古仔旗下再添新女！Anjay陳嘉寶復出簽約新公司 直言恨拍戲：拍情慾戲都無問題
文：東方新地｜圖：陳嘉寶IG圖片
Anjay 陳嘉寶 做Ansonbean小師妹
現年31歲的陳嘉寶（Anjaylia）自2017年與初戀男友黃頌祈結婚，並在2019年及去年先後誕下兩名女兒，期間Anjay一直專心在家中相夫教子，直到日前她宣布簽約古天樂及Angelababy（楊穎）旗下新公司Cool Style，她表示：「復活節，是感謝神賜予我們新生命的日子。感謝神賜的生命，也感謝衪在今年賜下我事業上的一個新開始。新的一頁，請大家多多指教。」
Cool Style是在今年初由寰亞傳媒集團、古天樂旗下的天下一集團及Angelababy（楊穎）旗下的Style International Management所組成的新公司。早前這間新成立的公司已率先簽入贏得ViuTV《全民造星3》季軍的20歲新人Ansonbean（陳毅燊），Anjay直言重新出發的自己是個「老新人」，不介意成為Ansonbean的「小師妹」。
睇完《全民造星3》決定復出
這次是Anjay自去年9月誕下細女後首度宣布工作的新動向，Anjay透露自己今次決定復出全因睇完《全民造星3》受到啟發，原來她曾經跟過彭秀慧老師學演戲，而彭老師亦好支持她重返幕前，她透露近日已見過多個導演，有機會接拍電影。
自17歲出道的Anjay曾經因做第三代「邦民女」而走紅，她在就讀樹仁大學新傳系時已是個略有名氣的模特兒，之後在無綫劇《女人俱樂部》飾演李若彤的少女版更大獲好評，成功入屋。
愛搵老公扮演不同角色
Anjay透露自己曾專程到紐約修讀一個演戲課程，又直言戲癮大，在家會搵老公扮演不同角色，包括扮郵差及鄰居等，她笑指自己老公好Open，即使她要拍情慾戲都無問題。
Anjay自言一直努力保養自己的樣貌和操Fit自己的身形，而自己比年輕人更有優勢的地方，是她有更成熟的人生經歷，可以由十幾歲演到做媽咪，甚至有信心可以演繹到老人家的角色。
望做小朋友榜樣
Anjay認為無論係男仔定女仔都一定要有自己夢想，而且做得好先會有幸福，因此她希望將來自己可以同時兼顧到事業同家庭，成為兩個小朋友的榜樣。