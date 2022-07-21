陳嘉慧 游嘉欣 齊帶緋聞男友出海零避忌 吳偉豪單拖變電燈膽

陳嘉慧（Erica）、游嘉欣都係備受TVB力捧的上位小花，兩人因拍攝TVB劇集《回歸》而成為好友，日前她們趁著夏日炎炎，與吳偉豪、林正峰及許俊豪（Lincoln）一齊出海大玩水上活動，但五人中陳嘉慧和Lincoln、游嘉欣和林正峰都曾經傳出過緋聞，因此夾在中間的吳偉豪被網友取笑係電燈膽！