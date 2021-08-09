陳嘉寶三年抱三被指為老公追仔 千字文反擊：長洲冇地分，生一萬個仔都冇！

陳嘉寶（Anjaylia）早前在社交網公布三年抱三的好消息，已懷上第三胎5個月的她，被指坐月冇耐再陀B，網民戥她辛苦之餘，更指出女性生得咁密對子宮有害，矛頭直指陳嘉寶老公黃頌祈，斥他為自私追仔唔顧及老婆的身體仍未復原。陳嘉寶在社交網大平反，強調不是為追仔，對於長洲老公為分地想生仔，她說就算生一萬個仔都冇嘢分！

撰文：東方新地 圖片：陳嘉寶IG、黃頌祈IG