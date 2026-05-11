TVB新聞一姐直播罕見口誤被Cap圖！網民笑指「佛都有火」尷尬度堪比關家姐
陳嘉欣直播讀錯「皈依」變「板依」
事發於近日一則新聞報道期間，現年41歲嘅陳嘉欣喺直播中讀到「皈依佛門」一詞時，竟然將「皈」字（正確讀音為「龜」）錯讀成「板」音，變成「板依佛門」。呢段口誤片段隨即被眼利網民截錄，並迅速上傳至社交平台Threads，短時間內已經廣泛流傳，成為網絡熱話。對於一向被視為TVB新聞部最穩陣嘅主播嚟講，今次失誤確實相當罕見，亦因此引起大量討論。
網民笑指尷尬度堪比關家姐
對於陳嘉欣今次嘅失手，網民反應兩極。有部分觀眾對此感到失望，直言：「其實佢已經係資深新聞主播，咁都會犯啲低級錯誤，無語」。更有網民將事件與經典娛樂事件相提並論，形容「尷尬程度同關家姐有得比」，亦有人幽默笑指今次真係「佛都有火」，將讀錯字同佛門扯埋一齊，令成件事更加有話題性。
大批網民力撐「人誰無過」
不過，大批網民隨即出言力撐陳嘉欣，認為主播都係人，難免會有無心之失。有網民留言護航：「做咗十世先嚟一次錯誤就畀你擺上Threads，不如樓主自己做主播算」、「錯咗一次半次，啲人使唔使咁mean」，認為唔應該因為一次口誤就過份放大。亦有人表示做直播新聞壓力極大，偶爾讀錯字實屬正常，呼籲大家多啲包容。
陳嘉欣由記者做到總採訪主任
事實上，陳嘉欣嘅新聞資歷相當深厚，實力毋庸置疑。佢2005年於香港大學商學院畢業，曾任職娛樂新聞記者及報館港聞版記者。2011年轉投TVB港聞組後備受重用，短短兩年間便由記者升為高級記者，2013年成為主播。2016年更締造歷史，獲晉升為TVB新聞部歷來首位「總記者」，其後再擢升為助理採訪主任，現職總採訪主任，身兼主播及管理兩職。
陳嘉欣報道大火獲封「真實版新聞女王」
雖然今次發生讀錯字嘅小插曲，但回顧陳嘉欣過去嘅表現，其專業精神早已獲得大眾高度肯定。去年大埔宏福苑大火期間，佢親赴現場作直播報道，其後趕返錄影廠主持晚間新聞，更換上全黑主播服以低調方式悼念逝者。當時有眼尖網民發現，佢喺新聞結尾時聲音明顯顫抖，流露出十多年來鏡頭前極為罕見嘅真情一面，令無數網民感到敬佩，大讚佢係「真實版新聞女王」。
宏福苑五級火︱無綫主播陳嘉欣直播災情聲音顫抖 獲封「真實版新聞女王」
劉晉安與陳嘉欣無綫主播姐弟戀9年入紙結婚、男方離巢TVB轉做專業人士
陳嘉欣與前主播老公姊弟戀修成正果
除咗事業有成，陳嘉欣嘅感情生活亦相當美滿。佢於2022年與拍拖長達9年嘅前TVB新聞主播劉晉安拉埋天窗。比陳嘉欣細三歲嘅劉晉安喺美國出生，2011年加入TVB，初時為明珠台記者，其後兼任翡翠台新聞主播，兩人當年更經常以情侶檔出外採訪。劉晉安於2016年正式離巢，報讀香港中文大學法學專業證書課程，現時已成功轉型為一名執業大律師。
網民留言「一姐都係人嚟㗎」
事件曝光後，網民紛紛喺各大社交平台留言討論。有人表示：「TVB新聞台真係乜都有得睇」、「一姐都係人嚟㗎，讀錯一次唔使咁大反應」、「佢咁多年嚟表現一直好專業，今次只係小失誤」。亦有網民笑言：「下次報佛教新聞佢應該會特別小心」、「呢個錯誤反而令佢更加有人味」。雖然今次口誤成為一時熱話，但大部分網民都認為無損陳嘉欣多年來建立嘅專業形象。
陳嘉欣 劉晉安 曾情侶檔採訪長洲搶包山
陳嘉欣自2011年便加入無綫，她以豐富的採訪、主播經驗以及甜美的樣子打入民心，現在已經是無綫新聞部一姐。劉晉安尚在無綫工作期間，陳嘉欣和他經常情侶檔外出採訪，或是拍住上主播台報新聞，都非常合拍，深受網民支持。近日兩人被發現已入紙申請註冊結婚，申請表上更填上了同一地址，相信已展開了同居生活。
劉晉安 2016年正式離巢
在美國出世及香港長大的劉晉安，曾在now新聞台擔任港聞記者，和陳嘉欣一樣自2011年加入無綫，初時任職明珠台記者，同年轉投翡翠台，翌年開始兼任新聞主播。2015年，劉晉安曾為升學進修而停薪留職暫別無綫新聞部，直到2016年1月再復職，不過到了同年8月，他便正式離巢無綫，入讀香港中文大學的法學專業證書課程，如今已轉行成為了執業大律師。
陳嘉欣 2013年開始做主播
陳嘉欣2005年畢業於香港大學商學院，曾任職娛樂新聞記者，及後在報刊任職港聞版記者，2011年開始轉投無綫港聞組，擔任港聞記者，及後被升為高級記者，2013年開始更兼任主播，憑著清純和標緻的外貌，被網民封為「嘉欣BB」。2016年獲晉升為無綫新聞部歷來首位「總記者」，兩年後再獲晉升為助理採訪主任。
2019年被起哄催婚
2018年無綫新聞部宣傳片中，陳嘉欣獲安排坐正最前方拍攝兼有對白，連包括首席主播張文采在內的大班同事都淪為其佈景板，自此陳嘉欣被封為「無綫新聞部一姐」。有指這個安排全因當年張文采、黃紫盈等主播經常明爭暗鬥、是非多多，令聽教聽話又捱得的陳嘉欣成功上位，獲得高層睇重。2019年，陳嘉欣更獲方東昇提名並一同奪得傑出員工獎，當時陳嘉欣上台攞獎時，已開始被同事起哄催婚，要求她當場宣布婚訊，但被她拒絕。
疑兩度將「警員」誤讀成「警犬」
陳嘉欣擔任主播期間曾發生過多宗引起網民關注的事件，包括2012年，她在尖沙咀報道風暴消息時，突然有兩個人在她背後舉起寫有「平反六四」及「七一上街」的標語，強行攝入鏡頭。2015年，她在港鐵大圍站採訪抗議港鐵執行行李尺寸附例集會時，遭到疑似女水貨客襲擊。2019年及2022年，她又先後兩度誤將「警員」發音讀成「警犬」，而遭觀眾向通訊事務管理局投訴，但亦有網民力撐她只是將「警員」讀錯為「警遠」。