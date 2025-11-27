宏福苑五級火︱無綫主播陳嘉欣直播災情聲音顫抖 獲封「真實版新聞女王」
昨晚大埔宏福苑發生五級火災，無綫新聞主播陳嘉欣以直播形式報道災情，期間強忍情緒繼續工作的專業表現令網民大為感動。有網民發現陳嘉欣在晚間新聞結尾時聲音明顯顫抖，更一度誤傳她在宏福苑長大，以為她正在報道自己家園的災難。網民紛紛大讚她是「真實版新聞女王」，但背後真相卻另有內情。
陳嘉欣直播現場聲音顫抖
昨晚晚間新聞與以往不同，結尾並非主播在錄影廠說再會，而是以直播片段形式完結。有網民留意到陳嘉欣在結尾幾句時，聲音出現明顯震顫，這是她入行十多年來首次在直播中出現如此情況。當時導演似乎察覺到她的情緒變化，立即切換至廣告時段，令網民猜測是否因為她開始有情緒波動。陳嘉欣當晚先到宏福苑現場報道，其後返回錄影廠主持晚間新聞，更換上全黑套裝以低調方式悼念火災逝者。
澄清並非宏福苑居民
網民最初以為陳嘉欣在大埔長大，因此對宏福苑火災特別有感受，但事實上她是在沙田廣源邨成長，並非宏福苑居民。有鄰居透露，早年陳嘉欣所住大廈曾發生搶槍案，她當時第一時間衝出走廊用手機拍攝片段，最終片段獲電視台選用播出。這個經歷展現了她勇於走上前線的新聞工作者本色，也解釋了她為何能在緊急情況下保持專業態度。
網民激讚專業表現如新聞女王
陳嘉欣昨晚的表現獲得網民一致好評，大讚她是「真實版新聞女王」。網民指出她在直播期間表達清晰、反應敏捷、語氣自然且極具專業水準，認為她是一個非常優秀的記者，有資格「孭得住個新聞台」。有網民特別提到「佢真係好專業，以記者身份報道返自己家園火災」，雖然後來證實她並非宏福苑居民，但網民仍然對她強忍情緒繼續工作的敬業精神表示敬佩。網民更希望有人能分享當時她聲音顫抖的片段，認為那一刻展現了新聞工作者的人性一面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期