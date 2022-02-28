陳嘉寶一招令工人姐姐自願留家抗疫 呼籲善待外傭要將心比己

陳嘉寶（Anjaylia）今年1月誕下三女，身為三孩之母的陳嘉寶在照顧家庭方面，要感謝「神隊友」老公黃頌祈，同時多得家僱幫手﹗陳嘉寶同網民大玩你問我答時，有感而發長文講到與家中外傭的相處，指一直視為家中一分子，並呼籲僱主們要將心比己善待她們，更講出以一招成功令外傭自願留家抗疫﹗