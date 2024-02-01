陳嘉倩遊台灣出動黑絲放題 「神秘三角」若隱若現狂吸Like
廣告
前新聞女神陳嘉倩的黑絲Look一向深得網民喜愛，早前她就曾著住短裙加黑絲踎低影相，搞到差點走光，近日她飛到台灣旅行，再次大玩黑絲放題，其中一張相更若隱若現透出「神秘三角」！
陳嘉倩 介紹台灣咖啡店網民錯焦點
陳嘉倩近日飛到台北旅遊，並連環去了多間咖啡店打卡，並出po介紹說：「台灣咖啡探店系列，一日最少一杯咖啡先回魂揮手區，以下係幾間我覺得啡正環境靚嘅cafe。」
坐低影相令「神秘三角」若隱若現
不過網民都錯焦點，只留意到陳嘉倩日日都以短裙加黑絲的「戰鬥格」造型出動去幫襯咖啡店，其中一張在咖啡店外坐低時影的相，更隱約見到其裙下的「神秘三角」，非常誘人。
有網民質疑係「假黑絲」
網民紛紛畀Like之餘，又大讚陳嘉倩「好索」、「黑絲一流」、「黑絲又出動」、「無敵黑絲」、「請問呢隻黑絲叫咩？真係好正」、「靚黑絲靚腳」等，但亦有網民質疑其黑絲唔夠透，係「假黑絲」！
早前曾著黑絲踎低自拍險洩春光
前新聞主播陳嘉倩自2017年離巢TVB後，便開始轉戰幕前，不時在社交網大派福利，早前天氣寒冷，她就穿著短裙仔配黑絲造型出巡，見到街上的店舖中有兩隻可愛貓咪，她忍不住踎低同兩隻貓咪大影合照，但鏡頭為遷就貓咪角度變成低抄，令陳嘉倩短裙下春光乍現。
街頭偶遇狗狗亦踎低影合照
有網民發現陳嘉倩並非第一次著住短裙黑絲踎低影相，原來早前她大病一場後，即出關約會好友鮑康兒，期間她在街頭偶遇一隻怕羞的狗狗，也有上前踎低影合照，獲網民大讚對小動物們都充滿愛心。
打網球著肉絲被嘲似著義肢褲
網民紛紛大讚陳嘉倩好適合著黑絲：「黑絲著得你隻腳好靚」、「黑絲好正」、「黑絲襪可保暖，又性感」等，不過陳嘉倩早前改著肉色絲襪去打網球，就被網民嫌棄似著阿婆絲襪，更寸爆她：「唔好著義肢褲啦！」
睇埋陳嘉倩其他黑絲靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@kasin520、FB@陳嘉倩 Chan Ka Sin