陳嘉慧

陳嘉慧疑暗交[email protected]天堂鳥 郊遊踩單車洩密 男方承認好啱傾曾約會

最新娛聞
東方新地

26歲的陳嘉慧之前因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，在去年年尾播出的《愛上我的衰神》一嘗女一滋味，現實生活中的陳嘉慧除了有氣質、仲好有內涵。日前有讀者向傳媒爆料，指在街頭目擊她與BOP天堂鳥成員Lincoln(許俊豪)行孖咇，同時被網民爆二人在社交網上載的郊遊照背景幾乎一樣，不過當時人就未肯認愛，又一對圈中情侶玩地下情﹗？

陳嘉慧 26歲的陳嘉慧被指因這張照片洩露新戀情。
26歲的陳嘉慧被指因這張照片洩露新戀情。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 Lincoln@天堂鳥與陳嘉慧唔止在同一地方打卡，手上飲品都一樣。
[email protected]天堂鳥與陳嘉慧唔止在同一地方打卡，手上飲品都一樣。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧去年與圈外男友分手

陳嘉慧雖然是受力捧的無綫花旦，不過她為人低調，入行初期她曾透露有個圈外男友，據知去年在拍《愛上我的衰神》時已分手，並與31歲的Lincoln(許俊豪)火速撻著。今次陳嘉慧除了被讀者目擊與Lincoln不避嫌拍拖外，更疑似在社交網上傳情，有眼利網民發現二人在社交網發佈同樣背景的照片，陳嘉慧坐在家庭單車上擺po影相，其手中的飲品與Lincoln發佈的照片中飲品亦一樣。

陳嘉慧 陳嘉慧與Lincoln因為去年拍《愛上我的衰神》而撻著。
陳嘉慧傳與Lincoln去年拍《愛上我的衰神》而撻著。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 陳嘉慧和Lincoln首次合作就撻著﹗
陳嘉慧和Lincoln首次合作就撻著﹗（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧不敵Lincoln狂攻

有指Lincoln去年能夠乘虛而入，全因他識得投其所好，陳嘉慧喜歡唱歌，Lincoln就與她拍片翻唱劇集主題曲及插曲，冧到陳嘉慧公開讚跟Lincoln合唱比胡鴻鈞更有新鮮感，二人閒時又會在網上發佈歌曲寄愛意，隔空傳情，非常合拍。陳嘉慧與Lincoln在工作上亦朝夕相對，繼《愛上我的衰神》後，再合作拍《法證先鋒V》後及現正開拍的《你好，我的大夫》，攞正牌寓工作於拍拖。

陳嘉慧 Lincoln識得投其所好，令陳嘉慧好冧，早前二人合作拍攝《太多不知道》和《我要和你在一起》兩首歌的crossover MV，笑言這齣MV是由他們兩人一齊諗一齊度，並且自己搵片、錄歌和剪輯，用最短的時間去完成這個MV，獲網友大讚兩人都唱得非常好。
Lincoln識得投其所好，令陳嘉慧好冧，早前二人合作拍攝《太多不知道》和《我要和你在一起》兩首歌的crossover MV，笑言這齣MV是由他們兩人一齊諗一齊度，並且自己搵片、錄歌和剪輯，用最短的時間去完成這個MV，獲網友大讚兩人都唱得非常好。（圖片來源：[email protected]
Lincoln指他和陳嘉慧今次親力親為製作MV，都真係盡晒力，相信會有力欣賞。
Lincoln指他和陳嘉慧親力親為製作MV，真係盡晒力，相信會有人欣賞。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 陳嘉慧與Lincoln經常合唱情歌放上社交網。
陳嘉慧與Lincoln經常合唱情歌放上社交網。（圖片來源：[email protected]

夾晒口供保護戀情

日前陳嘉慧在工作中度過26歲生日，據知當日Lincoln要教健身所以未能陪伴，但有同劇的蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣及孔德賢等為她慶生，對於這段戀情，陳嘉慧指因連續合作三套劇而與Lincoln有較多互動，表示拍片與合唱放上網都是為了宣傳。Lincoln則承認有和陳嘉慧是好啱傾的朋友，有一齊去街，不過唔係拍拖，是約埋導演的三人行傾工作。

