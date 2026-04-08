前TVB主播陳嘉倩緊身裙賞櫻 腹部微隆惹懷孕猜測 高EQ回應引熱議
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前TVB主播陳嘉倩自去年與日籍老公Tomo結婚後長居日本，最近正值櫻花盛開季節，她連日來在社交媒體分享賞櫻靚相。不過最新發布的影片中，陳嘉倩身穿啡色低胸貼身長裙配白色毛毛外套的造型雖然盡顯女神風範，但網民的焦點卻落在她的身形變化上，腹部似乎有輕微隆起，立即引發懷孕猜測，而她本人的幽默回應更成為熱話。
陳嘉倩櫻花樹下展現成熟女人味
片中陳嘉倩身穿啡色低胸貼身長裙，外搭白色毛毛外套，在櫻花樹下漫步時不時撥弄秀髮，露出甜美笑容。長裙採用高衩設計，一雙修長美腿在行走間若隱若現，舉手投足都散發濃濃成熟女人味，配合粉色櫻花背景，畫面相當唯美動人。
網民顯微鏡式觀察引發懷孕疑雲
不過有眼尖網民留言指陳嘉倩的腹部似乎有輕微隆起，立即惹來懷孕揣測。有網民直接留言「似有咗喎」，即有其他人附和表示「似係」、「一定係除非唔係！」。貼身長裙的設計令身形變化更加明顯，加上陳嘉倩去年才新婚，網民對她的身形變化特別敏感，紛紛在留言區熱烈討論。
陳嘉倩高EQ回應否認懷孕傳聞
面對網民的懷孕猜測，陳嘉倩並沒有迴避，反而以幽默方式回應留言「如果唔係咁點」，直接否認懷孕傳聞。她的高EQ回應既沒有生氣，也沒有尷尬迴避，反而用輕鬆語調化解猜測，展現出成熟女性的從容態度，獲得不少網民讚賞她的處理手法。
新婚生活甜蜜網民期待好消息
陳嘉倩去年與日籍老公Tomo結婚後便長居日本，經常在社交媒體分享在日本的生活點滴。由於兩人新婚燕爾，加上陳嘉倩已屆適婚年齡，網民對她的一舉一動都特別關注，期待她能早日傳出好消息。雖然今次被誤會懷孕，但網民的關心也反映出大家對這對新人的祝福和期待。
圖片來源：IG@kasin520、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期