陳嘉慧重操故業做最甜美日文老師 開班私授吸學生　

25歲的陳嘉慧是無綫新晉演員，之前因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，在去年年尾播出的《愛上我的衰神》一嘗女一滋味，她更曾在《明星運動會》中大騷身材。現實生活中的陳嘉慧除了有氣質、仲好有內涵，精通日文的她之前有網上拍片教日文，日前更宣布重出江湖公開收生呢！
陳嘉慧邊拍劇邊教日文
陳嘉慧貴為無綫新晉小花，機會接踵而來，不過她唔會單一發展，之前投資頭髮護理中心，最近仲有意重操故業教日文。現時忙於為劇集《回歸》、《曙光》開工的陳嘉慧，12歲就移居日本，可以話係日本通，她一直都有拍片放上網教日文，日前更在限時動態留言：「如果我教番日文有冇人有興趣呢?」、「原來好多人都對日文有興趣，我要重出江湖啦！」，看來陳嘉慧蠢蠢欲動想開班授徒。
好學陳嘉慧感染游嘉欣
陳嘉慧為人好學又進取，最近仲感染埋游嘉欣一齊上網堂，陳嘉慧接受訪問是表示一向都教開日文，不過因為忙拍劇同打理頭髮護理中心生意，所以一度退出日文中心，加上身邊有不少朋友與同事都對日文非常有興趣，促使她心郁郁想開班。當新劇煞科陳嘉慧便有時間重操故業，她還提醒大家趁開關前學好日文，準備隨時飛去日本旅行！
新晉力捧25歲小花陳嘉慧
拍劇以外，陳嘉慧前年開始做兒童節目《Think Big天地》嘅主持，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。據知無綫近年致力發掘花旦接班人，而陳嘉慧亦被安排喺多套劇集中現身，佢喺劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與一眾美少女郭思及林映蔚等人做唐詩詠學生；喺《降魔的2》其中一幕，陳嘉慧又豁出去瞓垃圾堆，表現專業，新人之中佢都算多機會。
最近陳嘉慧在IG張貼了海邊三點式的「男友視角」連環自拍，健康又性感：
陳嘉慧12歲移居、升讀大學畢業
原來陳嘉慧的母親早年喺日本工作，在她12歲時已帶她移居日本讀書，陳嘉慧大學畢業於日本櫻美林大學，故此能講流利日語，不過佢並冇留日發展，選擇隻身回港發展，喺日本長年生活亦為佢嘅事業帶來優勢，不時獲安排一啲要去日本拍攝嘅旅遊節目及需要用日文溝通嘅主持工作，連導演用日文講對白時都會問佢意見。
陳嘉慧唔止有學識有樣，原來身材都好惹火，喺佢社交網搵到出外旅行嘅泳照，身穿比堅尼上圍呼之欲出，白滑皮膚亦有搶眼，不過佢竟然覺得自己個樣同身材都唔夠好，所以冇膽去參選港姐，仲話深信演戲生涯會跟選港姐道路一樣精彩。做人有理想有信念係好，不過娛樂圈好現實，唔知陳嘉慧要等幾多年先上到一線呢？
《愛上我的衰神》陳嘉慧FAQ
Q:《愛上我的衰神》陳嘉慧之前演出過哪些作品？
A:《愛上我的衰神》陳嘉慧2016年以暑期工身份客串劇集《溏心風暴3》，完成訓練班課程後演過這齣劇集小小年紀做「小三」，按此看詳情
Q:《愛上我的衰神》陳嘉慧身高和背景為何？
A:陳嘉慧身高1米63，入行短短數年就有機會做女一，原來她入行前曾在日本女校讀書⋯⋯按此看詳情