女神封盤！35歲陳嘉倩屢被質疑愈變愈靚 重溫不同時期嘉倩BB

最新娛聞
東方新地

廣告

剛宣布結婚喜訊的陳嘉倩，任職主播時已有「嘉倩BB」的稱號，百億富三代鍾培生更用「接近天使的人類」來形容嘉倩BB。榮登女神之位的嘉倩BB卻不時被網民翻出陳年舊照，直指她五官大進化，變得愈來愈精緻！
陳嘉倩 前無綫新聞主播陳嘉倩即將於下周二（5月20日）迎來35歲生日，近日她就在社交平台宣布結婚喜訊！（圖片來源：IG@kasin520）
前無綫新聞主播陳嘉倩即將於下周二（5月20日）迎來35歲生日，近日她就在社交平台宣布結婚喜訊！（圖片來源：IG@kasin520）

女神都有黑歷史？即睇不同時期陳嘉倩

其實嘉倩BB從小已經涉獵幕前工作，2011至2012年，在中文大學修讀英文系時，她已兼任港台電視節目《388放題》主持，有網民翻出當時只有約20歲的嘉倩BB舊照，相中可見當時的嘉倩BB臉圓圓、腮骨凸現，鼻頭大又圓，跟現在的精緻五官似乎有一段距離。

陳嘉倩 2011至2012年，嘉倩BB還在求學時已任港台電視部主持，熱愛幕前工作。（圖片來源：港台節目截圖）
2011至2012年，嘉倩BB還在求學時已任港台電視部主持，熱愛幕前工作。（圖片來源：港台節目截圖）
陳嘉倩 現時陳嘉倩由新聞小花轉型做KOL後，經常被網民質疑樣子愈變愈靚。（圖片來源：IG@kasin520）
現時陳嘉倩由新聞小花轉型做KOL後，經常被網民質疑樣子愈變愈靚。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 今年嘉倩BB正好35歲，唔知嘉倩BB睇翻以前嘅舊照，會有咩感想？（圖片來源：網上圖片）
今年嘉倩BB正好35歲，唔知嘉倩BB睇翻以前嘅舊照，會有咩感想？（圖片來源：網上圖片）
陳嘉倩 當年嘅嘉倩BB好鍾意自拍。（圖片來源：網上圖片）
當年嘅嘉倩BB好鍾意自拍。（圖片來源：網上圖片）

自信十足唱《感情線上》、《少女祈禱》

嘉倩BB主持港台節目時，曾在鏡頭前獻唱，當時仍然一臉上babyfat的她，眼腫又鼻大，在鏡前唱出《少女的祈禱》及《感情線上》，一點也不尷尬，注定是做幕前的材料，自信十足。

陳嘉倩 嘉倩BB鏡頭前獻唱毫不尷尬，對自己唱功信心十足，注定做幕前。（圖片來源：港台節目截圖）
嘉倩BB鏡頭前獻唱毫不尷尬，對自己唱功信心十足，注定做幕前。（圖片來源：港台節目截圖）
陳嘉倩 嘉倩BB以前雖然面闊又鼻大，不過笑容甜美。（圖片來源：港台節目截圖）
嘉倩BB以前雖然面闊又鼻大，不過笑容甜美。（圖片來源：港台節目截圖）

網民讚嘉倩BB愈大愈靚

網民對照嘉倩BB舊照，直指她大進化，舊照中嘉倩BB輪廓的確沒有現在深邃立體，引起網民最多熱議的，是其超大圓闊面變成現在的V煞面，另外網民對嘉倩BB變尖又直的鼻都覺好神奇，直指她大進化後愈大愈靚。

陳嘉倩 相信這是嘉倩BB身型的「高峰」。（圖片來源：無綫節目截圖）
相信這是嘉倩BB身型的「高峰」。（圖片來源：無綫節目截圖）

嘉倩BB大進化前逐格睇

陳嘉倩 愛唱歌的嘉倩BB曾整金魚嘴扮宇宙GEM（鄧紫棋）。
愛唱歌的嘉倩BB曾整金魚嘴扮宇宙GEM（鄧紫棋）。
陳嘉倩 以前個鼻真係好大，被網民指似「費安娜公主」。
以前個鼻真係好大，被網民指似「費安娜公主」。
陳嘉倩 讀中學時都幾靚女。
讀中學時都幾靚女。

