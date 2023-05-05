陳嘉桓

陳嘉桓胞弟疑被女友公開偷食對話 KOL布哥極速回應

最新娛聞
東方新地

廣告

陳嘉桓胞弟陳肇桓自稱為陳黑，由於每隔一段時間都會出現關於陳黑出動食女的新聞，經常引起網民熱討，因此陳黑一直都被網民封為「Playboy」。近日陳黑疑似被現任女友發現偷食，女友繼而利用其IG限時動態，將多張露骨的對話截圖公開，有網民再將相關截圖放上「連登」，令陳黑再次成為網絡熱話。

陳嘉桓胞弟疑被女友發現瘋狂偷食

陳嘉桓胞弟陳黑女友近日疑發現男友在拍拖期間依然偷食，所以將其與不同女性的情慾對話都公開在IG上，當中受牽連的女性都包羅萬象，由素人去到KOL都應有盡有，部份對話更相當露骨，例如「記得含醒我」、「呢張係爆完房嘅時間」等等。當中更涉及了知名性感KOL「布哥」，一段錄音被公開，陳黑對布哥話「咁我約定你星期日，我嗰日唔約人㗎啦，我嗰日俾你㗎啦～」引發網民瘋狂猜想成日流流長兩人可以去邊玩。

陳嘉桓 KOL「布哥」
KOL「布哥」（圖片來源：[email protected]_）

布哥解釋：我完全唔知道佢咩背景

被捲入陳黑疑偷食事件的性感KOL布哥反應亦好快，極速發長文否認同陳黑有性關係：「第一我完全唔知道佢咩背景/前科；第二因為我識佢細佬所以我覺得同佢傾偈冇咩戒心；第三我完全唔清楚當時佢係有女朋友然後約我，據我了解係佢聲稱自己分咗手；第四原本佢約過出街基於第二個point我就應承，但係我就因為要返工所以推咗佢；第五由始至終都冇見過呢個人點樣扑X點樣食；第六連登上面嘅圖係斷章取義，完整版我已經放咗喺TG group，佢問我仲未瞓嗰張圖我係應該打緊牌，由始至終冇send個任何情慾對話或者色情相、片；第七我應承咗佢出街然後我唔知道幾點起身，佢：全日放假成日留俾我都可以，而不是有什麼性關係。」

陳嘉桓 布哥指同陳黑冇發生性關係。
布哥指同陳黑冇發生性關係。（圖片來源：[email protected]_）

用陳嘉桓「過橋」約女仔

陳黑更試過用家姐陳嘉桓做藉口，去瞞著女友與另一名女性睇《銀河守護隊》，相當高章！不過網民對於陳黑食女的行為都見慣不怪，亦有人認為陳黑所選擇的對象都不差，以及指陳黑個樣睇上去就是「Playboy」一名：「其實一睇就知個男仔周圍玩唔會定啦」、「佢真係好X勁、食足咁多年」，有網民更笑指：「身邊總有一兩個Friend被DM過」。

陳嘉桓 陳黑
陳黑現年28歲，2016年曾試過因感情及金錢等困擾，在旺角一大廈企圖跳樓，幸最後被勸回安全地方。（圖片來源：[email protected]陳黑）
陳嘉桓 陳嘉桓自小父母離異，陳黑比她細兩歲，自小與她相依為命，被寄養於姨婆家中，到陳嘉桓12歲時才與母親重聚，現在母親是其經理人。
陳嘉桓自小父母離異，陳黑比她細兩歲，自小與她相依為命，被寄養於姨婆家中，到陳嘉桓12歲時才與母親重聚，現在母親是其經理人。（圖片來源：[email protected]
陳嘉桓 陳嘉桓仲有一個比她細22歲的同母異父細佬Jaxton，三姊弟相處融洽。
陳嘉桓仲有一個比她細22歲的同母異父細佬Jaxton，三姊弟相處融洽。（圖片來源：[email protected]

其中一名竟然有秘密！

由對話中可見，當中唯一一名有拒絕陳黑的女性便是另一名KOL鬼妹仔Diane，對方因為知道陳黑有女朋友所以拒絕了他的「約啪」行為。不過有網民發現更勁爆資料，指這名KOL Diane過往都曾經有不雅影片流出，而當時她疑似在從事「不雅直播主」。不過最引人驚訝的是，原來該名KOL前身為「第三性別」人士，其影片中都清晰可見Diane擁有男性器官卻是女兒身，不過近年就疑做完手術所以已經沒有男性器官。

陳嘉桓 KOL鬼妹仔Diane
KOL鬼妹仔Diane（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected][email protected]_、[email protected]陳黑、[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 