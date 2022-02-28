陳嘉寶一招令工人姐姐自願留家抗疫 呼籲善待外傭要將心比己
陳嘉寶從小教導女兒：工人姐姐係家人
陳嘉寶在IG同網民玩你問我答，有一名網民指曾目睹陳嘉寶一家對工人姐姐好好，陳嘉寶指想趁機向大家呼籲要善待工人姐姐姐，她指「工人姐姐對我哋屋企嚟講，就係屋企一分子，所以從小都教小朋友，姐姐有兩個屋企，一個喺菲律賓，一個就係我哋屋企，唔係淨係幫我哋做嘢嘅﹗」
陳嘉寶心痛有外傭被無良對待：工人姐姐都係人
陳嘉寶分享日前與工人姐姐的對話中，從而得知有僱主不滿姐姐工作態度，會用剋扣食物、令工人姐姐食不飽當作懲罰，令陳嘉寶驚訝的是原來並不是個別例子，指更有不少僱主會「動手」﹗令陳嘉寶很憤恨，強調「工人姐姐都是人，佢哋離鄉別井來到一個陌生地方都只係為咗頭家，我哋做僱主，唔係人哋主人﹗將心比己，你返工做錯嘢係唔係老細可以對你郁手郁腳？係咪可以倒咗你半盒飯要你餓住嚟做嘢？假設你識得有人咁樣對佢哋姐姐，請勸阻」
陳嘉寶擔心外傭外出易受感染
陳嘉寶指疫情期間，僱主們都會擔心姐姐放假出去群聚會容易受感染，唔想她們放假外出，陳嘉寶指慶幸自己的工人姐姐很「癡家」，但好明白她們放假想去玩想抖吓氣想休息，因為大部分擔心留在家，僱主會繼續叫她們工作，根本沒法休息﹗陳嘉寶提出一個有效方法：「如果大家真係想姐姐留家，就算屋企無一聞房間畀佢，都可以提自己千祈唔好畀佢幫手（有時佢哋唔好意思唔幫），同時禁止小朋友搵姐姐玩」，陳嘉寶希望大家同工人姐姐都和諧共處﹗
陳嘉寶同網民玩QnA：
陳嘉寶誕三女後宣布封肚 爆老公享受被女圍
陳嘉寶（Anjay）月前再添一女兒，英文名叫Azaliah，原本預產期在去年十二月有機會做聖誕BB，但最後「逾期居留」至2022 年1 月初才出世，BB女重7.2磅，現時已有三名千金的陳嘉賓同時宣布封肚﹗陳嘉寶指誕下三女一刻相當感動：「 好感動呀，尤其係醫生將一出嚟嘅BB即刻擺喺我心口畀我抱咗好耐，之前兩個女都冇畀我抱咁耐。啱啱上一刻明明仲喺個肚入面，突然之間就出咗嚟擺喺心口上面，感覺好神奇。」
陳嘉寶為女改名跟足夫家傳統
陳嘉寶又指三女的英文名是她和老公黃頌祈經過深思熟慮改的，陳嘉寶指：「 英文名『Azaliah』係喺聖經入面搵嘅，其實呢個係一個傳統，因為先生五代都係基督徒，呢幾代都係會喺聖經裡面搵英文名，頭兩個女嘅名Hosanna同Eliana都係有意思嘅，Hosanna嘅意思係asking for God、Eliana嘅意思係God had answered，我想將呢個故事延續落去，Azaliah嘅意思係God has reserved，Azaliah同我個名讀音都好似，就當係送畀自己嘅禮物。而中文名就留返畀爺爺同嫲嫲改，中文名都係想向長輩致敬。」
陳嘉寶願望成真生夠三個 仔女不拘