屢被網民質疑又唔同咗樣

陳嘉倩由新聞小花轉型做藝人後，經常被網民質疑樣子愈變愈靚 ：「點解唔同咗樣嘅？」、「個樣都變埋咁西利」等，陳嘉倩也曾因此post出童年照，力證自己由細靚到大。

陳嘉倩 陳嘉倩小時候已經眼大大、鼻高高，與現在輪廓差不多。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩小時候已經眼大大、鼻高高，與現在輪廓差不多。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 陳嘉倩又曾貼出小時候與哥哥的合照，獲讚眼仔碌碌十分可愛。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩又曾貼出小時候與哥哥的合照，獲讚眼仔碌碌十分可愛。（圖片來源：IG@kasin520）

2017年陳嘉倩曾被爆甘做小三

出身NowTV嘅陳嘉倩2014年加入無綫做新聞主播，不過3年後就離開無綫。憑著甜美的樣子，陳嘉倩曾經被觀眾稱為「無綫第一女主播」，亦被網民稱為「嘉倩BB」 。

不過嘉倩BB曾被爆做過小三，17年9月嘉倩BB宣布離開無綫，重返校園進修，年底卻被爆與凸腩有案底的陳志遠（Stephen）拍拖，更爆出原來是小三，男友正印、無綫藝員朱婉禎亦哭訴被嘉倩BB搶男友。

陳嘉倩 陳嘉倩自2014年加入無綫，開始擔任無綫《新聞提要》及《天氣報告》主播，2016年更開始主持《香港早晨》節目，直到2017年她離開無綫，到香港浸會大學進修國際新聞文學碩士課程。（圖片來源：TVB）
陳嘉倩自2014年加入無綫，開始擔任無綫《新聞提要》及《天氣報告》主播，2016年更開始主持《香港早晨》節目，直到2017年她離開無綫，到香港浸會大學進修國際新聞文學碩士課程。（圖片來源：TVB）
陳嘉倩 嘉倩BB曾任TVB新聞主播，又曾報天氣。（圖片來源：TVB）
嘉倩BB曾任TVB新聞主播，又曾報天氣。（圖片來源：TVB）
陳嘉倩 雖然冇再做新聞主播，但佢亦有為港台及ViuTV等擔任節目主持，近年更跨過界做演員，先後拍攝了電影《拆彈專家2》和ViuTV劇集《冥冥之中》。（圖片來源：IG@kasin520）
雖然冇再做新聞主播，但佢亦有為港台及ViuTV等擔任節目主持，近年更跨過界做演員，先後拍攝了電影《拆彈專家2》和ViuTV劇集《冥冥之中》。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 嘉倩BB是不少宅男心目中的女神。（圖片來源：IG@kasin520）
嘉倩BB是不少宅男心目中的女神。（圖片來源：IG@kasin520）

嘉倩BB怪自己冇帶眼識人

嘉倩BB指只怪自己冇帶眼識人，提出分手後卻不斷被滋擾，更到警局備案，而「案底男」陳志遠卻爆嘉倩BB一直知道他有女友，反指遭對方滋擾求復合，「羅生門」各執一詞，令嘉倩BB一角形象插水。不過近年嘉倩BB密密與ViuTV合作，keep住人氣，亦成功洗去「小三」負面形象，至今仍是備受網民喜愛的「宅男女神」。

陳嘉倩 嘉倩BB轉型做KOL，繼續做女神，呢張賞櫻相，閒閒地有萬五個like。（圖片來源：IG@kasin520）
嘉倩BB轉型做KOL，繼續做女神，呢張賞櫻相，閒閒地有萬五個like。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 嘉倩BB唔做新聞主播後，打扮愈見多元化，尺度愈見放寬。（圖片來源：IG@kasin520）
嘉倩BB唔做新聞主播後，打扮愈見多元化，尺度愈見放寬。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 她更不時在社交網分享靚相。（圖片來源：IG@kasin520）
她更不時在社交網分享靚相。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 仲愛曬黑絲照。（圖片來源：IG@kasin520）
仲愛曬黑絲照。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 （圖片來源：IG@kasin520）
（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 嘉倩BB更曾經扮靜香，更狂擺po留影，就知對「靜香」look好滿意！
嘉倩BB更曾經扮靜香，更狂擺po留影，就知對「靜香」look好滿意！
陳嘉倩 甜美笑容加上側側身扮好學生，陳嘉倩這個look實在無得頂。
甜美笑容加上側側身扮好學生，陳嘉倩這個look實在無得頂。
陳嘉倩 近日仲曬埋旗袍look！（圖片來源：G@kasin520）
近日仲曬埋旗袍look！（圖片來源：G@kasin520）
陳嘉倩 （圖片來源：IG@kasin520）
（圖片來源：IG@kasin520）

撰文：東方新地圖片來源：IG@kasin520、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 