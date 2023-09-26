傳27歲TVB小花陳嘉慧正式封盤 周日深圳低調嫁圈外男友做國慶新娘
傳為準備婚事缺席宣傳活動
陳嘉慧早前傳出被公司雪藏一事，導致今年的曝光率大減。而早前劇集《你好，我的大夫》在商場舉行宣傳活動時，陳嘉慧亦未有出席缺席，更被盛傳是因為準備婚事而缺席活動！
婚宴每圍索價4萬人仔
有傳陳嘉慧將與男友於深圳東方文華酒店舉行婚禮，該酒店亦是被《福布斯旅游指南》評為5星級的酒店。婚宴的場地十分奢華，每圍索價4萬人民幣，而且婚宴的餐飲均由米芝蓮大廚主理，保證有質素！
27歲陳嘉慧曬婚戒被爆新戀情 新男友被揭與巨胸港姐Venus曾有段情
現年27歲的陳嘉慧（Erica）早前憑《愛上我的衰神》成功上位，憑清純乖乖女外貌被外界封作「嫩版唐詩詠」，近日她在《你好我的大夫》中亦有亮眼表現，本應前途無限，不過這位正在上位的無綫小花，日前卻驚爆突然被雪藏，之後再被踢爆與新男友疑似秘婚，2人曬婚戒的甜蜜合照曝光！
27歲陳嘉慧大曬「婚戒」被爆新戀情
陳嘉慧曾經與天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）傳過緋聞，然而近日有報道指原來她早已「飛起」Lincoln並另結新歡，早前她IG個人頭像換上與新歡頭貼頭、大曬無名指上情侶鑽戒的冧爆合照，疑似已經秘密閃婚。新戀情傳出後，陳嘉慧在訪問中亦親口承認有新男友，又透露與男友在朋友中的聚會認識，大讚對方對她照顧有加，是其心靈上一個很大的依靠，給自己很多正能量。她亦表示從未考慮過會閃婚，假如二人結婚一定會公開。至於被問到男友是否已經求婚，陳嘉慧就立即封口，未有作任何回應。
新歡曾與巨胸落選港姐有段情
陳嘉慧雖然大方承認戀情，但就一直不願透露對方的身份。有報道指陳嘉慧的新歡私生活非常精彩，更與今年落選港姐高伊聤（Venus）有過一段情。身為瑜伽導師的Venus身材出眾，與陳嘉慧同屬「有料之人」，經常在社交平台大曬性感Body大派福利，不過她當時被報道指她曾陪馬主入馬場拉頭馬，網上風評麻麻。
急急Unfollow前緋聞男友 親身回應二人關係
陳嘉慧曾在拍攝《愛上我的衰神》當時，被指與同劇演員前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）撻着。當時有讀者向傳媒爆料，指在街頭目擊二人行孖咇，同時被網民爆二人在社交網上載的郊遊照背景幾乎一樣，不過當時人就一直未肯認愛。早前就有網民發現陳嘉慧突然在社交平台取消關注Lincoln，二人在接受傳媒訪問時，都指大家只是「普通同事」，一直都「唔存在拍拖嘅關係」。
曾受無綫力捧 一度被傳遭雪藏
27歲陳嘉慧曾於TVB《愛上我的衰神》擔當女一，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。近年又有參演過多套電視劇，劇集《解決師》、《降魔的2》等劇集表現亮眼，新人之中佢都算多機會。不過陳嘉慧今年曝光率突然大跌，只有《法言人》和《你好，我的大夫》2套劇集出街，搞到有網民在討論區發文討論陳嘉慧是否是否被無綫雪藏。不過網民可以大大放心，原來陳嘉慧仲有一套劇集《本尊就位》未出街之餘，亦準備拍新劇，工作接踵而來！
你好我的大夫｜陳嘉慧「探肛」正骨畫面極重口味
最近陳嘉慧喺TVB新劇《你好，我的大夫》大玩「探肛」正骨。劇情講述陳嘉慧因為整親尾椎骨所以就去正骨，陳嘉慧本來找路玉麟（大AL飾）醫師求醫。由於呢個畫面正骨復位法要用食字伸進肛門，畫面勁尷尬又搞笑！不少網友見到呢個「重口味」情節紛紛表示：「wawawa,咁重口味」、「另類醫學」、「重口味」事後，由於治療需脫去褲子，眾人大感尷尬，劇情再解釋原來是關楓馨處理正骨復位，不是吳偉豪負責的，不過陳嘉慧並不知情，更誤會吳偉豪「醫完唱」鬧爆兼潑水。
你好我的大夫｜陳嘉慧笑指拍攝時：係有啲尷尬
陳嘉慧受訪時笑指拍攝「探肛」場口時，集尷尬、想笑及他條於一身：「嗰場係好搞笑，係我自己親自演出，雖然有除褲，但牛仔褲入面有再著多條褲。現場要趴喺張床度拍攝，佢哋就影住我後面或者喺我後面做戲，我就成晚都趴咗喺度，仲食零食添，都幾他條，我都有忍唔住笑；當然淨係著住打底褲趴喺度係有啲尷尬，不過觀眾都知最後係關楓馨幫我探，所以多數企我後面嘅都係女仔，咁就少啲尷尬。我覺得成場戲最難係要做出探肛嘅反應，要近鏡吖一聲，因為未試過。」
有片重溫！
好重口味啊！
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