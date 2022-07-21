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陳嘉慧 游嘉欣 齊帶緋聞男友出海零避忌 吳偉豪單拖變電燈膽

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陳嘉慧（Erica）、游嘉欣都係備受TVB力捧的上位小花，兩人因拍攝TVB劇集《回歸》而成為好友，日前她們趁著夏日炎炎，與吳偉豪、林正峰及許俊豪（Lincoln）一齊出海大玩水上活動，但五人中陳嘉慧和Lincoln、游嘉欣和林正峰都曾經傳出過緋聞，因此夾在中間的吳偉豪被網友取笑係電燈膽！

陳嘉慧 游嘉欣 齊著比堅尼出海

現年26歲的陳嘉慧與31歲BOP天堂鳥成員Lincoln早前被爆在去年拍攝《愛上我的衰神》時已撻著，而22歲的游嘉欣與27歲林正峰就由去年開始多次傳出緋聞，雖然兩pair緋聞情侶都例牌否認戀情，但今次四人不避嫌一齊出海，似足Double Date，剩下的吳偉豪就被網友取笑好似夾在中間的電燈膽。

陳嘉慧 5人一齊去玩Wakesurf，吳偉豪負責揸機影相，兩pair緋聞情侶就坐埋一排。
5人一齊去玩Wakesurf，吳偉豪負責揸機影相，兩pair緋聞情侶就坐埋一排。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 陳嘉慧和游嘉欣平時打扮都好密實，今次難得穿著比堅尼，大玩健康性感。
陳嘉慧和游嘉欣平時打扮都好密實，今次難得穿著比堅尼，大玩健康性感。（圖片來源：[email protected]

兩pair緋聞情侶孖住坐

出海當日陳嘉慧與游嘉欣都穿著比堅尼上陣，網民都大讚兩人「健康又性感」、「禾稈冚珍珠」、「流晒鼻血」等，有網民更留意到在數張大合照中，陳嘉慧和Lincoln、游嘉欣和林正峰都時常會孖住坐，似足糖黐豆，好有情侶Feel！

陳嘉慧 影片中見到陳嘉慧和Lincoln、游嘉欣和林正峰都分別孖住坐。
影片中見到陳嘉慧和Lincoln、游嘉欣和林正峰都分別孖住坐，後面係教練同吳偉豪。（圖片來源：[email protected]_lamcf）
陳嘉慧 表面上係影吳偉豪玩滑水，實際上就似係Lincoln和陳嘉慧在鏡頭前放閃。
表面上係影吳偉豪玩滑水，實際上就似係Lincoln和陳嘉慧在鏡頭前放閃。（圖片來源：[email protected]_lamcf）
陳嘉慧 一班人睇嚟玩得好開心。
一班人睇嚟玩得好開心。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧同陽光玩遊戲

除了拉隊玩Wakesurf外，另一日陳嘉慧又著上一襲鮮黃色比堅尼，在IG上連發3個po大派「福利」，並寫上：「大夫溫馨提示：吸收太陽可以增強免疫力㗎！我哋一齊曬太陽啦～」令網友紛紛變成心心眼狂派Like。

陳嘉慧 陳嘉慧話已經準備好迎接夏日。
陳嘉慧話已經準備好迎接夏日。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 網民都大讚陳嘉慧禾稈冚珍珠！
網民都大讚陳嘉慧禾稈冚珍珠！（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧
（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧疑暗交[email protected]天堂鳥 郊遊踩單車洩密

陳嘉慧雖然是受力捧的無綫花旦，不過她為人低調，入行初期她曾透露有個圈外男友，但有指去年在拍《愛上我的衰神》時已分手，並與31歲的Lincoln(許俊豪)火速撻著。早前有讀者目擊陳嘉慧與Lincoln不避嫌拍拖外，更疑似在社交網上傳情，有眼利網民發現二人在社交網發佈同樣背景的照片，陳嘉慧坐在家庭單車上擺po影相，其手中的飲品與Lincoln發佈的照片中飲品亦一樣。

陳嘉慧 26歲的陳嘉慧被指因這張照片洩露新戀情。
26歲的陳嘉慧被指因這張照片洩露新戀情。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 Lincoln@天堂鳥與陳嘉慧唔止在同一地方打卡，手上飲品都一樣。
[email protected]天堂鳥與陳嘉慧唔止在同一地方打卡，手上飲品都一樣。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧不敵Lincoln狂攻

有指Lincoln去年能夠乘虛而入，全因他識得投其所好，陳嘉慧喜歡唱歌，Lincoln就與她拍片翻唱劇集主題曲及插曲，冧到陳嘉慧公開讚跟Lincoln合唱比胡鴻鈞更有新鮮感，二人閒時又會在網上發佈歌曲寄愛意，隔空傳情，非常合拍。陳嘉慧與Lincoln在工作上亦朝夕相對，繼《愛上我的衰神》後，再合作拍《法證先鋒V》後及現正開拍的《你好，我的大夫》，攞正牌寓工作於拍拖。

陳嘉慧 陳嘉慧與Lincoln因為去年拍《愛上我的衰神》而撻著。
陳嘉慧傳與Lincoln去年首次合作拍《愛上我的衰神》就撻著。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 Lincoln識得投其所好，令陳嘉慧好冧，早前二人合作拍攝《太多不知道》和《我要和你在一起》兩首歌的crossover MV，笑言這齣MV是由他們兩人一齊諗一齊度，並且自己搵片、錄歌和剪輯，用最短的時間去完成這個MV，獲網友大讚兩人都唱得非常好。
有指Lincoln識得投其所好，令陳嘉慧好冧，早前二人合作拍攝《太多不知道》和《我要和你在一起》兩首歌的crossover MV，笑言這齣MV是由他們兩人一齊諗一齊度，並且自己搵片、錄歌和剪輯，用最短的時間去完成這個MV，獲網友大讚兩人都唱得非常好。（圖片來源：[email protected]

