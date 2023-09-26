傳27歲TVB小花陳嘉慧正式封盤 周日深圳低調嫁圈外男友做國慶新娘

現年27歲的TVB小花陳嘉慧（Erica）早前在社交平台上傳了一張騷戒指的照片，令網民紛紛猜測是否暗示男友求婚成功！雖然陳嘉慧出席活動時並未回應婚事，但是今日（26日），有消息指陳嘉慧將會於星期日（10月1日）出嫁，正式「封盤」成為人妻，並將於內地低調舉行婚禮！