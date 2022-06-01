26歲的陳嘉慧之前因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，在去年年尾播出的《愛上我的衰神》一嘗女一滋味，現實生活中的陳嘉慧除了有氣質、仲好有內涵。日前有讀者向傳媒爆料，指在街頭目擊她與BOP天堂鳥成員Lincoln(許俊豪)行孖咇，同時被網民爆二人在社交網上載的郊遊照背景幾乎一樣，不過當時人就未肯認愛，又一對圈中情侶玩地下情﹗？