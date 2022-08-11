無綫新聞一姐｜陳嘉欣與劉晉安已註冊結婚 愛情長跑9年原來已同居試婚

38歲無綫新聞部一姐陳嘉欣近日被發現與35歲前新聞主播劉晉安入紙申請註冊結婚，兩人早在2013年被爆拍拖，愛情長跑至今已有九年，現在劉晉安已轉行做大律師，兩人更在結婚申請表上填上了同一地址，相信已展開了同居試婚的生活，網民都紛紛對這對新聞界的金童玉女送上祝福！