陳嘉桓胞弟疑被女友公開偷食對話 KOL布哥極速回應
陳嘉桓胞弟疑被女友發現瘋狂偷食
陳嘉桓胞弟陳黑女友近日疑發現男友在拍拖期間依然偷食，所以將其與不同女性的情慾對話都公開在IG上，當中受牽連的女性都包羅萬象，由素人去到KOL都應有盡有，部份對話更相當露骨，例如「記得含醒我」、「呢張係爆完房嘅時間」等等。當中更涉及了知名性感KOL「布哥」，一段錄音被公開，陳黑對布哥話「咁我約定你星期日，我嗰日唔約人㗎啦，我嗰日俾你㗎啦～」引發網民瘋狂猜想成日流流長兩人可以去邊玩。
布哥解釋：我完全唔知道佢咩背景
被捲入陳黑疑偷食事件的性感KOL布哥反應亦好快，極速發長文否認同陳黑有性關係：「第一我完全唔知道佢咩背景/前科；第二因為我識佢細佬所以我覺得同佢傾偈冇咩戒心；第三我完全唔清楚當時佢係有女朋友然後約我，據我了解係佢聲稱自己分咗手；第四原本佢約過出街基於第二個point我就應承，但係我就因為要返工所以推咗佢；第五由始至終都冇見過呢個人點樣扑X點樣食；第六連登上面嘅圖係斷章取義，完整版我已經放咗喺TG group，佢問我仲未瞓嗰張圖我係應該打緊牌，由始至終冇send個任何情慾對話或者色情相、片；第七我應承咗佢出街然後我唔知道幾點起身，佢：全日放假成日留俾我都可以，而不是有什麼性關係。」
用陳嘉桓「過橋」約女仔
陳黑更試過用家姐陳嘉桓做藉口，去瞞著女友與另一名女性睇《銀河守護隊》，相當高章！不過網民對於陳黑食女的行為都見慣不怪，亦有人認為陳黑所選擇的對象都不差，以及指陳黑個樣睇上去就是「Playboy」一名：「其實一睇就知個男仔周圍玩唔會定啦」、「佢真係好X勁、食足咁多年」，有網民更笑指：「身邊總有一兩個Friend被DM過」。
其中一名竟然有秘密！
由對話中可見，當中唯一一名有拒絕陳黑的女性便是另一名KOL鬼妹仔Diane，對方因為知道陳黑有女朋友所以拒絕了他的「約啪」行為。不過有網民發現更勁爆資料，指這名KOL Diane過往都曾經有不雅影片流出，而當時她疑似在從事「不雅直播主」。不過最引人驚訝的是，原來該名KOL前身為「第三性別」人士，其影片中都清晰可見Diane擁有男性器官卻是女兒身，不過近年就疑做完手術所以已經沒有男性器官。
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