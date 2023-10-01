27歲陳嘉慧結婚正式做人妻 老爺要求生6個：如果我未停經嘅話

現年27歲的TVB小花陳嘉慧早前一度盛傳今天在深圳（1日）結婚，起初是否認，其後又改口在社交網站宣布婚事，強調結婚是有計劃，並不是突然閃婚。今天（1日）陳嘉慧與拍拖半年的圈外男友Calvin正式拉埋天窗，TVB娛樂新聞台也有派人員到深圳採訪…