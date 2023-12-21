33歲陳嘉倩冬日福利網民唔收貨 炒車泳裝遭狠批hea到爆！

現年33歲的前TVB新聞主播陳嘉倩自2017年離巢後，便開始轉戰幕前，仲經常在社交平台大派福利，成功俘虜不少網民的心。日前陳嘉倩就在社交平台大派冬日福利，無懼超凍嘅天氣進擊出鏡，但係今次嘅福利網民竟然唔收貨，狠批陳嘉倩的泳裝炒車之餘仲話佢hea住做……