前TVB主播陳嘉倩緊身裙賞櫻 腹部微隆惹懷孕猜測 高EQ回應引熱議

前TVB主播陳嘉倩自去年與日籍老公Tomo結婚後長居日本，最近正值櫻花盛開季節，她連日來在社交媒體分享賞櫻靚相。不過最新發布的影片中，陳嘉倩身穿啡色低胸貼身長裙配白色毛毛外套的造型雖然盡顯女神風範，但網民的焦點卻落在她的身形變化上，腹部似乎有輕微隆起，立即引發懷孕猜測，而她本人的幽默回應更成為熱話。