陳嘉桓胞弟疑被女友公開偷食對話 KOL布哥極速回應

陳嘉桓胞弟陳肇桓自稱為陳黑，由於每隔一段時間都會出現關於陳黑出動食女的新聞，經常引起網民熱討，因此陳黑一直都被網民封為「Playboy」。近日陳黑疑似被現任女友發現偷食，女友繼而利用其IG限時動態，將多張露骨的對話截圖公開，有網民再將相關截圖放上「連登」，令陳黑再次成為網絡熱話。