藝人轉型撈過界 陳嘉桓做皮紋分析師 已服務過2,000客人
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫、陳嘉桓IG、Janey Chau IG
陳嘉桓受契媽薰陶
陳嘉桓（Rose）的契媽是資深大腦皮紋分析師Janey Chau，幾年前在契媽的帶領下，陳嘉桓開始認識這個新知識，近年由演員「踩過界」成為皮紋分析師，以4年時間修讀課程並考試獲得認證，現已為逾2,000位客人分析指紋，當中令許多父母趨之若鶩，為盡早了解子女的性格和天賦後，然後因材施教。
一開始當作睇相
現年28歲的陳嘉桓，加入娛樂圈至今超過十年，曾參與多個影視作品，如《葉問前傳》、《反黑》、《守護神之保險調查》等。近年陳嘉桓除了專注演藝發展外，更成為皮紋分析師，與其契媽一起開班教授皮紋分析。陳嘉桓表示最初把皮紋分析當作睇相，但得出的個人報告卻非常精準，又不用生辰八字，只要看10隻手指，便能清楚說出該名人士的學習模式和生活小細節，十分有趣。
發展成副業
陳嘉桓抱著嘗試的心態，前後花了近4年的時間，修讀內在潛能發展學院的相關課程，並考獲IIPDA先天智能與皮紋測評資格，以及中國測評分析師。在實習期間，她經常用肉眼為親朋好友皮紋分析，被人笑稱為「陳師傅」。其後，陳嘉桓決定將興趣發展成副業，跟其契媽合夥創業，從市集擺攤開始，之後不斷開班教授，吸引各種不同的客源。
生意已上軌道
據知陳嘉桓至今已為超過2,000位人士分析指紋，生意已上軌道，在疫情最嚴重時，她為了疫境求生，轉戰做上門服務。起初，主要客戶為情侶或夫妻，根據指紋分析而更了解另一半，就著雙方的不同性格，她會給予建議並進行關係溝通，之後更吸引到不少家長，陳嘉桓稱只要年滿1歲便可檢測皮紋，而每人一生只要檢驗一次便可，皮紋分析有助家長因材施教，提升兒童的學習效果、改善弱項。
藝人撈過界多的是
麥明詩 商業顧問
十優女狀元、劍橋法律系畢業，其實麥明詩第一日選港姐簽約電視台，已經早被外間認定非池中物，果然19年底缺席台慶後即公布淡出娛樂圈，現時為麥肯錫公司香港辦事處商業顧問。
林芊妤瑜伽導師
14年6月林芊妤被拍到與富二代林知譽在殘廁gathering，一夜之間聲名大噪，亦因此被廣泛報導教瑜伽原來收入豐厚過拍電視。其後Coffee索性離開電視台，成為全職瑜伽導師兼YouTuber，其YouTube頻道點擊過百萬。
徐子珊珠寶設計
04年港姐冠軍、亦曾經係備受力捧當家花旦，徐子珊15年開始淡出幕前修讀專業設計及彩色寶石專業課程，然後創立自家設計珠寶品牌Katetsui。邊賣首飾，子珊亦攻讀港大心理學碩士課程，並已赴歐攻讀心理學博士，隨時再轉行做心理醫生。
譚小環賣魚蛋
93年港姐冠軍譚小環12年離開無綫，首先寓工作於興趣，在銅鑼灣開設手工藝樓上舖，14年再染指飲食界與另一半合作開始小食店賣魚蛋、燒賣，之後分店愈開愈多，年初首間茶餐廳亦正式開幕。
鄧一君賣保險
拍教育電視做童星出身，亦都做過大電影《記得……香蕉成熟時》系列男主角，香蕉仔鄧一君自言性格內向怕應酬不適合做娛樂圈，05年退出轉行投身保險業當理財顧問，話咁快已經晉升為分行經理同高級財務策劃師。
黎美言教拳兼演藝培訓
Hotcha成員之一Winkie（黎美言）轉行轉得頭也不回，15年與唱片公司約滿即時唔見人，原來去咗讀企業課程讀足三年，然後全副身家投入拳擊學校及演藝培訓學校生意，由零開始到漸有聲色，更吸引外國投資者斟合作。
鍾麗淇瑜伽導師
去年重播完的03年經典劇《天涯俠醫》，其實正巧係鍾麗淇醉心瑜伽的契機，當年飽受情傷、一度灰心認為將會孤獨終老，身在非洲拍攝外景時用休息時間苦練瑜伽。拍完劇正好約滿，鍾麗淇亦索性放下演藝事業，投身瑜伽教學。
張玉珊上市公司主席
93由藝人轉型變女強人，張玉珊稱得上係其中最成功亦最令人意想不到嘅一個。意想不到在於個人嬌滴滴毫無殺傷力，15歲入行25歲淡出，卻搖身一變成減肥天后，創辦修身堂控股有限公司，公司03年上市，更因為年僅29歲成為香港最年輕上市公司主席。
陳妙瑛美容院CEO
93年選港姐入行，迅速彈起成為當家花旦之一，陳妙瑛做戲大把代表作，改行做生意一樣頭腦精明順風順水，創立健康國際有限公司做埋行政總裁，身家早已經億億聲。
伍偉樂揸巴士
當年十八歲仔加入亞視、高大靚仔仲有幾分似霆鋒，有亞視霆鋒之稱嘅伍偉樂浮浮沉沉多年最近又成為傳媒焦點。原來結咗婚、仲生咗四個仔女，為 頭家終於放棄演藝夢，加入巴士公司成全職巴士車長。
蕭潤邦賣生煎包
Model出身、曾經係組合Bliss成員一分子，蕭潤邦因為食過上海正宗生煎包，大感驚為天人又怕第時食唔番，索性拜師學藝。經過兩三年學習磨練，回港轉行開店賣包，現時港九新界都有分店，早被譽為生煎包王子，老婆江若琳更不時落舖頭幫手做生招牌。
周嘉玲賣童裝
91年港姐亞軍周嘉玲，當年最擅長飾演風情萬種嘅性感尤物，最為人熟悉亦最為人咬牙切齒嘅角色，之唔係經典劇《再見亦是老婆》嘅小三囉！03年周嘉玲淡出娛圈，加入連卡佛做市場策劃總監，做咗十年成為首席助理行政總裁竟又毅然離開，轉型開童裝店做老闆自己話事。
蔡子健賣保險
讀藝訓班入行，做《閃電傳真機》而為人熟悉，06年蔡子健完成國際商業工商管理學士課程，其後再完成埋工商管理碩士課程，家陣係特許財務策劃師，亦搖身一變金融才俊不時擔任財經節目主持。
黃翊開大牌檔
曾經係八十年代香港樂壇偶像歌手，九十年代人氣下滑歌酬急降，黃翊把心一橫轉行，試過喺黃金海岸賣自家製T恤，最高生意額一個月逾十萬。06年夥拍三家姐開大牌檔仲搞到有聲有色，去年再加碼開多家茶餐廳。