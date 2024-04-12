陳嘉慧母愛滿瀉 首晒B女正面照勁可愛 仲公開多謝1個人！
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TVB小花陳嘉慧（Erica）上月18日公報好消息，誕下女兒，獲不少網民留言恭賀！
Erica在社交網上載初生女嬰的手仔分享喜悅：「我的小公主出世了，多謝你出現喺我嘅生命，好多野想同大家分享，等我休息下先。」及後，她更再上載囡囡的腳仔，透露寶貝女重3.73公斤。雖然Erica只在限時動態簡單分享喜訊，但已感受到她濃濃的母愛！
大爆誕女辛酸：原本要食「全餐」
產後休息數天後，Erica在今天（21日）再度發文，首度分享女兒的正面照，很多網民都大讚她非常可愛。相中看到Erica捉住女兒小手，母愛滿瀉。不過，她也提到期間誕女的辛酸，坦言原本要食「全餐」。
除了B女照外，她又罕有晒出與老公的合照，並感謝老公的陪伴支持，又指很開心女兒選擇了他們當父母，感到非常幸福，全文如下：
「Hello BB👶🏻終於等到你出世啦💕
喺一個好漫長10日住院內，
原本可能會食全餐直到可以順產🥺
將冇可能變有可能💪🏻
多謝你哋同我一齊堅持努力🫡
每一日都俾咗好多鼓勵我💪🏻
當然唔少得我嘅xiabb老公啦❤️
陪足我10日醫院，日日陪我行樓梯
晚晚幫我按摩🥰 love u😘 #係要撒下狗糧嘅🤭
雖然個過程係痛苦😂
但係結果係好～甜蜜💖
多謝你揀咗我地做你daddy mammy !
餘生請多多指教喔bb 👶🏻💖
#全家總動員支持
#幸福
#mylove
#一生完即收到花花好開心
#多謝我嘅朋友們
#係愛啊」
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圖片來源：tvb.com、IG@001ericackw、Facebook@001ericackw