陳嘉倩

陳嘉倩斜揹袋遊越南勁吸睛 前新聞之花轉型KOL人氣激增

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前新聞小花「嘉倩BB」陳嘉倩最近不時出外旅遊，繼今年5月飛到布吉慶祝33歲生日，表示「被逼」戒社交網大半個月，所以欠下了好多相債，於是大派福利照，近日她又再分享到了越南玩樂的照片，相中的她身穿吊帶小背心搭配牛仔短褲，再孭上斜揹袋示人，獲粉絲大讚索爆！

陳嘉倩斜揹袋遊越南峴港

陳嘉倩近日在社交網分享了到越南峴港旅遊的靚相，相中的她身穿吊帶小背心搭配牛仔短褲，再孭上斜揹袋示人，身材不經意地顯現，獲不少粉絲留言大讚「睇見都暈」、「越南姑娘有冇咁靚先」、「女神」等字句，陳嘉倩於IG分享旅遊照片，並寫道：

去會安梗係要感受下越南嘅sunshine
同漁夫竹籃船
Surprise 嘅係船夫好錫住我哋同埋好鐘意聽Gangnam Style
係精神嘅

陳嘉倩 嘉倩BB坐在竹籃船邊擺好pose影相
嘉倩BB坐在竹籃船邊擺好pose影相（圖片來源：[email protected]
陳嘉倩 嘉倩BB仲話要好好感受一下越南嘅陽光
嘉倩BB仲話要好好感受一下越南嘅陽光（圖片來源：[email protected]
陳嘉倩 嘉倩BB帶上太陽眼鏡又再影靚相
嘉倩BB帶上太陽眼鏡又再影靚相（圖片來源：[email protected]
陳嘉倩 嘉倩BB扁晒咀，睇嚟佢唔係好想著救生衣
嘉倩BB扁晒咀，睇嚟佢唔係好想著救生衣（圖片來源：[email protected]

陳嘉倩布吉慶祝33歲生日大派福利照

5月20日生日的前新聞主播陳嘉倩，特意飛到布吉慶祝33歲生日，並在社交網大派福利照，她透露自己已「被逼」戒社交網大半個月，所以欠下了好多相債，需要慢慢清還！

陳嘉倩 陳嘉倩在泳池邊影靚相。
陳嘉倩在泳池邊影靚相。（圖片來源：[email protected]

陳嘉倩：個人carefree咗

陳嘉倩日前在社交網曬出在泳池邊著吊帶小背心影的靚相，並分享說：「今年嘅生日禮物係喺生日前攞得返個IG & FB，但我發覺呢大半個月無用social media，煩少咗好多嘢，個人carefree咗！」

陳嘉倩 陳嘉倩失去咗IG同FB大半個月。
陳嘉倩失去咗IG同FB大半個月。（圖片來源：[email protected]
陳嘉倩 但佢話個人少咗牽掛，反而煩少咗好多嘢！
但佢話個人少咗牽掛，反而煩少咗好多嘢！（圖片來源：[email protected]

指Social media「不代表全部的我」

睇翻陳嘉倩對上一次更新社交網，已是在4月30日，她在社交網續說：「雖然都收咗好多人嘅關心，以為我出咗咩事，放心 I’m enjoying my life。Social media只係我一部分嘅人生，不代表全部的我。」

陳嘉倩 陳嘉倩對上一次出po是在4月30日，當時佢去咗參觀領展可持續未來館。
陳嘉倩對上一次出po是在4月30日，當時佢去咗參觀領展可持續未來館。（圖片來源：[email protected]

要慢慢清還相債

陳嘉倩又在Hashtag中提到自己欠落太多相債，需要「慢慢清」，又指今次去泰國布吉係「bdaytrip」，除了泳池邊的小背心照外，她還在IG的限時動態中，曬出了自己穿著入肩白色連身裙閉眼許願的靚相。

陳嘉倩 上水報平安嘅陳嘉倩，po出在生日正日慶祝嘅靚相。
上水報平安嘅陳嘉倩，po出在生日正日慶祝嘅靚相。（圖片來源：[email protected]
陳嘉倩 相中嘅陳嘉倩穿著入肩白色連身裙，在巴東海灘旁慶生。
相中嘅陳嘉倩穿著入肩白色連身裙，在巴東海灘旁慶生。（圖片來源：[email protected]

膝蓋疑似受傷

網民都紛紛留言祝賀陳嘉倩生日快樂，以及恭喜她攞返自己的Social media，但亦有眼利網民留意到她在相中膝蓋疑似受傷，因此關心追問：「你膝頭哥係咪瘀咗？」亦有網民提出希望陳嘉倩曬埋泳衣照。

陳嘉倩 其中一張相見到陳嘉倩膝蓋疑有一片黑色瘀青。
其中一張相見到陳嘉倩膝蓋疑有一片黑色瘀青。（圖片來源：[email protected]

網民質疑又唔同咗樣

此外有網民就指可能太耐冇見陳嘉倩，質疑她的樣子似乎有所變化：「點解唔同咗樣嘅？」、「拎番IG但個樣都變埋咁西利」等等，但其實陳嘉倩由新聞小花轉型做藝人後，已經常被網民指越變越靚，她曾因此post出童年照，力證自己由細靚到大。

陳嘉倩小時候已經眼大大、鼻高高，與現在輪廓差不多。
陳嘉倩小時候已經眼大大、鼻高高，與現在輪廓差不多。（圖片來源：[email protected]
陳嘉倩 陳嘉倩又曾貼出小時候與哥哥的合照，獲讚眼仔碌碌十分可愛。
陳嘉倩又曾貼出小時候與哥哥的合照，獲讚眼仔碌碌十分可愛。（圖片來源：[email protected]

女神都有黑歷史？即睇不同時期陳嘉倩

其實嘉倩BB從小已經涉獵幕前工作，在中文大學修讀英文系時已兼任港台電視節目《388放題》主持，有網民翻出不同時期的嘉倩BB，可見她身型有變但臉型沒甚麼改動。

陳嘉倩 嘉倩BB 愈大愈靚 女神 黑歷史
嘉倩BB還在求學時已任港台電視部主持，熱愛幕前工作。（圖片來源：港台節目截圖）
陳嘉倩 嘉倩BB 愈大愈靚 女神 黑歷史
相信這是嘉倩BB身型的「高峰」。（圖片來源：無綫節目截圖）

睇埋嘉倩BB靚相：

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