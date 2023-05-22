33歲陳嘉倩被逼戒社交網半個月 布吉過生日狂派福利還債
陳嘉倩：個人carefree咗
陳嘉倩日前在社交網曬出在泳池邊著吊帶小背心影的靚相，並分享說：「今年嘅生日禮物係喺生日前攞得返個IG & FB，但我發覺呢大半個月無用social media，煩少咗好多嘢，個人carefree咗！」
指Social media「不代表全部的我」
睇翻陳嘉倩對上一次更新社交網，已是在4月30日，她在社交網續說：「雖然都收咗好多人嘅關心，以為我出咗咩事，放心 I’m enjoying my life。Social media只係我一部分嘅人生，不代表全部的我。」
要慢慢清還相債
陳嘉倩又在Hashtag中提到自己欠落太多相債，需要「慢慢清」，又指今次去泰國布吉係「bdaytrip」，除了泳池邊的小背心照外，她還在IG的限時動態中，曬出了自己穿著入肩白色連身裙閉眼許願的靚相。
膝蓋疑似受傷
網民都紛紛留言祝賀陳嘉倩生日快樂，以及恭喜她攞返自己的Social media，但亦有眼利網民留意到她在相中膝蓋疑似受傷，因此關心追問：「你膝頭哥係咪瘀咗？」亦有網民提出希望陳嘉倩曬埋泳衣照。
網民質疑又唔同咗樣
此外有網民就指可能太耐冇見陳嘉倩，質疑她的樣子似乎有所變化：「點解唔同咗樣嘅？」、「拎番IG但個樣都變埋咁西利」等等，但其實陳嘉倩由新聞小花轉型做藝人後，已經常被網民指越變越靚，她曾因此post出童年照，力證自己由細靚到大。
女神都有黑歷史？即睇不同時期陳嘉倩
其實嘉倩BB從小已經涉獵幕前工作，在中文大學修讀英文系時已兼任港台電視節目《388放題》主持，有網民翻出不同時期的嘉倩BB，可見她身型有變但臉型沒甚麼改動。
睇埋嘉倩BB靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！