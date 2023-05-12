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47歲名模陳嘉容分享素顏Look被質疑微調 親曬10年前舊照逐一反駁網民

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名模陳嘉容（Eunis）雖然人到47歲，個樣依然省鏡，而且她更非常勤力，經常在社交網分享做運動Keep Fit的影片，以及健康飲食和護膚的心得等，日前她就在上載了兩張自己剛做完運動的素顏照，卻惹來網民質疑她曾作出微調！

陳嘉容 陳嘉容好勤力做運動。
陳嘉容好勤力做運動。（圖片來源：[email protected]
陳嘉容 47歲身形依然超Fit！
47歲身形依然超Fit！（圖片來源：[email protected]
陳嘉容 除咗做Gym，又做埋瑜伽。
除咗做Gym，又做埋瑜伽。（圖片來源：[email protected]

陳嘉容：有健康才有美麗

陳嘉容日前在社交網分享了她的素顏照，並配文寫上：「汗水不白流，有健康才有美麗。一身汗水帶給快樂、健康和美麗，任何年齡的你快動起來！」鼓勵大家和她一起做運動Keep Fit，引來不少網民大讚她：「太美了」、「好fit」、「為自律點讚」、「永遠的女神」、「幾時都咁靚咁健康」等等。

陳嘉容 運動過後嘅陳嘉容身上佈滿汗水，塊面仲紅卜卜。
運動過後嘅陳嘉容一身汗水，塊面仲紅卜卜。（圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan）
陳嘉容 相中陳嘉容笑容滿面，睇得出精靈又健康。
相中陳嘉容笑容滿面，睇得出精靈又健康。（圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan）

網民：蘋果肌打太突出了

不過就有網民對陳嘉容提出質疑：「嬸嬸…你個Botox鼻…」陳嘉容就回答：「弟弟～去了解一下Botox吧」又指自己的鼻子是「媽生的」。又有網民批評陳嘉容：「蘋果肌打太突出了都掉下了。」她也有回答：「媽媽給的…年輕的時候更高更圓。有機會找到照片分享一下給大家。」獲網民勁讚她EQ高兼大方得體。

陳嘉容 陳嘉容好有心機逐一回覆網民留言。
陳嘉容好有心機逐一回覆網民留言。（圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan）
陳嘉容
（圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan）

曬10年前舊照：接受自己的不完美

隨後陳嘉容就以「媽生的蘋果肌」作標題，po出了自己10年前和去年的舊照，直言：「一直以來很多人都評論我的蘋果肌，沒有醫美的年代到現在已習慣了，十年前的又圓又高，現在自然的狀態真的不介意～謝謝父母。」並加上「蘋果肌下垂 」、「接受自己的不完美」和「正能量」等Hashtag。

陳嘉容 10年前嘅陳嘉容蘋果肌已好突出。
10年前嘅陳嘉容蘋果肌已好突出。（圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan）
陳嘉容 呢個係去年4月嘅陳嘉容，佢話自己蘋果肌下垂咗。
呢個係去年4月嘅陳嘉容，佢話自己蘋果肌下垂咗。（圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan）
陳嘉容 其實陳嘉容入行逾30年，過往影嘅相都紀錄下佢嘅蘋果肌，呢張係2002年26歲時嘅陳嘉容。
其實陳嘉容入行逾30年，過往影嘅相都有紀錄下佢嘅蘋果肌，呢張係2002年26歲時嘅陳嘉容。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳嘉容 呢張係2009年，陳嘉容與同期名模Ana R.、Lisa S.、Amanda S.為慈善攝影展留影。
呢張係2009年，陳嘉容與同期名模Ana R.、Lisa S.、Amanda S.為慈善攝影展留影。（圖片來源：Amanda S.）

分享護膚及飲食小貼士

此外陳嘉容又和大家分享她平日的3招護膚心得：「早晚面膜，出門防曬，多喝溫水！」以及她的4招飲食小貼士：

  1. 均衡：簡單的方法就是吃不同顏色的的食物。
  2. 擇低：選擇低脂、低糖、高纖的食物，避免高糖，尤其是糖油混合物，是減肥禁物。
  3. 慢咀：細嚼慢嚥，慢慢吃真的會吃的少、容易有飽腹感。
  4. 食量：逐步減少精緻碳水比例，可以備一些低糖無糖零食，避免飢餓的時候吃到高糖食品。
陳嘉容 近年陳嘉容除了做Model外，又轉型做埋自家品牌設計師、節目主持、禮儀導師及形象顧問。
近年陳嘉容除了做Model外，又轉型做埋自家品牌設計師、節目主持、禮儀導師及形象顧問。（圖片來源：[email protected]
陳嘉容
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan、新傳媒照片庫、[email protected]

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