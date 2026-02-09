29歲TVB小花成功追仔 三年抱兩湊成好字 曾被力捧仍閃婚 富貴老公被起底

無綫小花陳嘉慧昨日（8日）透過社交平台宣布二胎平安誕生的喜訊，成功追仔湊成「好」字！這位29歲的TVB力捧新星，從2023年閃婚到連續兩年生仔生女，人生節奏之快令人咋舌。照片中她滿臉幸福地抱著剛出生的兒子，寫道：「Welcome to the world, my little Prince。#love#2026#終於卸貨了。」溫馨畫面背後，卻隱藏著她從事業巔峰轉向家庭的重大抉擇，這個決定當年更曾引起TVB內部不滿。