陳嘉慧 陳嘉慧與Linclon最近一齊為新劇《你好，我的大夫》開工，不過日前陳嘉慧26歲生日，Lincoln因為要教健身而未能為緋聞女友慶生。
陳嘉慧與Linclon最近一齊為新劇《你好，我的大夫》開工，不過日前陳嘉慧26歲生日，Lincoln因為要教健身而未能為緋聞女友慶生。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 前男子組合天堂鳥成員之一的Lincoln，去年3月簽約邵氏及無綫，立即有劇拍，他在《愛上我的衰神》中首次演奸角，就獲網民大讚他「眼神好恐怖」、「令人心寒」等等。
前男子組合BOP天堂鳥成員之一的Lincoln，去年3月簽約邵氏及無綫，立即有劇拍，他在《愛上我的衰神》中首次演奸角，就獲網民大讚他「眼神好恐怖」、「令人心寒」等等。（圖片來源：[email protected]

新晉力捧小花陳嘉慧

拍劇以外，陳嘉慧前年開始做兒童節目《Think Big天地》嘅主持，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。據知無綫近年致力發掘花旦接班人，而陳嘉慧亦被安排喺多套劇集中現身，佢喺劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與一眾美少女郭思及林映蔚等人做唐詩詠學生；喺《降魔的2》其中一幕，陳嘉慧又豁出去瞓垃圾堆，表現專業，新人之中佢都算多機會。

陳嘉慧係無綫新一代bikini女神
陳嘉慧係無綫新一代bikini女神。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 拍完劇係要放鬆下自己☺️與陽光玩遊戲。
拍完劇係要放鬆下自己與陽光玩遊戲。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧
（圖片來源：[email protected]
24歲花樣年華，陳嘉慧皮膚白滑，身材原來亦甚有睇頭。
廿來歲花樣年華，陳嘉慧皮膚白滑，身材原來亦甚有睇頭。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧12歲移居、升讀大學畢業

原來陳嘉慧的母親早年喺日本工作，在她12歲時已帶她移居日本讀書，陳嘉慧大學畢業於日本櫻美林大學，故此能講流利日語，不過佢並冇留日發展，選擇隻身回港發展，喺日本長年生活亦為佢嘅事業帶來優勢，不時獲安排一啲要去日本拍攝嘅旅遊節目及需要用日文溝通嘅主持工作，連導演用日文講對白時都會問佢意見。

外表清純演技有待磨練，陳嘉慧有的是時間。
外表清純演技有待磨練，陳嘉慧有的是時間。（圖片來源：[email protected]kw）
眼大大擁美人胚子的陳嘉慧，可能長年在日本生活，所以日本味十足。
眼大大擁美人胚子的陳嘉慧，可能長年在日本生活，所以日本味十足。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧入行後除被指激似台灣女藝人賈靜雯外，更有網民覺得她似劉心悠及唐詩詠。
陳嘉慧入行後除被指激似台灣女藝人賈靜雯外，更有網民覺得她似劉心悠及唐詩詠。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧表示做藝人除得到家人的支持，男友亦不時鼓勵她，她承認有個感情好穏定的圈外男友，不過想低調處理感情事，主力專注在事業方面。
陳嘉慧表示做藝人除得到家人的支持，男友亦不時鼓勵她，她承認有個感情好穏定的圈外男友，不過想低調處理感情事，主力專注在事業方面。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧唔止有學識有樣，原來身材都好惹火，喺佢社交網搵到出外旅行嘅泳照，身穿比堅尼上圍呼之欲出，白滑皮膚亦有搶眼，不過佢竟然覺得自己個樣同身材都唔夠好，所以冇膽去參選港姐，仲話深信演戲生涯會跟選港姐道路一樣精彩。做人有理想有信念果然有用，正上位的陳嘉慧在《愛上我的衰神》就擔正女一了﹗

其實陳嘉慧早前在無綫劇《解決師》飾演唐詩詠的學生之一，是啦啦隊美女成員其中之一位，憑着青春活力上位，被網民大讚她外表清純出眾。
其實陳嘉慧早前在無綫劇《解決師》飾演唐詩詠的學生之一，是啦啦隊美女成員其中之一位，憑着青春活力上位，被網民大讚她外表清純出眾。（圖片來源：無綫影片截圖）
《降魔的2》都有陳嘉慧嘅演出，呢一幕唔知觀眾又有冇印象呢？
《降魔的2》都有陳嘉慧嘅演出，呢一幕唔知觀眾又有冇印象呢？（圖片來源：無綫影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、《愛上我的衰神》劇照、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 