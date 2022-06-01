26歲的陳嘉慧之前因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，在去年年尾播出的《愛上我的衰神》一嘗女一滋味，現實生活中的陳嘉慧除了有氣質、仲好有內涵。日前有讀者向傳媒爆料，指在街頭目擊她與BOP天堂鳥成員Lincoln(許俊豪)行孖咇，同時被網民爆二人在社交網上載的郊遊照背景幾乎一樣，不過當時人就未肯認愛，又一對圈中情侶玩地下情﹗？
陳嘉慧去年與圈外男友分手
陳嘉慧雖然是受力捧的無綫花旦，不過她為人低調，入行初期她曾透露有個圈外男友，據知去年在拍《愛上我的衰神》時已分手，並與31歲的Lincoln(許俊豪)火速撻著。今次陳嘉慧除了被讀者目擊與Lincoln不避嫌拍拖外，更疑似在社交網上傳情，有眼利網民發現二人在社交網發佈同樣背景的照片，陳嘉慧坐在家庭單車上擺po影相，其手中的飲品與Lincoln發佈的照片中飲品亦一樣。
陳嘉慧不敵Lincoln狂攻
有指Lincoln去年能夠乘虛而入，全因他識得投其所好，陳嘉慧喜歡唱歌，Lincoln就與她拍片翻唱劇集主題曲及插曲，冧到陳嘉慧公開讚跟Lincoln合唱比胡鴻鈞更有新鮮感，二人閒時又會在網上發佈歌曲寄愛意，隔空傳情，非常合拍。陳嘉慧與Lincoln在工作上亦朝夕相對，繼《愛上我的衰神》後，再合作拍《法證先鋒V》後及現正開拍的《你好，我的大夫》，攞正牌寓工作於拍拖。
夾晒口供保護戀情
日前陳嘉慧在工作中度過26歲生日，據知當日Lincoln要教健身所以未能陪伴，但有同劇的蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣及孔德賢等為她慶生，對於這段戀情，陳嘉慧指因連續合作三套劇而與Lincoln有較多互動，表示拍片與合唱放上網都是為了宣傳。Lincoln則承認有和陳嘉慧是好啱傾的朋友，有一齊去街，不過唔係拍拖，是約埋導演的三人行傾工作。
新晉力捧小花陳嘉慧
拍劇以外，陳嘉慧前年開始做兒童節目《Think Big天地》嘅主持，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。據知無綫近年致力發掘花旦接班人，而陳嘉慧亦被安排喺多套劇集中現身，佢喺劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與一眾美少女郭思及林映蔚等人做唐詩詠學生；喺《降魔的2》其中一幕，陳嘉慧又豁出去瞓垃圾堆，表現專業，新人之中佢都算多機會。
陳嘉慧12歲移居、升讀大學畢業
原來陳嘉慧的母親早年喺日本工作，在她12歲時已帶她移居日本讀書，陳嘉慧大學畢業於日本櫻美林大學，故此能講流利日語，不過佢並冇留日發展，選擇隻身回港發展，喺日本長年生活亦為佢嘅事業帶來優勢，不時獲安排一啲要去日本拍攝嘅旅遊節目及需要用日文溝通嘅主持工作，連導演用日文講對白時都會問佢意見。
陳嘉慧唔止有學識有樣，原來身材都好惹火，喺佢社交網搵到出外旅行嘅泳照，身穿比堅尼上圍呼之欲出，白滑皮膚亦有搶眼，不過佢竟然覺得自己個樣同身材都唔夠好，所以冇膽去參選港姐，仲話深信演戲生涯會跟選港姐道路一樣精彩。做人有理想有信念果然有用，正上位的陳嘉慧在《愛上我的衰神》就擔正女一了﹗