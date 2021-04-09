古仔旗下再添新女！Anjay陳嘉寶復出簽約新公司 直言恨拍戲：拍情慾戲都無問題

繼Ansonbean（陳毅燊）後，陳嘉寶（Anjaylia）成為古天樂及Angelababy（楊穎）旗下新公司Cool Style第二位簽約的藝人，已產下兩名女兒、準備首度復出幕前的Anjay，揚言未來希望接拍多些電影，更指自己老公好Open，即使要拍情慾戲都無問題！

文：東方新地｜圖：陳嘉寶IG圖片