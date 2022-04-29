陳嘉慧重操故業做最甜美日文老師 開班私授吸學生　

25歲的陳嘉慧是無綫新晉演員，之前因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，在去年年尾播出的《愛上我的衰神》一嘗女一滋味，她更曾在《明星運動會》中大騷身材。現實生活中的陳嘉慧除了有氣質、仲好有內涵，精通日文的她之前有網上拍片教日文，日前更宣布重出江湖公開收生呢！