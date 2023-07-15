陳嘉倩斜揹袋遊越南勁吸睛 前新聞之花轉型KOL人氣激增

前新聞小花「嘉倩BB」陳嘉倩最近不時出外旅遊，繼今年5月飛到布吉慶祝33歲生日，表示「被逼」戒社交網大半個月，所以欠下了好多相債，於是大派福利照，近日她又再分享到了越南玩樂的照片，相中的她身穿吊帶小背心搭配牛仔短褲，再孭上斜揹袋示人，獲粉絲大讚索爆！