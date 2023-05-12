47歲名模陳嘉容分享素顏Look被質疑微調 親曬10年前舊照逐一反駁網民

名模陳嘉容（Eunis）雖然人到47歲，個樣依然省鏡，而且她更非常勤力，經常在社交網分享做運動Keep Fit的影片，以及健康飲食和護膚的心得等，日前她就在上載了兩張自己剛做完運動的素顏照，卻惹來網民質疑她曾作出微調！