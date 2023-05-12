47歲名模陳嘉容分享素顏Look被質疑微調 親曬10年前舊照逐一反駁網民
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名模陳嘉容（Eunis）雖然人到47歲，個樣依然省鏡，而且她更非常勤力，經常在社交網分享做運動Keep Fit的影片，以及健康飲食和護膚的心得等，日前她就在上載了兩張自己剛做完運動的素顏照，卻惹來網民質疑她曾作出微調！
陳嘉容：有健康才有美麗
陳嘉容日前在社交網分享了她的素顏照，並配文寫上：「汗水不白流，有健康才有美麗。一身汗水帶給快樂、健康和美麗，任何年齡的你快動起來！」鼓勵大家和她一起做運動Keep Fit，引來不少網民大讚她：「太美了」、「好fit」、「為自律點讚」、「永遠的女神」、「幾時都咁靚咁健康」等等。
網民：蘋果肌打太突出了
不過就有網民對陳嘉容提出質疑：「嬸嬸…你個Botox鼻…」陳嘉容就回答：「弟弟～去了解一下Botox吧」又指自己的鼻子是「媽生的」。又有網民批評陳嘉容：「蘋果肌打太突出了都掉下了。」她也有回答：「媽媽給的…年輕的時候更高更圓。有機會找到照片分享一下給大家。」獲網民勁讚她EQ高兼大方得體。
曬10年前舊照：接受自己的不完美
隨後陳嘉容就以「媽生的蘋果肌」作標題，po出了自己10年前和去年的舊照，直言：「一直以來很多人都評論我的蘋果肌，沒有醫美的年代到現在已習慣了，十年前的又圓又高，現在自然的狀態真的不介意～謝謝父母。」並加上「蘋果肌下垂 」、「接受自己的不完美」和「正能量」等Hashtag。
分享護膚及飲食小貼士
此外陳嘉容又和大家分享她平日的3招護膚心得：「早晚面膜，出門防曬，多喝溫水！」以及她的4招飲食小貼士：
- 均衡：簡單的方法就是吃不同顏色的的食物。
- 擇低：選擇低脂、低糖、高纖的食物，避免高糖，尤其是糖油混合物，是減肥禁物。
- 慢咀：細嚼慢嚥，慢慢吃真的會吃的少、容易有飽腹感。
- 食量：逐步減少精緻碳水比例，可以備一些低糖無糖零食，避免飢餓的時候吃到高糖食品。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@陳嘉容Eunis Chan、新傳媒照片庫、[email protected]