陳嘉寶指成為三女之母感覺好完美，同時宣布封肚，現在會好好坐月，亦不忘為有份參與的ViuTV新劇《IT狗》宣傳，佢話：「 對於BB嘅期望，最緊要係佢哋都健健康康、開心平安，我同先生意向一致，生仔生女都冇所謂，我已經完成一個壯舉，我同先生最大嘅目標係希望有三個小朋友、年紀近啲嘅，可以一齊成長係好開心嘅事。」
陳嘉寶爆老公享受被女圍
陳嘉寶現育有三名千金，笑言老公最享受被女圍，陳嘉寶話：「又多一個女圍住，佢好唔得閒嘞，我冇乜事就去出先，佢搞掂晒！諗番起老公一知道係女嘅時候，就開咗支靚酒，仲請朋友食飯慶祝，依家生完三個，理想達到嘞！」
陳嘉寶神奇穿搭零孕味晒終極巨肚孕照
陳嘉寶（Anjaylia）三年抱三，2017年跟丈夫黃頌祈（Epaphras）婚後先後誕下大女Hosanna與二女Eliana，第三胎2022年1月誕生！陳嘉寶揚言誕下第三胎後封肚，故她決定趁產前拍攝一輯絕美的懷孕照來留下美好回憶﹗
陳嘉寶懷第三胎首拍孕照
兩女之母陳嘉寶陀第三胎才首次正式拍攝懷孕照，得天獨厚的陳嘉寶懷胎九個月，四肢仍然纖幼，當日以bra top 配襯多套時尚服飾，型格中帶有自由赤裸的感覺，baby bump猶如赤裸的生命在母親的體內孕育出來，做慣模特兒的陳嘉寶竟然不太習慣，大嗌感覺赤裸裸的！
陳嘉寶笑指被質疑搵代母
陳嘉寶對懷第三胎才拍孕照時預告封肚：「呢次應該係最後一次大肚啦，應該唔再有﹗另外大家成日問我個肚喺邊？過去兩胎成日問我點解唔影？今次就影嘞，做個紀念，同埋滿足大家嘅好奇心，其實我係有肚㗎！之前曾經有人懷疑過大女Hosanna唔係我生，話我係搵代母，今次就攞出嚟畀大家睇吓啦！呢個感覺好赤裸、太性感嘞！又覺得自己好似豬八戒有個大肚腩，哈哈哈﹗」
陳嘉寶自嘲似豬八戒
陳嘉寶找來了專業團隊合力製作，服裝指導、化妝、髮型跟攝影師，但拍攝時卻被囡囡「考起」了，大女Hosanna與二女Eliana相當活躍，不時跑來跑去，場面難以控制，Anjay無奈說：「同老公影結婚相，到依家都會好掛住嗰種感覺，但係做咗人父母，同小朋友一齊影相嘅感覺係好忙亂、忙亂同忙亂，目標只係想快啲影到有就得嘞，感覺係變咗任務。」不過當看到一家五口拍出來的效果，陳嘉寶就覺得辛苦也值得！
陳嘉寶希望延續影全家福傳統
提到拍攝全家福，原來陳嘉寶婆婆家族在上世紀二、三十年代是經營照相館的，當看到家中懷舊的全家福，陳嘉寶特別感觸，她說：「婆婆培養咗鍾意影相嘅興趣，亦鍾意影全家福，婆婆亦會將以前嘅故事同我媽咪分享，所以我哋屋企都鍾意影相，有一種情意結。」
預產期在聖誕期間，Anjay陀第三胎心情輕鬆，不過接近臨盆開始有點緊張，她同時又希望待節日後才「卸貨」，她笑說：「仲未準備走佬袋，不過BB用品已經齊備，所以都唔會擔心。因為BB預產期啱啱係聖誔節同元旦嘅節日，希望畀我過晒啲party先出嚟就可以安心地坐月，因為如果坐月嘅時候party，好多嘢都唔食得，所以等我enjoy埋先啦！」
陳嘉寶最想坐完月即開工
陳嘉寶話「卸貨」之後就可以畀返多啲時間大女及二女，瘋狂地抱返佢哋，對大家要公平，陳嘉寶強調坐月保養好身體後，便盡快繼續工作：「之後會好好學習分配時間，除咗可以喺屋企同工作上，再要喺屋企裡面分返開幾份，另外我發現，除咗下一代，我哋嘅上一輩都需要陪伴，要好好珍惜。」