夾晒口供保護戀情

早前陳嘉慧在工作中度過26歲生日，據知當日Lincoln要教健身所以未能陪伴，但有同劇的蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣及孔德賢等為她慶生，對於這段戀情，兩位當事人未肯認愛，陳嘉慧指因連續合作三套劇而與Lincoln有較多互動，表示拍片與合唱放上網都是為了宣傳。Lincoln則承認有和陳嘉慧是好啱傾的朋友，有一齊去街，不過唔係拍拖，是約埋導演的三人行傾工作。

陳嘉慧 陳嘉慧與Linclon最近一齊為新劇《你好，我的大夫》開工，不過日前陳嘉慧26歲生日，Lincoln因為要教健身而未能為緋聞女友慶生。
陳嘉慧與Linclon最近一齊為新劇《你好，我的大夫》開工，不過早前陳嘉慧26歲生日，Lincoln因為要教健身而未能為緋聞女友慶生。（圖片來源：[email protected]

游嘉欣與林正峰同遊大澳緋聞升溫林正峰忽爆同拍拖三年女友分手

無綫上位小花游嘉欣曾自爆係A0未拍過拖，但她與同為《後生仔》主持出身的林正峰，曾三度合作默契十足，去年10月林正峰駕駛戰車接載游嘉欣更惹出緋聞，但當時兩人都否認戀情，林正峰更向拍拖三年正印女友Yuki派定心丸，強調兩人只是好朋友。但游嘉欣和林正峰早前先後確診新冠肺炎，「出關」後密密見，關係明顯升溫。

陳嘉慧 游嘉欣 游嘉欣與林正峰在早前播出的《青春不要臉》又做一對，合作無間，被塑造成熒幕情侶﹗
游嘉欣和林正峰在《香港愛情故事》開始合作，再在《青年心城之撐起青春》及《青春不要臉》演情侶，合作無間，被塑造成熒幕情侶。（圖片來源：[email protected]_lamcf）

游嘉欣、林正峰相約「旅行」

游嘉欣早前連出兩個po分享到大澳一日遊，並寫道「好似去咗個小旅行咁﹗ ＃目標去晒全香港」，而林正峰亦在同一日出po，地址雖然標記「陌生的世界陌生的人」，但其背後的排屋，一看便知道身在大澳﹗林正峰留言：「終於可以唞吓氣，感覺好似已經去咗個旅行咁，好滿足！」連留言都好有默契！

陳嘉慧 游嘉欣 游嘉欣分享了大澳一日遊，為了影靚相更脫下口罩﹗
游嘉欣分享到大澳一日遊，為了影靚相更脫下口罩！（圖片來源：IG＠kayan_yau）
陳嘉慧 游嘉欣 林正峰今次未有貼出同游嘉欣同一背景的相，但一眼便看出是在大澳﹗
林正峰今次未有貼出同游嘉欣同一背景的相，但一眼便看出身在大澳﹗（圖片來源：[email protected]_lamcf）

游嘉欣、林正峰「出關」相約踩單車

游嘉欣、林正峰同遊大澳前，二人曾分別在IG即時動態分享一張背面相，大家前面都有架單車，並且有著相同的背景，有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，隔離後急住見，並相約踩單車！

陳嘉慧 游嘉欣 一張背面相洩密﹗
一張背面相洩密﹗（圖片來源：[email protected]_lamcf）

林正峰刪走女友Yuki蜜照 自爆回復單身

緋聞被再炒起，林正峰被發現社交網剷走了和女友Yuki的合照，並且互相除消追蹤對方，其後突然自爆回復單身，接受傳媒訪問時，他透露因價值觀及性格不同而分手，望外界不要誤會因游嘉欣緋聞介入。但根據時間軸，去年10月林正峰被爆做游嘉欣柴可夫司機而惹緋聞，同月林正峰還與Yuki慶祝拍拖三周年，兼向女友派定心丸對她一心一意！向來愛在社交網晒愛的林正峰，自此之後未有再貼與女友合照，反而佔大部分是同游嘉欣工作及鏡頭後的合照！

陳嘉慧 游嘉欣 林正峰和游嘉欣傳緋聞後，揚言不會避嫌，會繼續接載對方﹗
林正峰和游嘉欣傳緋聞後，揚言不會避嫌，會繼續接載對方﹗（圖片來源：[email protected]_lamcf）

林正峰轉口風想同圈中人拍拖

雖然游嘉欣落閘指與林正峰沒有發展可能，不過林正峰卻說漏嘴，在訪問時指以前覺得娛樂圈複雜，不會同圈內人拍拖，但現在改變心態，記者問二人會否互相任對方紅娘作介紹，林正峰突然衝口而出：「最好嘅可能就喺身邊呢！」眼神不停偷偷望向游嘉欣﹗游嘉欣即大叫：「嘩！你咁講？」並指不需要林正峰介紹男朋友！

陳嘉慧 青年心城 游嘉欣 林正峰 床戲
游嘉欣和林正峰曾在《香港愛情故事》中合作，劇中林正峰力追游嘉欣，但都只能做隻兵，在之後合作的劇集《青年心城》，兩人終於演一對情侶，更有大量親熱戲！（圖片來源：《青年心城》發相）

即睇陳嘉慧及游嘉欣靚相：

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_lamcf、[email protected][email protected]

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