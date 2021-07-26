陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮

陳嘉寶（Anjaylia）在社交網公布三年抱三的好消息，她於19年1月誕下大女Hosanna，去年再誕下二女Eliana，現在只得10個月大，陳嘉寶已懷上第三胎5個月。生B係開心事，不過陳嘉寶坐完月冇耐再陀B，網民就戥她辛苦，更指出女性生得咁密對子宮有害，矛頭直指陳嘉寶老公黃頌祈，斥他為自私追仔唔顧及老婆的身體仍未復原。

撰文：東方新地 圖片：陳嘉寶IG、黃頌祈IG