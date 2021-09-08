藝人轉型撈過界 陳嘉桓做皮紋分析師 已服務過2,000客人

在娛樂圈發展講求天時地利人和，日夜顛倒性格決定星運亦唔係人人都適合，再加上近年受疫情影響，有人為生計、有人為追夢，唔少藝人明星中途出家放棄演藝工作轉行，又或者撈多份工增加收入，揀啱自己條路，分分鐘好過做明星！陳嘉桓近年原來撈過界做皮紋分析師，仲發展得唔錯㖭！

撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫、陳嘉桓IG、Janey Chau IG