29歲TVB小花成功追仔 三年抱兩湊成好字 曾被力捧仍閃婚 富貴老公被起底
陳嘉慧成功追仔 一家四口其樂融融
陳嘉慧在社交平台分享的照片中，可見她抱著剛出生的兒子，場面十分溫馨。這是她與圈外富貴老公Calvin的第二個孩子，繼2024年3月誕下女兒後，如今再添男丁，正式湊成「好」字。網民紛紛留言祝賀，留言包括「係愛呀」、「母愛真偉大」、「好可愛呀」、「姊弟情深」等，可見大家對這個幸福家庭的祝福。從照片可見，陳嘉慧的女兒對弟弟相當疼愛，一家四口的溫馨畫面令人羨慕。
從力捧新星到全職媽媽 陳嘉慧選擇惹爭議
回顧陳嘉慧的演藝路，她曾是TVB極力栽培的新一代花旦。2021年憑《愛上我的衰神》成功上位後轉簽經理人合約，更被外界封為「嫩版唐詩詠」。TVB當時為她開出「4大截徑」力捧上位，包括在公司年報中與胡定欣、蔡思貝等視后級人馬並列第一頁，在2022年台慶大騷中與阿Bob合演「賣奶」趣劇，更獲安排拍攝民初喜劇《本尊就位》擔任女主角。然而就在事業起飛之際，她卻選擇在2023年閃婚，隨即淡出幕前專心相夫教子。
TVB曾不滿陳嘉慧閃婚決定 力捧計劃被打亂
據知TVB本來有全盤計劃力捧陳嘉慧頂替近年的「花旦荒」，結果她寧願嫁圈外老公Calvin，頗惹來內部不滿。當時陳嘉慧事業剛起步就選擇請長假籌備婚禮，令人意外。她在宣布結婚時強調「唔係閃婚」，表示已籌備一段時間，只是因為另一半是圈外人所以想低調處理。不過對於一個正值事業上升期的藝人來說，這個timing確實令公司措手不及，原本安排的宣傳和拍攝計劃都需要重新調整。
圈外老公身份神秘 曾與巨胸港姐有段情
陳嘉慧的老公Calvin身份一直相當神秘，只知道是圈外富貴男友。有報道指Calvin私生活曾經相當精彩，更與2023年落選港姐高伊聤（Venus）有過一段情。身為瑜伽導師的Venus身材出眾，經常在社交平台大曬性感Body，不過她當時被報道指曾陪馬主入馬場，網上風評一般。陳嘉慧與Calvin在朋友聚會中認識，她曾大讚對方對她照顧有加，是心靈上很大的依靠，給自己很多正能量。兩人從拍拖到結婚再到連生兩胎，感情相當穩定。
網民熱議陳嘉慧人生選擇 讚賞勇敢追求幸福
對於陳嘉慧從事業女性轉為全職媽媽的選擇，網民反應兩極。支持者認為她勇敢追求自己想要的生活，「有錢老公疼愛，仔女雙全，人生贏家」、「事業可以重新開始，但錯過生仔的黃金期就無得返轉頭」。不過亦有聲音認為可惜，「正值當紅就退出好浪費」、「TVB咁力捧都唔要，真係好任性」。。