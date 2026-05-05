重案解密｜36歲陳嘉寶生三胎仍似少女 完勝「詭異變臉」岑麗香 封最強辣媽
陳嘉寶《重案解密》狀態令人震驚
現年36歲的陳嘉寶在《重案解密》中飾演女警，與岑麗香一同查案。令人驚訝的是，已經是三女之母的她在鏡頭前依然散發住少女氣息，皮膚緊緻、身材纖瘦，完全睇唔出已經生過三個小朋友。反觀同劇的岑麗香，作為兩子之母，近期被不少網民指出面容疲態盡現，更有人質疑她有「變臉」過度的痕跡，兩人狀態形成強烈對比，引發網民熱烈討論邊個先係真正嘅「凍齡女神」。
陳嘉寶唔拍《IT狗2》為新劇剪清爽短髮
曾在ViuTV演出劇集《IT狗》的陳嘉寶，為拍攝《重案解密》，竟然沒有參與《IT狗2》，可見她對這個角色的重視程度。更令人佩服的是，她為配合劇中女警造型，大膽剪去超過10吋的長髮，一改多年來的長髮形象。她曾透露：「今次好開心係因為工作要我剪短頭髮，大家一路以嚟對我嘅印象都係長髮襯我，自己其實一直好想剪短，但留得咁辛苦，就冇乜原因同藉口，我一直等緊呢個機遇。聽到呢個工作之後第一句就係『正呀！我等到呢個機會嘞！』」
陳嘉寶比堅尼照曬Fit爆身材
去年陳嘉寶剪短頭髮後，更在社交平台大曬沙灘比堅尼照，展示超Fit身型，完全唔似三個女嘅媽媽。她的新造型獲得圈中好友麥明詩、賴慰玲、岑麗香、何嘉莉、蔡穎恩等紛紛讚好，證明短髮同樣適合她。陳嘉寶笑言：「條頸有啲涼浸浸唔係好慣，而家洗頭、吹頭都慳返唔少時間，仲慳返好多洗頭水同護髮素添！」而她的女兒見到媽媽短髮後更打咗個突，話鍾意媽咪長頭髮，「因為公主係長頭髮」，童真反應令人會心微笑。
自爆19歲屋企破產負債 母患癌住ICU入行拍廣告救全家
上月，陳嘉寶在個人社交平台上分享了一篇關於自身成長歷程的帖文，提及在自己即將踏入十九歲之際，家中突遭變故陷入破產困境，母親亦因患上腫瘤入住ICU。與此同時，姐姐家中也發生意外，無人能騰出精力照顧她們這個小家。面對接踵而至的意外，她並未選擇逃避，而是主動扛起責任，盡心盡力照料家庭。那段時間，她每天清晨按時上學，放學後便立刻趕往醫院照料母親，陪伴在母親身側等母親康復。當時家中處處急需用錢，正當她不知該如何是好時，因緣際會下簽約公司成為了一名模特兒。那段時間，她平均每月會拍攝一至兩支廣告，再加上眾多報紙雜誌的拍攝工作，賺到的錢足以支撐起家庭的開支。其後，為了應付公開試，她主動停工半年；復工之後，她更順利拿下邦民的廣告代言，從此家中的債務得以慢慢解決。
12年前《女人俱樂部》M Club少女組集體回憶
講起陳嘉寶，就不得不提2014年由曾志偉監製的TVB劇集《女人俱樂部》。當年一班電視台新面孔飾演少女版女主角，陳嘉寶飾演少女李若彤、賴慰玲飾演少女張慧儀、王敏奕飾演少女李麗珍、陳瀅飾演少女陳慧珊、吳嘉熙飾演少女袁潔瑩，個個外貌清純，組成了令人難忘的M Club少女組。12年過去，這班昔日少女經歷了翻天覆地的變化，從清純女生蛻變成幸福人妻。
陳嘉寶賴慰玲王敏奕已升呢人妻媽媽
當年M Club少女組成員各有發展，其中陳嘉寶、賴慰玲、王敏奕已先後升呢成為人妻甚至媽媽。陳嘉寶婚後育有三女，依然保持少女般的狀態活躍幕前；賴慰玲亦已結婚組織家庭；王敏奕同樣嫁作人婦。昔日在劇中飾演少女版女神的她們，如今各自擁有幸福家庭，但友情依舊不變，不時在社交平台互動支持，令粉絲感嘆歲月流逝之餘，亦為她們的人生圓滿感到欣慰。
網民熱議陳嘉寶完勝岑麗香
《重案解密》播出後，不少網民在討論區和社交平台留言比較兩位星級人妻的狀態。有網民表示「陳嘉寶生咗三個女仲keep得咁好，真係防腐劑級數」，亦有人感嘆「岑麗香以前香香公主咁靚，而家個樣好攰」。更有網民翻出陳嘉寶12年前《女人俱樂部》的劇照對比，驚嘆「完全冇變過」，封她為TVB最強凍齡辣媽，討論度持續高企。