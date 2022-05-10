31歲陳嘉倩母親節Post童年打破「進化論」 網民：由細到大都係一樣樣
陳嘉倩由新聞小花轉型成藝人，她的樣貌一直是討論焦點，有網民指她越變越靚，日前她post出童年照順手慶祝母親節時，從幾張舊相可見到她底子好大個都冇走樣。
陳嘉倩「出賣」母親
陳嘉倩離開新聞主播崗位後成為幕前藝人，身份不同待遇自然不同，杜汶澤曾批評她「太作狀」，網民指她在去年奧運節目中形同花瓶；亦有指她愈來愈靚，惹來「進化」疑雲。日前陳嘉倩出post慶祝母親節，寫上：「一年一度出賣母親系列，世上最偉大嘅人，要一直快樂下去。」兼貼出幾張童年照，可見她小時候已經眼大大、鼻高高，面型輪廓都跟現在差不多，此post一出網民隨即留言：「嘉倩由細到大都係一樣樣」、「呢個小妹妹都依家都係咁正」、「你小時候的樣子已經與現在差不多」。
女神都有黑歷史？即睇不同時期陳嘉倩
嘉倩BB從小已經涉獵幕前工作，在中文大學修讀英文系時已兼任港台電視節目《388放題》主持，有網民翻出不同時期的嘉倩BB，可見她身型有變但臉型沒甚麼改動。
睇埋嘉倩BBIG靚相：
陳嘉倩千字文疑似回應杜汶澤作狀指控
去年東京奧運期間，陳嘉倩為ViuTV主持奧運，閉幕當日被司徒法正cap圖放上網，卻被杜汶澤指名道姓：「陳嘉倩真係香港電視史上最作狀嘅女人」﹗嘉倩BB趁入行十年，發表千字文感言，指自己為做主持人，一直好努力，入行十年，受到不同意見已練成強大心臟﹗