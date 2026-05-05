重案解密｜36歲陳嘉寶生三胎仍似少女 完勝「詭異變臉」岑麗香 封最強辣媽

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TVB熱播劇《重案解密》近日成為城中熱話，劇中兩大「星級人妻」陳嘉寶（Anjaylia）與岑麗香（香香）同場飾演女警查案，令觀眾忍不住將兩人狀態放在一起比較。三女之母陳嘉寶竟然憑住「防腐級」少女感完勝對手，被網民封為最強星級辣媽，到底佢點樣做到生完三個女仲keep到咁fit？

陳嘉寶《重案解密》狀態令人震驚

現年36歲的陳嘉寶在《重案解密》中飾演女警，與岑麗香一同查案。令人驚訝的是，已經是三女之母的她在鏡頭前依然散發住少女氣息，皮膚緊緻、身材纖瘦，完全睇唔出已經生過三個小朋友。反觀同劇的岑麗香，作為兩子之母，近期被不少網民指出面容疲態盡現，更有人質疑她有「變臉」過度的痕跡，兩人狀態形成強烈對比，引發網民熱烈討論邊個先係真正嘅「凍齡女神」。

陳嘉寶唔拍《IT狗2》為新劇剪清爽短髮

曾在ViuTV演出劇集《IT狗》的陳嘉寶，為拍攝《重案解密》，竟然沒有參與《IT狗2》，可見她對這個角色的重視程度。更令人佩服的是，她為配合劇中女警造型，大膽剪去超過10吋的長髮，一改多年來的長髮形象。她曾透露：「今次好開心係因為工作要我剪短頭髮，大家一路以嚟對我嘅印象都係長髮襯我，自己其實一直好想剪短，但留得咁辛苦，就冇乜原因同藉口，我一直等緊呢個機遇。聽到呢個工作之後第一句就係『正呀！我等到呢個機會嘞！』」

陳嘉寶比堅尼照曬Fit爆身材

去年陳嘉寶剪短頭髮後，更在社交平台大曬沙灘比堅尼照，展示超Fit身型，完全唔似三個女嘅媽媽。她的新造型獲得圈中好友麥明詩、賴慰玲、岑麗香、何嘉莉、蔡穎恩等紛紛讚好，證明短髮同樣適合她。陳嘉寶笑言：「條頸有啲涼浸浸唔係好慣，而家洗頭、吹頭都慳返唔少時間，仲慳返好多洗頭水同護髮素添！」而她的女兒見到媽媽短髮後更打咗個突，話鍾意媽咪長頭髮，「因為公主係長頭髮」，童真反應令人會心微笑。

自爆19歲屋企破產負債　母患癌住ICU入行拍廣告救全家

上月，陳嘉寶在個人社交平台上分享了一篇關於自身成長歷程的帖文，提及在自己即將踏入十九歲之際，家中突遭變故陷入破產困境，母親亦因患上腫瘤入住ICU。與此同時，姐姐家中也發生意外，無人能騰出精力照顧她們這個小家。面對接踵而至的意外，她並未選擇逃避，而是主動扛起責任，盡心盡力照料家庭。那段時間，她每天清晨按時上學，放學後便立刻趕往醫院照料母親，陪伴在母親身側等母親康復。當時家中處處急需用錢，正當她不知該如何是好時，因緣際會下簽約公司成為了一名模特兒。那段時間，她平均每月會拍攝一至兩支廣告，再加上眾多報紙雜誌的拍攝工作，賺到的錢足以支撐起家庭的開支。其後，為了應付公開試，她主動停工半年；復工之後，她更順利拿下邦民的廣告代言，從此家中的債務得以慢慢解決。

12年前《女人俱樂部》M Club少女組集體回憶

講起陳嘉寶，就不得不提2014年由曾志偉監製的TVB劇集《女人俱樂部》。當年一班電視台新面孔飾演少女版女主角，陳嘉寶飾演少女李若彤、賴慰玲飾演少女張慧儀、王敏奕飾演少女李麗珍、陳瀅飾演少女陳慧珊、吳嘉熙飾演少女袁潔瑩，個個外貌清純，組成了令人難忘的M Club少女組。12年過去，這班昔日少女經歷了翻天覆地的變化，從清純女生蛻變成幸福人妻。

陳嘉寶賴慰玲王敏奕已升呢人妻媽媽

當年M Club少女組成員各有發展，其中陳嘉寶、賴慰玲、王敏奕已先後升呢成為人妻甚至媽媽。陳嘉寶婚後育有三女，依然保持少女般的狀態活躍幕前；賴慰玲亦已結婚組織家庭；王敏奕同樣嫁作人婦。昔日在劇中飾演少女版女神的她們，如今各自擁有幸福家庭，但友情依舊不變，不時在社交平台互動支持，令粉絲感嘆歲月流逝之餘，亦為她們的人生圓滿感到欣慰。

