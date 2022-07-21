陳嘉慧 游嘉欣 齊帶緋聞男友出海零避忌 吳偉豪單拖變電燈膽
陳嘉慧 游嘉欣 齊著比堅尼出海
現年26歲的陳嘉慧與31歲BOP天堂鳥成員Lincoln早前被爆在去年拍攝《愛上我的衰神》時已撻著，而22歲的游嘉欣與27歲林正峰就由去年開始多次傳出緋聞，雖然兩pair緋聞情侶都例牌否認戀情，但今次四人不避嫌一齊出海，似足Double Date，剩下的吳偉豪就被網友取笑好似夾在中間的電燈膽。
兩pair緋聞情侶孖住坐
出海當日陳嘉慧與游嘉欣都穿著比堅尼上陣，網民都大讚兩人「健康又性感」、「禾稈冚珍珠」、「流晒鼻血」等，有網民更留意到在數張大合照中，陳嘉慧和Lincoln、游嘉欣和林正峰都時常會孖住坐，似足糖黐豆，好有情侶Feel！
陳嘉慧同陽光玩遊戲
除了拉隊玩Wakesurf外，另一日陳嘉慧又著上一襲鮮黃色比堅尼，在IG上連發3個po大派「福利」，並寫上：「大夫溫馨提示：吸收太陽可以增強免疫力㗎！我哋一齊曬太陽啦～」令網友紛紛變成心心眼狂派Like。
陳嘉慧疑暗交[email protected]天堂鳥 郊遊踩單車洩密
陳嘉慧雖然是受力捧的無綫花旦，不過她為人低調，入行初期她曾透露有個圈外男友，但有指去年在拍《愛上我的衰神》時已分手，並與31歲的Lincoln(許俊豪)火速撻著。早前有讀者目擊陳嘉慧與Lincoln不避嫌拍拖外，更疑似在社交網上傳情，有眼利網民發現二人在社交網發佈同樣背景的照片，陳嘉慧坐在家庭單車上擺po影相，其手中的飲品與Lincoln發佈的照片中飲品亦一樣。
陳嘉慧不敵Lincoln狂攻
有指Lincoln去年能夠乘虛而入，全因他識得投其所好，陳嘉慧喜歡唱歌，Lincoln就與她拍片翻唱劇集主題曲及插曲，冧到陳嘉慧公開讚跟Lincoln合唱比胡鴻鈞更有新鮮感，二人閒時又會在網上發佈歌曲寄愛意，隔空傳情，非常合拍。陳嘉慧與Lincoln在工作上亦朝夕相對，繼《愛上我的衰神》後，再合作拍《法證先鋒V》後及現正開拍的《你好，我的大夫》，攞正牌寓工作於拍拖。
夾晒口供保護戀情
早前陳嘉慧在工作中度過26歲生日，據知當日Lincoln要教健身所以未能陪伴，但有同劇的蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣及孔德賢等為她慶生，對於這段戀情，兩位當事人未肯認愛，陳嘉慧指因連續合作三套劇而與Lincoln有較多互動，表示拍片與合唱放上網都是為了宣傳。Lincoln則承認有和陳嘉慧是好啱傾的朋友，有一齊去街，不過唔係拍拖，是約埋導演的三人行傾工作。
游嘉欣與林正峰同遊大澳緋聞升溫林正峰忽爆同拍拖三年女友分手
無綫上位小花游嘉欣曾自爆係A0未拍過拖，但她與同為《後生仔》主持出身的林正峰，曾三度合作默契十足，去年10月林正峰駕駛戰車接載游嘉欣更惹出緋聞，但當時兩人都否認戀情，林正峰更向拍拖三年正印女友Yuki派定心丸，強調兩人只是好朋友。但游嘉欣和林正峰早前先後確診新冠肺炎，「出關」後密密見，關係明顯升溫。
游嘉欣、林正峰相約「旅行」
游嘉欣早前連出兩個po分享到大澳一日遊，並寫道「好似去咗個小旅行咁﹗ ＃目標去晒全香港」，而林正峰亦在同一日出po，地址雖然標記「陌生的世界陌生的人」，但其背後的排屋，一看便知道身在大澳﹗林正峰留言：「終於可以唞吓氣，感覺好似已經去咗個旅行咁，好滿足！」連留言都好有默契！
游嘉欣、林正峰「出關」相約踩單車
游嘉欣、林正峰同遊大澳前，二人曾分別在IG即時動態分享一張背面相，大家前面都有架單車，並且有著相同的背景，有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，隔離後急住見，並相約踩單車！
林正峰刪走女友Yuki蜜照 自爆回復單身
緋聞被再炒起，林正峰被發現社交網剷走了和女友Yuki的合照，並且互相除消追蹤對方，其後突然自爆回復單身，接受傳媒訪問時，他透露因價值觀及性格不同而分手，望外界不要誤會因游嘉欣緋聞介入。但根據時間軸，去年10月林正峰被爆做游嘉欣柴可夫司機而惹緋聞，同月林正峰還與Yuki慶祝拍拖三周年，兼向女友派定心丸對她一心一意！向來愛在社交網晒愛的林正峰，自此之後未有再貼與女友合照，反而佔大部分是同游嘉欣工作及鏡頭後的合照！
林正峰轉口風想同圈中人拍拖
雖然游嘉欣落閘指與林正峰沒有發展可能，不過林正峰卻說漏嘴，在訪問時指以前覺得娛樂圈複雜，不會同圈內人拍拖，但現在改變心態，記者問二人會否互相任對方紅娘作介紹，林正峰突然衝口而出：「最好嘅可能就喺身邊呢！」眼神不停偷偷望向游嘉欣﹗游嘉欣即大叫：「嘩！你咁講？」並指不需要林正峰介紹男朋友！
即睇陳嘉慧及游嘉欣靚相：
讀者留言