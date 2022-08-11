無綫新聞一姐｜陳嘉欣與劉晉安已註冊結婚 愛情長跑9年原來已同居試婚
劉晉安與陳嘉欣 曾情侶檔採訪長洲搶包山
陳嘉欣自2011年便加入無綫，她以豐富的採訪、主播經驗以及甜美的樣子打入民心，現在已經是無綫新聞部一姐。劉晉安尚在無綫工作期間，陳嘉欣和他經常情侶檔外出採訪，或是拍住上主播台報新聞，都非常合拍，深受網民支持。近日兩人被發現已入紙申請註冊結婚，申請表上更填上了同一地址，相信已展開了同居生活。
劉晉安 2016年正式離巢
在美國出世及香港長大的劉晉安，曾在now新聞台擔任港聞記者，和陳嘉欣一樣自2011年加入無綫，初時任職明珠台記者，同年轉投翡翠台，翌年開始兼任新聞主播。2015年，劉晉安曾為升學進修而停薪留職暫別無綫新聞部，直到2016年1月再復職，不過到了同年8月，他便正式離巢無綫，入讀香港中文大學的法學專業證書課程，如今已轉行成為了執業大律師。
陳嘉欣 2013年開始做主播
陳嘉欣2005年畢業於香港大學商學院，曾任職娛樂新聞記者，及後在報刊任職港聞版記者，2011年開始轉投無綫港聞組，擔任港聞記者，及後被升為高級記者，2013年開始更兼任主播，憑著清純和標緻的外貌，被網民封為「嘉欣BB」。2016年獲晉升為無綫新聞部歷來首位「總記者」，兩年後再獲晉升為助理採訪主任。
2019年被起哄催婚
2018年無綫新聞部宣傳片中，陳嘉欣獲安排坐正最前方拍攝兼有對白，連包括首席主播張文采在內的大班同事都淪為其佈景板，自此陳嘉欣被封為「無綫新聞部一姐」。有指這個安排全因當年張文采、黃紫盈等主播經常明爭暗鬥、是非多多，令聽教聽話又捱得的陳嘉欣成功上位，獲得高層睇重。2019年，陳嘉欣更獲方東昇提名並一同奪得傑出員工獎，當時陳嘉欣上台攞獎時，已開始被同事起哄催婚，要求她當場宣布婚訊，但被她拒絕。
陳嘉欣疑兩度將「警員」誤讀成「警犬」
陳嘉欣擔任主播期間曾發生過多宗引起網民關注的事件，包括2012年，她在尖沙咀報道風暴消息時，突然有兩個人在她背後舉起寫有「平反六四」及「七一上街」的標語，強行攝入鏡頭。2015年，她在港鐵大圍站採訪抗議港鐵執行行李尺寸附例集會時，遭到疑似女水貨客襲擊。2019年及2022年，她又先後兩度誤將「警員」發音讀成「警犬」，而遭觀眾向通訊事務管理局投訴，但亦有網民力撐她只是將「警員」讀錯為「警遠」。
常見問題
劉晉安現時任職什麼工作？
劉晉安2015年曾為升學進修而停薪留職暫別無綫新聞部，直到2016年1月再復職，不過到了同年8月，他便正式離巢無綫，如今已轉行成為了⋯⋯詳情請看
陳嘉欣與劉晉安早已發展地下情？
兩人早在2013年被爆拍拖，愛情長跑至今已有九年，更被發現兩人在結婚申請表上填上了⋯⋯詳情請看