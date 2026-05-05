重案解密｜36歲陳嘉寶生三胎仍似少女 完勝「詭異變臉」岑麗香 封最強辣媽

TVB熱播劇《重案解密》近日成為城中熱話，劇中兩大「星級人妻」陳嘉寶（Anjaylia）與岑麗香（香香）同場飾演女警查案，令觀眾忍不住將兩人狀態放在一起比較。三女之母陳嘉寶竟然憑住「防腐級」少女感完勝對手，被網民封為最強星級辣媽，到底佢點樣做到生完三個女仲keep到咁fit？