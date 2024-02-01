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陳嘉倩遊台灣出動黑絲放題 「神秘三角」若隱若現狂吸Like

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前新聞女神陳嘉倩的黑絲Look一向深得網民喜愛，早前她就曾著住短裙加黑絲踎低影相，搞到差點走光，近日她飛到台灣旅行，再次大玩黑絲放題，其中一張相更若隱若現透出「神秘三角」！

陳嘉倩 陳嘉倩曾在TVB做新聞主播3年，大受網民喜愛，更被封為「嘉倩BB」。
陳嘉倩曾在TVB擔任新聞主播3年，大受網民喜愛，更被封為「嘉倩BB」。（圖片來源：IG@kasin520）

陳嘉倩 介紹台灣咖啡店網民錯焦點

陳嘉倩近日飛到台北旅遊，並連環去了多間咖啡店打卡，並出po介紹說：「台灣咖啡探店系列，一日最少一杯咖啡先回魂揮手區，以下係幾間我覺得啡正環境靚嘅cafe。」

陳嘉倩 陳嘉倩在IG中介紹了3間文青Cafe。
陳嘉倩在IG中介紹了3間文青Cafe。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 每間都以不同的黑絲造型狂打卡。
每間都以不同的黑絲造型狂打卡。（圖片來源：IG@kasin520）

坐低影相令「神秘三角」若隱若現

不過網民都錯焦點，只留意到陳嘉倩日日都以短裙加黑絲的「戰鬥格」造型出動去幫襯咖啡店，其中一張在咖啡店外坐低時影的相，更隱約見到其裙下的「神秘三角」，非常誘人。

陳嘉倩 穿著一件連身短裙配黑絲的陳嘉倩，在咖啡店的戶外座位打卡。
穿著一件連身短裙配黑絲的陳嘉倩，在咖啡店的戶外座位打卡。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 因為曲起一隻腳，令陳嘉倩裙下的「神秘三角」若隱若現。
因為曲起一隻腳，令陳嘉倩裙下的「神秘三角」若隱若現。（圖片來源：IG@kasin520）

有網民質疑係「假黑絲」

網民紛紛畀Like之餘，又大讚陳嘉倩「好索」、「黑絲一流」、「黑絲又出動」、「無敵黑絲」、「請問呢隻黑絲叫咩？真係好正」、「靚黑絲靚腳」等，但亦有網民質疑其黑絲唔夠透，係「假黑絲」！

陳嘉倩 有網民質疑陳嘉倩所著的黑絲唔夠透，屬於「假黑絲」。
有網民質疑陳嘉倩所著的黑絲唔夠透，屬於「假黑絲」。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩
（圖片來源：IG@kasin520）

早前曾著黑絲踎低自拍險洩春光

前新聞主播陳嘉倩自2017年離巢TVB後，便開始轉戰幕前，不時在社交網大派福利，早前天氣寒冷，她就穿著短裙仔配黑絲造型出巡，見到街上的店舖中有兩隻可愛貓咪，她忍不住踎低同兩隻貓咪大影合照，但鏡頭為遷就貓咪角度變成低抄，令陳嘉倩短裙下春光乍現。

陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 陳嘉倩特登踎低同貓貓影合照，不過身著短裙仔的她一踎低卻險些走光。
陳嘉倩特登踎低同貓貓影合照，不過身著短裙仔的她一踎低卻險些走光。（圖片來源：FB@陳嘉倩 Chan Ka Sin）

街頭偶遇狗狗亦踎低影合照

有網民發現陳嘉倩並非第一次著住短裙黑絲踎低影相，原來早前她大病一場後，即出關約會好友鮑康兒，期間她在街頭偶遇一隻怕羞的狗狗，也有上前踎低影合照，獲網民大讚對小動物們都充滿愛心。

陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 陳嘉倩早前又曾踎低同街上偶遇的狗狗合照。
陳嘉倩早前又曾踎低同街上偶遇的狗狗合照。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 網民都大讚陳嘉倩好有愛心。
網民都大讚陳嘉倩好有愛心。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 之後陳嘉倩與好友鮑康兒對鏡自拍時，亦係無懼洩出裙底的春光，齊齊踎低。
之後陳嘉倩與好友鮑康兒對鏡自拍時，亦係無懼洩出裙底的春光，齊齊踎低。（圖片來源：IG@kasin520）

打網球著肉絲被嘲似著義肢褲

網民紛紛大讚陳嘉倩好適合著黑絲：「黑絲著得你隻腳好靚」、「黑絲好正」、「黑絲襪可保暖，又性感」等，不過陳嘉倩早前改著肉色絲襪去打網球，就被網民嫌棄似著阿婆絲襪，更寸爆她：「唔好著義肢褲啦！」

陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 陳嘉倩早前因為怕凍著上肉色絲襪去打網球，竟然被網民嫌棄似著阿婆絲襪。
陳嘉倩早前因為怕凍著上肉色絲襪去打網球，竟然被網民嫌棄似著阿婆絲襪。（圖片來源：IG@kasin520）

睇埋陳嘉倩其他黑絲靚相：

陳嘉倩
（圖片來源：IG@kasin520）
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（圖片來源：IG@kasin520）
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（圖片來源：IG@kasin520）
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（圖片來源：IG@kasin520）
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（圖片來源：IG@kasin520）
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（圖片來源：IG@kasin520）
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（圖片來源：IG@kasin520）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kasin520、FB@陳嘉倩 Chan Ka Sin

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