網民熱議陳嘉寶完勝岑麗香

《重案解密》播出後，不少網民在討論區和社交平台留言比較兩位星級人妻的狀態。有網民表示「陳嘉寶生咗三個女仲keep得咁好，真係防腐劑級數」，亦有人感嘆「岑麗香以前香香公主咁靚，而家個樣好攰」。更有網民翻出陳嘉寶12年前《女人俱樂部》的劇照對比，驚嘆「完全冇變過」，封她為TVB最強凍齡辣媽，討論度持續高企。

陳嘉寶 岑麗香 現年36歲的陳嘉寶在《重案解密》中飾演女警，與岑麗香一同查案。（圖片來源：優酷）
現年36歲的陳嘉寶在《重案解密》中飾演女警，與岑麗香一同查案。（圖片來源：優酷）
陳嘉寶 岑麗香 三女之母陳嘉寶竟然憑住「防腐級」少女感完勝對手，被網民封為最強星級辣媽。（圖片來源：TVB）
三女之母陳嘉寶竟然憑住「防腐級」少女感完勝對手，被網民封為最強星級辣媽。（圖片來源：TVB）
陳嘉寶 岑麗香 陳嘉寶站在三哥等眾演員之間，顯得份外年輕。（圖片來源：TVB）
陳嘉寶站在三哥等眾演員之間，顯得份外年輕。（圖片來源：TVB）
陳嘉寶 岑麗香 陳嘉寶上月在個人社交平台上分享了一篇關於自身成長歷程的帖文，提及在自己即將踏入十九歲之際，家中突遭變故陷入破產困境，母親亦因患上腫瘤入住ICU。（圖片來源：TVB）
陳嘉寶上月在個人社交平台上分享了一篇關於自身成長歷程的帖文，提及在自己即將踏入十九歲之際，家中突遭變故陷入破產困境，母親亦因患上腫瘤入住ICU。（圖片來源：TVB）
陳嘉寶 岑麗香 陳嘉賓與岑麗香及三哥破獲多宗奇案。（圖片來源：TVB）
陳嘉賓與岑麗香及三哥破獲多宗奇案。（圖片來源：TVB）
陳嘉寶 岑麗香 陳嘉寶坦認是為這部劇忍心剪短髮。（圖片來源：陳家寶IG）
陳嘉寶坦認是為這部劇忍心剪短髮。（圖片來源：陳家寶IG）
陳嘉寶 岑麗香 陳嘉寶去年展示與三個女兒的泳照，身形完全不似三女之母！（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶去年展示與三個女兒的泳照，身形完全不似三女之母！（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶 岑麗香 陳嘉寶穿比堅尼完全展露均勻身形。（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶穿比堅尼完全展露均勻身形。（圖片來源：陳嘉寶IG）
陳嘉寶 岑麗香 12年前的青春劇《女人俱樂部》由一班電視台新面孔飾演少女版女主角，陳嘉寶飾演少女李若彤、賴慰玲飾演少女張慧儀、王敏奕飾演少女李麗珍、陳瀅飾演少女陳慧珊、吳嘉熙飾演少女袁潔瑩，個個外貌清純，組成的M Club少女組。（圖片來源：東方新地）
12年前的青春劇《女人俱樂部》由一班電視台新面孔飾演少女版女主角，陳嘉寶飾演少女李若彤、賴慰玲飾演少女張慧儀、王敏奕飾演少女李麗珍、陳瀅飾演少女陳慧珊、吳嘉熙飾演少女袁潔瑩，個個外貌清純，組成的M Club少女組。（圖片來源：東方新地）
陳嘉寶 岑麗香 當時家中處處急需用錢，正當她不知該如何是好時，因緣際會下簽約公司成為了一名模特兒。（圖片來源：東方新地）
當時家中處處急需用錢，正當她不知該如何是好時，因緣際會下簽約公司成為了一名模特兒。（圖片來源：東方新地）
陳嘉寶 岑麗香 呢六年間，陳嘉寶同賴慰玲率先搶閘成為人妻兼人母。（圖片來源：東方新地）
呢六年間，陳嘉寶同賴慰玲率先搶閘成為人妻兼人母。（圖片來源：東方新地）
陳嘉寶 岑麗香 由𡃁模起步到加入電視台拍劇，當年24歲嘅陳嘉寶，於17年與初戀男友黃頌祈結婚，如今已經係三個女兒嘅媽媽。（圖片來源：東方新地）
由𡃁模起步到加入電視台拍劇，當年24歲嘅陳嘉寶，於17年與初戀男友黃頌祈結婚，如今已經係三個女兒嘅媽媽。（圖片來源：東方新地）
陳嘉寶 岑麗香 19年1月長女 Hosanna 出世，今年九月，連大肚都可以收收埋埋，完全守住秘密嘅陳嘉寶再生下細女 Eliana，雖然已為人母，不過陳嘉寶仍然少女感十足。（圖片來源：東方新地圖片庫）
19年1月長女 Hosanna 出世，今年九月，連大肚都可以收收埋埋，完全守住秘密嘅陳嘉寶再生下細女 Eliana，雖然已為人母，不過陳嘉寶仍然少女感十足。（圖片來源：東方新地圖片庫）

圖片來源：陳嘉寶IG、優酷、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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