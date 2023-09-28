陳嘉慧突宣布結婚疑因公司不滿仍要嫁人 4大線索表明TVB曾視佢為力捧藝人
陳嘉慧早前話唔打算閃婚 被爆料後突然公布婚訊
27歲的小花陳嘉慧是近年TVB力捧的小花之一，不過近大半年竟沒有縱影，因而傳出多個消息，其中就有指是因為拍拖關係被TVB雪藏，近日更傳出周日在深圳舉行婚禮。她早前接受傳媒訪問時曾回應結婚的傳言：「如果我結婚我會公開，大家放心！我冇諗過閃婚，但係如果我真係結婚，我都一定會話比大家知！」點知唔夠幾日就承認結婚一事。
陳嘉慧強調唔係閃婚
9月27日陳嘉慧突然於IG承認結婚，並在IG長文強調已籌備一段時間：
好多謝大家對我嘅關心。
冇錯，我是準備要結婚了
本身諗住慢慢處理好婚禮嘅事之後先再同大家分享呢件開心事
不過我想講其實我唔係閃婚 其實我哋籌備咗一段時間。
只係另外一半係圈外人
所以想低調
希望大家明白同支持
俾啲空間我們吧
應承大家一定會post相同大家分享呢份喜悅
陳嘉慧受盡優待 TVB開出「4大截徑」力捧上位小花
有鑑近年TVB花旦不斷流失，就連排二線的花旦趙希洛、朱智賢及鄧佩儀亦相繼離巢（一個月走三人！）其實無綫本來亦早有準備，現年27歲的陳嘉慧（Erica）2021年憑《愛上我的衰神》成功上位後已轉簽經理人合約，憑清純乖乖女外貌被外界封作「嫩版唐詩詠」，近日她在《你好我的大夫》中亦有亮眼表現，本應前途無限，翻查紀錄去年台慶開始公司已開盡綠燈以便陳嘉慧極速成新一代花旦，可惜當事人似乎並不領情！
力捧線索1： 搶灘公司年報頭版與一眾視后並列
無綫公司年報的藝人排名向來反映小生花旦地位，今年初的TVB年報中，陳嘉慧罕有位列第一頁，與胡定欣、蔡思貝、黃智雯及李佳芯等視后級人馬並列第一頁，早已被議論紛紛：
力捧線索2 ：去年台慶「賣奶」趣劇地位非凡 又笑又喊演足10分鐘
在2022年11月的台慶大騷，陳嘉慧與阿Bob合演「賣奶」趣劇，角色吃重，劇中對白更反覆向觀眾介紹「我係陳嘉慧」擺明方便Hard Sell，尾段又有機會發揮即場流淚演技，只不過當晚演出被後來藝人感謝前輩的煽情環節蓋過，未能成功爆紅。
力捧線索3 ：拍劇做女一、獲欽點與總經理出Trip
原來陳嘉慧去年8月有參演一齣民初喜劇《本尊就位》飾演女主角，該劇特意安排孔德賢、謝東閔及黃嘉樂「三王拱照」陳嘉慧，更有傳《本尊就位》計劃安排於今年尾作為台慶劇播放，目前爆出婚事播放期仍未落實；另外自從與周奕瑋合作拍攝 《請一日假去旅行》成為「綜藝CP」後，陳嘉慧在劇集以外都有不少綜藝演出機會，更獲曾志偉欽點成為《限定Super遊》主持，不過節目中無赤膊浸溫泉、亦唔似余思霆著比堅尼滑雪咁出位，僅以校服造型大曬日文強調自己「日本通」的賣點。
力捧線索4 ：參演配角例必有話題
為了保持熱度，其實TVB為陳嘉慧安排的配角角色都大有發揮，絕非路人甲。除了在《法證先鋒V》初試動作戲，早前播放的《法言人》中陳嘉慧飾演Grace，角色是張達倫徒弟、丁子朗大學同學，本來戲份唔多，作為見習大律師，早在第5集登場，想不到竟然早過何依婷陷入迷暈陷阱，結局更會承認殺死 TK 陳少邦，卻被馬明識破另有內情，迷暈戲份話題十足，當時佔去不少報導版面⋯⋯
陳嘉慧老公被揭與巨胸港姐Venus曾有段情
27歲陳嘉慧大曬「婚戒」被爆新戀情
陳嘉慧曾經與天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）傳過緋聞，然而近日有報道指原來她早已「飛起」Lincoln並另結新歡，早前她IG個人頭像換上與新歡頭貼頭、大曬無名指上情侶鑽戒的冧爆合照，疑似已經秘密閃婚。新戀情傳出後，陳嘉慧在訪問中亦親口承認有新男友，又透露與男友在朋友中的聚會認識，大讚對方對她照顧有加，是其心靈上一個很大的依靠，給自己很多正能量。她亦表示從未考慮過會閃婚，假如二人結婚一定會公開。至於被問到男友是否已經求婚，陳嘉慧就立即封口，未有作任何回應。
新歡曾與巨胸落選港姐有段情
陳嘉慧雖然大方承認戀情，但就一直不願透露對方的身份。有報道指陳嘉慧的新歡私生活非常精彩，更與今年落選港姐高伊聤（Venus）有過一段情。身為瑜伽導師的Venus身材出眾，與陳嘉慧同屬「有料之人」，經常在社交平台大曬性感Body大派福利，不過她當時被報道指她曾陪馬主入馬場拉頭馬，網上風評麻麻。
急急Unfollow前緋聞男友 親身回應二人關係
陳嘉慧曾在拍攝《愛上我的衰神》當時，被指與同劇演員前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）撻着。2022年時候，當時有讀者向傳媒爆料，指在街頭目擊二人行孖咇，同時被網民爆二人在社交網上載的郊遊照背景幾乎一樣，不過當時人就一直未肯認愛。早前就有網民發現陳嘉慧突然在社交平台取消關注Lincoln，二人在接受傳媒訪問時，都指大家只是「普通同事」，一直都「唔存在拍拖嘅關係」。
曾受無綫力捧 一度被傳遭雪藏
27歲陳嘉慧曾於TVB《愛上我的衰神》擔當女一，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。近年又有參演過多套電視劇，劇集《解決師》、《降魔的2》等劇集表現亮眼，新人之中佢都算多機會。不過陳嘉慧今年曝光率突然大跌，只有《法言人》和《你好，我的大夫》2套劇集出街，搞到有網民在討論區發文討論陳嘉慧是否是否被無綫雪藏。不過網民可以大大放心，原來陳嘉慧仲有一套劇集《本尊就位》未出街之餘，亦準備拍新劇，工作接踵而來！
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