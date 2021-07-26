陳嘉寶三年抱三宣布再陀B 老公黃頌祈被網民鬧自私 為追仔唔顧老婆子宮
陳嘉寶（Anjaylia）在社交網公布三年抱三的好消息，她於19年1月誕下大女Hosanna，去年再誕下二女Eliana，現在只得10個月大，陳嘉寶已懷上第三胎5個月。生B係開心事，不過陳嘉寶坐完月冇耐再陀B，網民就戥她辛苦，更指出女性生得咁密對子宮有害，矛頭直指陳嘉寶老公黃頌祈，斥他為自私追仔唔顧及老婆的身體仍未復原。
撰文：東方新地 圖片：陳嘉寶IG、黃頌祈IG
陳嘉寶好生養
陳嘉寶 2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）拉埋天窗，19年1月誕下大女兒Hosanna，去年不動聲色誕下第二胎Eliana，非常有驚喜，如今二女得10個月大，Anjaylia已經懷上第三胎5個多月，一年生一個，絕對是三年抱三的成功案例，認真厲害。
陳嘉寶分享喜悅
Anjay再次在社交網興奮公布喜訊，並寫下長文表示驚喜：「沒想到，才剛剛三十有一，肚子休息沒有多久，便又被新生命扎根進駐了…一步一步在大家的愛護和見證下今天已經成為三個小生命的媽媽了…感恩。知福。今後還請繼續多多指教。」
陳嘉寶讚老公係滿分爸爸
Anjay表示與丈夫有計劃生第三胎，不過冇諗過份禮物咁快再來，今次懷孕較之前攰，幸得丈夫在身邊支持、照顧，她又大讚老公是個滿分丈夫同爸爸，至於生完第三胎後會封肚嗎？她坦言：「3個小朋友家庭已經好大，要對佢哋公平，好好照料同教育佢哋，對我哋都要公平，我同先生都有自己嘅夢想同事業，要一路行落去，未必有心力再應付小生命，個肚點都要封住先喇。」
網民批一定為追仔
Anjay力撐老公黃頌祈是個廿四孝好老公好爸爸的同時，不少網民卻指陳嘉寶生得咁密無非都是要為來自長洲的夫家追仔，更直斥如果個老公愛護個老婆，就唔會令她坐完月咁快就再有BB，因為女方的身體仍未完全復原，對子宮會造成傷害。今次同上一胎好唔同，Anjay冇收收埋埋，咁早就開心share，大有可能追仔成功可以封肚收工！