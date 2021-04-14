學神出沒注意｜P牌陳嘉倩接受駕駛大挑戰 網民冠「公路炸彈」惡名 狠批六宗罪

陳嘉倩近日在ViuTV真人騷《學神出沒注意》接受駕駛大挑戰，成功考獲車牌半年的陳嘉倩不諱言實際行車經驗僅三次，《學神出沒注意》安排她接連串大考驗，包括荃灣駛去屯門、深水灣赤柱遊車河、戶外戶內泊車，期間險象環生，不但在停車場內撞欄、彎路險撞巴士、在公路左搖右擺等，最後不但要搵師傅補鐘，更被網民洗版鬧爆「公路炸彈」，大數陳嘉倩六大宗罪，包括態度差、無行車常識等，更呼籲吊銷其牌照﹗

文：東方新地 ｜圖：《學神出沒注意》截圖、陳嘉倩IG