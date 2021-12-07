陳嘉寶懷胎九個月 神奇穿搭零孕味 聖誕卸貨晒終極巨肚孕照

陳嘉寶（Anjaylia）三年抱三，2017年跟丈夫黃頌祈（Epaphras）婚後先後誕下大女Hosanna與二女Eliana，第三胎將於月尾出生了，十分期待！陳嘉寶揚言誕下第三胎後封肚，正因為這個原因，她決定趁產前拍攝一輯絕美的懷孕照來留下美好回憶，日前她到影樓拍攝，當然少不了老公與兩位小寶貝，更首晒全家福﹗