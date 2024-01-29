陳嘉倩

前新聞女神陳嘉倩著黑絲踎低自拍險洩春光 原來已非第一次

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前新聞主播陳嘉倩自2017年離巢TVB後，便開始轉戰幕前，不時在社交網大派福利，其中網民對她的黑絲造型最為驚艷，近日她就穿著短裙仔配黑絲造型出巡，仲因為一件事踎低玩自拍，卻險些洩出裙下的春光！

陳嘉倩 著短裙配黑絲照踎低影相

陳嘉倩經常在社交網大派短裙仔福利，近日天氣寒冷，她就穿上黑絲出動，見到街上的店舖中有兩隻可愛貓咪，她忍不住踎低同兩隻貓咪大影合照，但鏡頭為遷就貓咪角度變成低抄，令陳嘉倩短裙下春光乍現。

陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 陳嘉倩特登踎低同貓貓影合照，不過身著短裙仔的她一踎低卻險些走光。
陳嘉倩特登踎低同貓貓影合照，不過身著短裙仔的她一踎低卻險些走光。（圖片來源：FB@陳嘉倩 Chan Ka Sin）

街頭偶遇狗狗亦踎低影合照

有網民發現陳嘉倩並非第一次著住短裙黑絲踎低影相，原來早前她大病一場後，即出關約會好友鮑康兒，期間她在街頭偶遇一隻怕羞的狗狗，也有上前踎低影合照，獲網民大讚對小動物們都充滿愛心。

陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 陳嘉倩早前又曾踎低同街上偶遇的狗狗合照。
陳嘉倩早前又曾踎低同街上偶遇的狗狗合照。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 網民都大讚陳嘉倩好有愛心。
網民都大讚陳嘉倩好有愛心。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 之後陳嘉倩與好友鮑康兒對鏡自拍時，亦係無懼洩出裙底的春光，齊齊踎低。
之後陳嘉倩與好友鮑康兒對鏡自拍時，亦係無懼洩出裙底的春光，齊齊踎低。（圖片來源：IG@kasin520）

打網球著肉絲被嘲似著義肢褲

網民紛紛大讚陳嘉倩好適合著黑絲：「黑絲著得你隻腳好靚」、「黑絲好正」、「黑絲襪可保暖，又性感」等，不過陳嘉倩早前改著肉色絲襪去打網球，就被網民嫌棄似著阿婆絲襪，更寸爆她：「唔好著義肢褲啦！」

陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 陳嘉倩早前因為怕凍著上肉色絲襪去打網球，竟然被網民嫌棄似著阿婆絲襪。
陳嘉倩早前因為怕凍著上肉色絲襪去打網球，竟然被網民嫌棄似著阿婆絲襪。（圖片來源：IG@kasin520）

即睇陳嘉倩其他黑絲靚相：

陳嘉倩 由新聞女神轉型做藝人

現年33歲的陳嘉倩曾先後在NowTV及TVB做過新聞主播，期間大受網民喜愛，更被封為「嘉倩BB」，直至她在2017年離巢TVB，近年開始由新聞女神轉型做藝人，主持過不少ViuTV節目，更拍過ViuTV劇集《冥冥之中》和《心靈師》。

陳嘉倩 新聞主播 萬聖節 陳嘉倩曾在TVB做過3年新聞主播，期間大受網民喜愛，更被封為「嘉倩BB」，直至她在2017年離巢，近年開始由新聞女神轉型做藝人，更主持過不少ViuTV節目。
陳嘉倩曾在TVB做新聞主播3年，大受網民喜愛，更被封為「嘉倩BB」。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民質疑又唔同咗樣

此外有網民就指可能太耐冇見陳嘉倩，質疑她的樣子似乎有所變化：「點解唔同咗樣嘅？」、「拎番IG但個樣都變埋咁西利」等等，但其實陳嘉倩由新聞小花轉型做藝人後，已經常被網民指越變越靚，她曾因此post出童年照，力證自己由細靚到大。

陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 福利 陳嘉倩小時候已經眼大大、鼻高高，與現在輪廓差不多。
陳嘉倩小時候已經眼大大、鼻高高，與現在輪廓差不多。（圖片來源：IG@kasin520）
陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 福利 陳嘉倩 陳嘉倩又曾貼出小時候與哥哥的合照，獲讚眼仔碌碌十分可愛。
陳嘉倩又曾貼出小時候與哥哥的合照，獲讚眼仔碌碌十分可愛。（圖片來源：IG@kasin520）

女神都有黑歷史？即睇不同時期陳嘉倩

其實嘉倩BB從小已經涉獵幕前工作，在中文大學修讀英文系時已兼任港台電視節目《388放題》主持，有網民翻出不同時期的嘉倩BB，可見她身型有變但臉型沒甚麼改動。

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嘉倩BB還在求學時已任港台電視部主持，熱愛幕前工作。（圖片來源：港台節目截圖）
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相信這是嘉倩BB身型的「高峰」。（圖片來源：無綫節目截圖）
陳嘉倩 新聞主播 陳嘉倩 依家嘅嘉倩BB身形甚Fit。
依家嘅嘉倩BB身形甚Fit。（圖片來源：IG@kasin520）

睇埋嘉倩BB靚相：

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kasin520、FB@陳嘉倩 Chan Ka Sin、無綫新聞截圖、港台節目截圖

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