民大數六宗罪後，陳嘉倩亦唔敢與網民為敵，在IG即時動態回覆討論區對她的指摘，認低威指「揸二、三次車就出石澳真係好驚，仲要拍攝宜金人竹女火要揸好多個鐘，你叫我依家再揸出去都唔敢」 之後多謝節目組及師傅Alex等。
「𠝹波安全帶」騷quali
陳嘉倩因樣子清純甜美，兼形象專業討好，又識喺IG放相放片冧粉絲，被封宅男女神。陳嘉倩早前喺IG上載2張配帶「𠝹波安全帶」嘅相片騷quali，留言：「收工未呀？兜埋你丫」。相中陳嘉倩下身著咗條短裙仔，上身配上跌膊衫大騷香肩，十分誘人。吸引到「微辣」霍哥留言：「我幫你整返好條安全帶先」。原來當日正在拍攝ViuTV真人騷《學神出沒注意》。
但網友嘅焦點落晒去佢條安全帶度，事關陳嘉倩配帶嘅「𠝹波安全帶」，成功將佢姣好身材表露無遺，不過可能安全帶太緊搞到個Bra出現「走位」情況，就連「微辣」霍哥都好有心速速提醒：「我幫你整返好條安全帶先。」之後陳嘉倩亦好識做，大讚霍哥做「細心霍」回禮。至於網友們喺佢IG都紛紛留言：「我要做條安全帶」、「好正，引死人咩」、「我第一次想做教車師傳」、「又要J」等等，陳嘉倩封得做宅男女神果然名不虛傳！
陳嘉倩黑面擺款恰新人
有報道指嘉倩BB日前拍攝新廣告，被自稱是死忠粉絲的工作人員爆料，指對現實中的女神大失所望，被她的港女舉動嚇親，更力數嘉倩BB黑面、蝦新人、阻路、臨場拒拍同趕收工5宗罪！爆料指陳嘉倩與新人黃以諾早前合作拍廣告，因黃以諾頻頻NG，等埋位的嘉倩BB即翹埋雙手，黑口黑面狂啤對方，表現極不耐煩！又指陳嘉倩補妝期間旁若無人，全程站在行人通道正中間，阻礙其餘兩位演員綵排。到正式埋位，陳嘉倩更當着男工作人員雙手扯Bra，與原本的女神形象有很大分別。
陳嘉倩臨場拒拍趕收工
爆料人稱陳嘉倩為保女神形象，臨場拒拍一場關於受鼻鼾困擾的戲份，令工作人員大失預算，要重新編排故事及剪輯修改，更要即場修改劇本，搞到拍攝進度有所推遲，但嘉倩BB一於愛理不理，指定要準時收工，令廣告拍到甩皮甩骨，勞煩工作人員開OT補鑊。事後嘉倩BB接受訪問表示，拍攝當日大家合作好愉快，至於被數5宗罪只會一笑置之。