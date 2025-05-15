女神封盤！35歲陳嘉倩屢被質疑愈變愈靚 重溫不同時期嘉倩BB
女神都有黑歷史？即睇不同時期陳嘉倩
其實嘉倩BB從小已經涉獵幕前工作，2011至2012年，在中文大學修讀英文系時，她已兼任港台電視節目《388放題》主持，有網民翻出當時只有約20歲的嘉倩BB舊照，相中可見當時的嘉倩BB臉圓圓、腮骨凸現，鼻頭大又圓，跟現在的精緻五官似乎有一段距離。
自信十足唱《感情線上》、《少女祈禱》
嘉倩BB主持港台節目時，曾在鏡頭前獻唱，當時仍然一臉上babyfat的她，眼腫又鼻大，在鏡前唱出《少女的祈禱》及《感情線上》，一點也不尷尬，注定是做幕前的材料，自信十足。
網民讚嘉倩BB愈大愈靚
網民對照嘉倩BB舊照，直指她大進化，舊照中嘉倩BB輪廓的確沒有現在深邃立體，引起網民最多熱議的，是其超大圓闊面變成現在的V煞面，另外網民對嘉倩BB變尖又直的鼻都覺好神奇，直指她大進化後愈大愈靚。
嘉倩BB大進化前逐格睇
屢被網民質疑又唔同咗樣
陳嘉倩由新聞小花轉型做藝人後，經常被網民質疑樣子愈變愈靚 ：「點解唔同咗樣嘅？」、「個樣都變埋咁西利」等，陳嘉倩也曾因此post出童年照，力證自己由細靚到大。
2017年陳嘉倩曾被爆甘做小三
出身NowTV嘅陳嘉倩2014年加入無綫做新聞主播，不過3年後就離開無綫。憑著甜美的樣子，陳嘉倩曾經被觀眾稱為「無綫第一女主播」，亦被網民稱為「嘉倩BB」 。
不過嘉倩BB曾被爆做過小三，17年9月嘉倩BB宣布離開無綫，重返校園進修，年底卻被爆與凸腩有案底的陳志遠（Stephen）拍拖，更爆出原來是小三，男友正印、無綫藝員朱婉禎亦哭訴被嘉倩BB搶男友。
嘉倩BB怪自己冇帶眼識人
嘉倩BB指只怪自己冇帶眼識人，提出分手後卻不斷被滋擾，更到警局備案，而「案底男」陳志遠卻爆嘉倩BB一直知道他有女友，反指遭對方滋擾求復合，「羅生門」各執一詞，令嘉倩BB一角形象插水。不過近年嘉倩BB密密與ViuTV合作，keep住人氣，亦成功洗去「小三」負面形象，至今仍是備受網民喜愛的「宅男女神」。