前TVB新聞主播陳嘉倩生日前夕宣布結婚 分享日式婚照 靚仔老公身份曝光！
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前無綫新聞主播陳嘉倩即將於下周二（5月20日）迎來35歲生日，今日（5月14日）她在社交平台驚喜宣布結婚喜訊！
陳嘉倩35歲生日將至 驚喜公開結婚寫真
陳嘉倩在IG及Facebook分享一輯與丈夫的結婚寫真，照片中二人甜蜜登場，時而身穿日本和服，時而換上典雅禮服，幸福滿溢。陳嘉倩更以中日雙語留言：「今後的日子請多多指教，一起加油。これからもよろしくお願いします。」
陳嘉倩透露老公身份
陳嘉倩透露另一半是日本人，大讚對方好溫柔同細心！從男方IG資料顯示，他是一名跳舞老師及TikTok 創作者，亦曾同嘉倩拍過跳舞片，未知是否因此而擦出愛火。
曾陷「小三」風波 離巢轉型KOL
憑藉高顏值及親和力，陳嘉倩曾被網民暱稱「嘉倩BB」，深受觀眾喜愛。然而，2017年她因捲入感情風波而備受關注，當時被指與有案底的陳志遠交往，卻被陳志遠的正印女友、TVB藝人朱婉禎公開批評為「大話精」，令陳嘉倩被貼上「小三」標籤。她其後發文澄清自己「沒有帶眼識人」，並於同年離開無綫，轉型成為KOL及參與劇集演出。今次突如其來的婚訊一出，網民紛紛送上祝福，祝願她新婚快樂！
2017年 陳嘉倩 被爆甘做小三
現年33歲的前TVB新聞主播陳嘉倩因相貌甜美，被網民捧為「嘉倩BB」，原來她在2017年離巢TVB後，曾被爆戀上有案底的陳志遠（Stephen），但男方隨後被發現已有「正印」女友，就是TVB特約演員朱婉禎，兩人已拍拖3年，當時朱婉禎曾公開哭訴被陳嘉倩「撬牆腳」。之後陳嘉倩否認做「小三」，表示只怪自己冇帶眼識人，更話提出分手後仍不斷被滋擾，因此到警署備案。但陳志遠卻自認係「賤男」，直指陳嘉倩一直知道他有女友，更反爆遭對方滋擾求復合，雙方各執一詞，令事件成為「羅生門」。不過陳嘉倩人氣未有受到影響，至今仍是備受網民喜愛的「宅男女神」。
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圖片來源：陳嘉倩IG、IG@kasin520、無綫新聞截圖資料或影片來源：原文刊於新假期