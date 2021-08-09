陳嘉寶三年抱三被指為老公追仔 千字文反擊：長洲冇地分，生一萬個仔都冇！
撰文：東方新地 圖片：陳嘉寶IG、黃頌祈IG
陳嘉寶解釋趕生三個原因
宣布陀住第3胎已經5個幾月的陳嘉寶（Anjaylia），被網民指三年抱三生得咁密，無非是想追仔，日前陳嘉寶就在社交網逐一回覆網民的提問，仲發長文解釋點解要趕住生三個，她表示生男生女都冇所謂，只要BB平安健康，而且好早就決定最好要有3個小朋友，年齡要接近，因為方便照顧，小朋友成長有伴，而最重要一點是再過幾年先生可能已沒有勇氣，小朋友一次過長大就可以一次過甩身！
強調長洲人生仔冇地分
對於被指追仔是因為老公黃頌祈（Epaphras）是長洲人，這點陳嘉寶就有點激動，她強調從沒有受到家庭方面壓力，連老公家人都好驚訝她會生3個：「天呀…長洲又不是圍村，他們家祠堂都沒有，只有一間返了幾代的教堂。而且說起地，還是先生的太太爺捐地起教堂的。我們就算生一萬個兒子都沒有東西分不好意思。」她表示寧願自己努力賺錢，畀最好的生活小朋友！
因疫情低調生第二胎
陳嘉寶回應多個有關生B、懷孕期間或產後的問題，有網民問她為何現在公開陀第3胎，生二女時卻刻意保密至囡囡出世，她解釋因為陀第二胎時疫情最嚴重，基本上足不出戶，照顧大女同安胎：「看着大家營營役役、勞心勞力的去抗疫和生活，我也實在是沒有心思去講些甚麼…還很記得那時候天天看新聞心情都很差…但最後她平安出生也是有給大家報喜喇！」而不是為了靜悄悄追仔。
陳嘉寶好生養
陳嘉寶 2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）拉埋天窗，19年1月誕下大女兒Hosanna，去年不動聲色誕下第二胎Eliana，非常有驚喜，如今二女得10個月大，Anjaylia已經懷上第三胎5個多月，一年生一個，絕對是三年抱三的成功案例，認真厲害。
陳嘉寶分享喜悅
Anjay早前再次在社交網興奮公布喜訊，並寫下長文表示驚喜：「沒想到，才剛剛三十有一，肚子休息沒有多久，便又被新生命扎根進駐了…一步一步在大家的愛護和見證下今天已經成為三個小生命的媽媽了…感恩。知福。今後還請繼續多多指教。」
陳嘉寶讚老公係滿分爸爸
Anjay表示與丈夫有計劃生第三胎，不過冇諗過份禮物咁快再來，今次懷孕較之前攰，幸得丈夫在身邊支持、照顧，她又大讚老公是個滿分丈夫同爸爸，至於生完第三胎後會封肚嗎？她坦言：「3個小朋友家庭已經好大，要對佢哋公平，好好照料同教育佢哋，對我哋都要公平，我同先生都有自己嘅夢想同事業，要一路行落去，未必有心力再應付小生命，個肚點都要封住先喇。」
網民批一定為追仔
Anjay力撐老公黃頌祈是個廿四孝好老公好爸爸的同時，不少網民卻指陳嘉寶生得咁密無非都是要為來自長洲的夫家追仔，更直斥如果個老公愛護個老婆，就唔會令她坐完月咁快就再有BB，因為女方的身體仍未完全復原，對子宮會造成傷害。今次同上一胎好唔同，Anjay冇收收埋埋，咁早就開心share，大有可能追仔成功可以封肚收工！