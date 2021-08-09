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陳嘉寶三年抱三被指為老公追仔 千字文反擊：長洲冇地分，生一萬個仔都冇！

東方新地 - 娛聞

陳嘉寶（Anjaylia）早前在社交網公布三年抱三的好消息，已懷上第三胎5個月的她，被指坐月冇耐再陀B，網民戥她辛苦之餘，更指出女性生得咁密對子宮有害，矛頭直指陳嘉寶老公黃頌祈，斥他為自私追仔唔顧及老婆的身體仍未復原。陳嘉寶在社交網大平反，強調不是為追仔，對於長洲老公為分地想生仔，她說就算生一萬個仔都冇嘢分！

撰文：東方新地 圖片：陳嘉寶IG、黃頌祈IG

陳嘉寶解釋趕生三個原因

宣布陀住第3胎已經5個幾月的陳嘉寶（Anjaylia），被網民指三年抱三生得咁密，無非是想追仔，日前陳嘉寶就在社交網逐一回覆網民的提問，仲發長文解釋點解要趕住生三個，她表示生男生女都冇所謂，只要BB平安健康，而且好早就決定最好要有3個小朋友，年齡要接近，因為方便照顧，小朋友成長有伴，而最重要一點是再過幾年先生可能已沒有勇氣，小朋友一次過長大就可以一次過甩身！

陳嘉寶
陳嘉寶為自己及老公大平反。（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶
陳嘉寶以千字文回應如此急生第三胎，並非為追仔。（圖片來源：陳嘉寶IG）

強調長洲人生仔冇地分

對於被指追仔是因為老公黃頌祈（Epaphras）是長洲人，這點陳嘉寶就有點激動，她強調從沒有受到家庭方面壓力，連老公家人都好驚訝她會生3個：「天呀…長洲又不是圍村，他們家祠堂都沒有，只有一間返了幾代的教堂。而且說起地，還是先生的太太爺捐地起教堂的。我們就算生一萬個兒子都沒有東西分不好意思。」她表示寧願自己努力賺錢，畀最好的生活小朋友！

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陳嘉寶：「我真心不明白為甚麼會覺得男生比較好跟重要教得好的話，就是個好孩子吧。真心喜歡孩子的人，其實就會單純的覺得男生女生都一樣。」佢仲笑言生一萬個仔都冇嘢分！（圖片來源：陳嘉寶IG）
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陳嘉寶提議單身女網民返教會識男仔。（圖片來源：陳嘉寶IG）

因疫情低調生第二胎

陳嘉寶回應多個有關生B、懷孕期間或產後的問題，有網民問她為何現在公開陀第3胎，生二女時卻刻意保密至囡囡出世，她解釋因為陀第二胎時疫情最嚴重，基本上足不出戶，照顧大女同安胎：「看着大家營營役役、勞心勞力的去抗疫和生活，我也實在是沒有心思去講些甚麼…還很記得那時候天天看新聞心情都很差…但最後她平安出生也是有給大家報喜喇！」而不是為了靜悄悄追仔。

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陳嘉寶表示到今時今日佢都冇公開小朋友面貌，是她的風格，認為這是對小朋友成長比較好的方式！（圖片來源：陳嘉寶IG）
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陳嘉寶表示為了順產更加要多做運動。（圖片來源：陳嘉寶IG）

陳嘉寶好生養

陳嘉寶 2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）拉埋天窗，19年1月誕下大女兒Hosanna，去年不動聲色誕下第二胎Eliana，非常有驚喜，如今二女得10個月大，Anjaylia已經懷上第三胎5個多月，一年生一個，絕對是三年抱三的成功案例，認真厲害。

陳嘉寶
陳嘉寶在社交網先放了一張影住背面的照片，寫上「To be continued」。（圖片來源：陳嘉寶IG）
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陳嘉寶再上載一張凸肚照片，宣布懷第三胎。（圖片來源：陳嘉寶IG）

陳嘉寶分享喜悅

Anjay早前再次在社交網興奮公布喜訊，並寫下長文表示驚喜：「沒想到，才剛剛三十有一，肚子休息沒有多久，便又被新生命扎根進駐了…一步一步在大家的愛護和見證下今天已經成為三個小生命的媽媽了…感恩。知福。今後還請繼續多多指教。」

陳嘉寶表示第三胎是個驚喜。（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶表示第三胎是個驚喜。（圖片來源：陳嘉寶IG）
即將使第二任爸爸的黃頌祈，亦在社交網感激太太為他再陀第三胎。（圖片來源：黃頌祈IG）
即將做第三任爸爸的黃頌祈，亦在社交網感激太太為他再陀第三胎。（圖片來源：黃頌祈IG）
陳嘉寶
Anjay日前去迪士尼玩已剪短頭髮。（圖片來源：陳嘉寶IG）

陳嘉寶讚老公係滿分爸爸

Anjay表示與丈夫有計劃生第三胎，不過冇諗過份禮物咁快再來，今次懷孕較之前攰，幸得丈夫在身邊支持、照顧，她又大讚老公是個滿分丈夫同爸爸，至於生完第三胎後會封肚嗎？她坦言：「3個小朋友家庭已經好大，要對佢哋公平，好好照料同教育佢哋，對我哋都要公平，我同先生都有自己嘅夢想同事業，要一路行落去，未必有心力再應付小生命，個肚點都要封住先喇。」

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陳嘉寶為老公一年生一個，夫婦感情有增無減。（圖片來源：陳嘉寶IG）
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陳嘉寶力撐老公是個好爸爸。（圖片來源：陳嘉寶IG）

網民批一定為追仔

Anjay力撐老公黃頌祈是個廿四孝好老公好爸爸的同時，不少網民卻指陳嘉寶生得咁密無非都是要為來自長洲的夫家追仔，更直斥如果個老公愛護個老婆，就唔會令她坐完月咁快就再有BB，因為女方的身體仍未完全復原，對子宮會造成傷害。今次同上一胎好唔同，Anjay冇收收埋埋，咁早就開心share，大有可能追仔成功可以封肚收工！

陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

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陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

陳嘉寶
陳嘉寶興奮公開已經懷孕5個多月，不過就暫時未有透露BB性別。（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶
陳嘉寶與黃頌祈結婚4年，家庭成員已由2變5。（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶
當年陳嘉寶結婚長洲放滿大花牌慶祝。（圖片來源：黃頌祈IG）
去年9月陳嘉寶秘密誕下二女Eliana，出院後才公開消息。（圖片來源：陳嘉寶IG）
去年9月陳嘉寶秘密誕下二女Eliana，出院後才公開消息。（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶
連生兩個都係女的陳嘉寶，近年為湊女只作有限度工作，對於再懷第三胎，她表示感覺熟識又有啲陌生，依然好驚喜。（圖片來源：陳嘉寶IG）

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