陳嘉慧

陳嘉慧重操故業做最甜美日文老師 開班私授吸學生　

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25歲的陳嘉慧是無綫新晉演員，之前因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，在去年年尾播出的《愛上我的衰神》一嘗女一滋味，她更曾在《明星運動會》中大騷身材。現實生活中的陳嘉慧除了有氣質、仲好有內涵，精通日文的她之前有網上拍片教日文，日前更宣布重出江湖公開收生呢！

陳嘉慧 25歲的陳嘉慧是無綫力捧小花，近年機會不斷。
25歲的陳嘉慧是無綫力捧小花，近年機會不斷。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 陳嘉慧現在孭住兩劇在身，仍希望可以抽空教日文。
陳嘉慧現在孭住兩劇在身，仍希望可以抽空教日文。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧邊拍劇邊教日文

陳嘉慧貴為無綫新晉小花，機會接踵而來，不過她唔會單一發展，之前投資頭髮護理中心，最近仲有意重操故業教日文。現時忙於為劇集《回歸》、《曙光》開工的陳嘉慧，12歲就移居日本，可以話係日本通，她一直都有拍片放上網教日文，日前更在限時動態留言：「如果我教番日文有冇人有興趣呢?」、「原來好多人都對日文有興趣，我要重出江湖啦！」，看來陳嘉慧蠢蠢欲動想開班授徒。

陳嘉慧 陳嘉慧在社交網公開招生。
陳嘉慧在社交網公開招生。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 拍劇期間陳嘉慧仲搵埋游嘉欣一齊學日文。
拍劇期間陳嘉慧仲搵埋游嘉欣一齊學日文。（圖片來源：[email protected]

好學陳嘉慧感染游嘉欣

陳嘉慧為人好學又進取，最近仲感染埋游嘉欣一齊上網堂，陳嘉慧接受訪問是表示一向都教開日文，不過因為忙拍劇同打理頭髮護理中心生意，所以一度退出日文中心，加上身邊有不少朋友與同事都對日文非常有興趣，促使她心郁郁想開班。當新劇煞科陳嘉慧便有時間重操故業，她還提醒大家趁開關前學好日文，準備隨時飛去日本旅行！

陳嘉慧 陳嘉慧不時拍片教日文。
陳嘉慧不時拍片教日文。（圖片來源：[email protected]女神channel影片截圖）
陳嘉慧 走日本風的陳嘉慧叫大家學定日文等開關。
走日本風的陳嘉慧叫大家學定日文等開關。（圖片來源：[email protected]

新晉力捧25歲小花陳嘉慧

拍劇以外，陳嘉慧前年開始做兒童節目《Think Big天地》嘅主持，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。據知無綫近年致力發掘花旦接班人，而陳嘉慧亦被安排喺多套劇集中現身，佢喺劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與一眾美少女郭思及林映蔚等人做唐詩詠學生；喺《降魔的2》其中一幕，陳嘉慧又豁出去瞓垃圾堆，表現專業，新人之中佢都算多機會。

陳嘉慧係無綫新一代bikini女神
陳嘉慧係無綫新一代bikini女神。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧 拍完劇係要放鬆下自己☺️與陽光玩遊戲。
拍完劇係要放鬆下自己與陽光玩遊戲。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧
（圖片來源：[email protected]
24歲花樣年華，陳嘉慧皮膚白滑，身材原來亦甚有睇頭。
25歲花樣年華，陳嘉慧皮膚白滑，身材原來亦甚有睇頭。（圖片來源：[email protected]

最近陳嘉慧在IG張貼了海邊三點式的「男友視角」連環自拍，健康又性感：

有樣有身材，但陳嘉慧竟然覺得自己樣唔夠靚身材唔夠好，所以唔敢參加香港小姐。
有樣有身材，但陳嘉慧竟然覺得自己樣唔夠靚身材唔夠好，所以唔敢參加香港小姐。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧12歲移居、升讀大學畢業

原來陳嘉慧的母親早年喺日本工作，在她12歲時已帶她移居日本讀書，陳嘉慧大學畢業於日本櫻美林大學，故此能講流利日語，不過佢並冇留日發展，選擇隻身回港發展，喺日本長年生活亦為佢嘅事業帶來優勢，不時獲安排一啲要去日本拍攝嘅旅遊節目及需要用日文溝通嘅主持工作，連導演用日文講對白時都會問佢意見。

外表清純演技有待磨練，陳嘉慧有的是時間。
外表清純演技有待磨練，陳嘉慧有的是時間。（圖片來源：[email protected]
12歲隨母親赴日生活的陳嘉慧，在日本大學畢業後返港讀訓練班入行做藝員。
12歲隨母親赴日生活的陳嘉慧，在日本大學畢業後返港讀訓練班入行做藝員。（圖片來源：[email protected]
眼大大擁美人胚子的陳嘉慧，可能長年在日本生活，所以日本味十足。
眼大大擁美人胚子的陳嘉慧，可能長年在日本生活，所以日本味十足。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧入行後除被指激似台灣女藝人賈靜雯外，更有網民覺得她似劉心悠及唐詩詠。
陳嘉慧入行後除被指激似台灣女藝人賈靜雯外，更有網民覺得她似劉心悠及唐詩詠。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧表示做藝人除得到家人的支持，男友亦不時鼓勵她，她承認有個感情好穏定的圈外男友，不過想低調處理感情事，主力專注在事業方面。
陳嘉慧表示做藝人除得到家人的支持，男友亦不時鼓勵她，她承認有個感情好穏定的圈外男友，不過想低調處理感情事，主力專注在事業方面。（圖片來源：[email protected]

陳嘉慧唔止有學識有樣，原來身材都好惹火，喺佢社交網搵到出外旅行嘅泳照，身穿比堅尼上圍呼之欲出，白滑皮膚亦有搶眼，不過佢竟然覺得自己個樣同身材都唔夠好，所以冇膽去參選港姐，仲話深信演戲生涯會跟選港姐道路一樣精彩。做人有理想有信念係好，不過娛樂圈好現實，唔知陳嘉慧要等幾多年先上到一線呢？

其實陳嘉慧早前在無綫劇《解決師》飾演唐詩詠的學生之一，是啦啦隊美女成員其中之一位，憑着青春活力上位，被網民大讚她外表清純出眾。
其實陳嘉慧早前在無綫劇《解決師》飾演唐詩詠的學生之一，是啦啦隊美女成員其中之一位，憑着青春活力上位，被網民大讚她外表清純出眾。（圖片來源：無綫影片截圖）
《降魔的2》都有陳嘉慧嘅演出，呢一幕唔知觀眾又有冇印象呢？
《降魔的2》都有陳嘉慧嘅演出，呢一幕唔知觀眾又有冇印象呢？（圖片來源：無綫影片截圖）
陳嘉慧話呢場戲係要瞓真垃圾堆，身邊仲有好多小強行來行去，不過佢都頂硬上，夠專業！
陳嘉慧話呢場戲係要瞓真垃圾堆，身邊仲有好多小強行來行去，不過佢都頂硬上，夠專業！（圖片來源：[email protected]

《愛上我的衰神》陳嘉慧FAQ

Q:《愛上我的衰神》陳嘉慧之前演出過哪些作品？

A:《愛上我的衰神》陳嘉慧2016年以暑期工身份客串劇集《溏心風暴3》，完成訓練班課程後演過這齣劇集小小年紀做「小三」，按此看詳情

Q:《愛上我的衰神》陳嘉慧身高和背景為何？

A:陳嘉慧身高1米63，入行短短數年就有機會做女一，原來她入行前曾在日本女校讀書⋯⋯按此看詳情

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖

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