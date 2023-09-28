陳嘉慧突宣布結婚疑因公司不滿仍要嫁人 4大線索表明TVB曾視佢為力捧藝人

27歲的TVB小花陳嘉慧（Erica）近日盛傳她在周日將結婚嫁人，女方在昨日（27日）終於透過IG作出回應，承認即將結婚並強調唔係閃婚。事業剛起步的她，突然宣布結婚，疑引起公司不滿，仲傳出被雪一事。而細心發現有4大線索TVB是正在力捧陳嘉慧…